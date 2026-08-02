TRANSFERI (nedelja, 2. avgust)

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NAJVAŽNIJE VESTI DANA

- Zvanično: Alajbegović i Kolo Muani u Juventusu! Opširnije OVDE.

- Inter kontaktirao Zvezdu zbog Kostova. Opširnije OVDE.

- PSŽ u ofanzivi na golmana, krilo i špica! Opširnije OVDE.

- Zvanično: Valentin Barko u Čelsiju. Opširnije OVDE.

- Čelsi konačno dogovorio zamenu za Kukurelju. Opširnije OVDE.

- Kolo Muani u Juveu za 38.000.000 + 12.000.000. Opširnije OVDE.

- Gutijerez ide u Leverkuzen, Huanlu u Bornmut. Opširnije OVDE.

- Jovan Milosavljević na Zvezdinom skeneru. Opširnije OVDE.

- MLS zove Romelua Lukaku. Opširnije OVDE.

- Onjedika u Ajntrahtu za 9.000.000. Opširnije OVDE.

- Bolonja šalje Mihajla Ilića u Seriju B. Opširnije OVDE.

- Vasilije Adžić ide u Sasuolo po minute. Opširnije OVDE.

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