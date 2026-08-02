Drugo evropsko zlato za Slovence u samo dve nedelje

Naravno, najzaslužniji za trijumf bio je Stefan Joksimović . Član Baskonije i ubedljivo najbolji igrač na ovom šampionatu još jednom je pokazao zbog čega se smatra najvećim talentom u Evropi u svom uzrastu. Na stranu to što je u borbi za zlato postigao 24 poena, uz osam skokova i pet asistencija, bio je dominantan tokom celog turnira. U proseku je beležio 23 poena, 6,5 skokova i 3,5 asistencija i s pravom prigrabio, uz zlato i MVP nagradu.

Veliki doprinos u trijumfu Slovenije imao je i doskorašnji igrač Partizan Mozzart Beta Lukas Bojović. Mladi as je zajedno sa Joksimovićem mučio Italiju, koja za njih dvojicu nije imala rešenje. Bojović je posebno bio inspirisan u šutevima sa distance, pa je tako pogodio tri trojke iz četiri pokušaja, a meč završio s 21 postignutim poenom.

Nije se ovde pitanje pobednika nijednog momenta postavljalo. Slovenija je odlučno ušla u utakmicu i od starta pokazala da želi tron. Momci u belim dresovima su već posle prvih 10 minuta stigli do dvocifrene razlike, dok se na veliki odmor otišlo s plus 13 u korist nominalnog domaćina. Slovenci su do kraja utakmice uvećavali prednost, koja je u jednom momentu iznosila 20 poena krajem treće četvrtine. Tada je postalo jasno da će Slovenci stići do druge zlatne medalje u dve nedelje u mlađim kategorijama, dok će Italijani morati da se zadovolje srebrom.