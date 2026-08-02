Nikola Kalinić i Crvena zvezda na raskrsnici
Vreme čitanja: 2min | ned. 02.08.26. | 23:14
Srpski košarkaš mogao bi da napusti beogradski tim ovog leta
Nikola Kalinić i Crvena zvezda nalaze se na raskrsnici. Najiskusniji košarkaš crveno-belih mogao bi ovog leta da napusti crveno-bele, preneo je prvi "Telegraf", nezvanično je potvrđeno Mozzart Sportu. Razlog tome je što novi trener beogradskog kluba Ibon Navaro gleda drugačije na ulogu srpskog reprezentativca, za razliku od one koju je prošle sezone imao kod Saše Obradovića.
Krilni košarkaš bio je jedan od najvažnijih igrača za sistem srpskog trenera prošle sezone, u raznim segmentima igre. Uglavnom je bio starter u Evroligi, često bio X faktor, sekundarni kreator, glavni defanzivac i mnogo toga je radio, što je Saša Obradović tražio i mnogo se uzdao u njega. Naredne sezone, ne bi imao ni približno takvu ulogu kod španskog stručnjaka.
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Ibon Navaro ne vidi srpskog košarkaša u njegovom sistemu kao jednog nosilaca igre, tako da je njegova odluka da mu smanji minutažu i ulogu, što se Nikoli Kaliniću ne sviđa. Trenutno je takva situacija da se nalaze na raskrnici i možda ne ostane u Crvenoj zvezdi, što je sada pitanje za upravu i sportski sektor, konkretno za one koji donose odluke unutar kluba. Lako može da se desi da Kalinić promeni sredinu do kraja prelaznog roka.
Prošle sezone je od 38 utakmica u ligaškom delu sezone elitnog takmičenju - plus jednu u plej-inu - počeo 25 utakmica, uključujući i tu u Barseloni, gde se Crvena zvezda borila za plasman u plej-of. Igrao je oko 23 minuta u proseku, kao jedan od najbitnijih igrača, što bi se kod Ibona Navara promenilo. Dobio bi manju minutažu i manju ulogu jer španski stručnjak ima drugačiju zamisao što se tiče korišćenja srpskog igrača.
U Evroligi je beležio 5,8 poena (na odličnih 50% za dva i 40% za tri), uz 3,5 skoka i 1,8 asistencija u proseku.