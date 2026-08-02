Nikola Kalinić i Crvena zvezda na raskrsnici

Nikola Kalinić i Crvena zvezda nalaze se na raskrsnici. Najiskusniji košarkaš crveno-belih mogao bi ovog leta da napusti crveno-bele, preneo je prvi "Telegraf", nezvanično je potvrđeno Mozzart Sportu. Razlog tome je što novi trener beogradskog kluba Ibon Navaro gleda drugačije na ulogu srpskog reprezentativca, za razliku od one koju je prošle sezone imao kod Saše Obradovića.

Krilni košarkaš bio je jedan od najvažnijih igrača za sistem srpskog trenera prošle sezone, u raznim segmentima igre. Uglavnom je bio starter u Evroligi, često bio X faktor, sekundarni kreator, glavni defanzivac i mnogo toga je radio, što je Saša Obradović tražio i mnogo se uzdao u njega. Naredne sezone, ne bi imao ni približno takvu ulogu kod španskog stručnjaka.