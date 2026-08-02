(©MN Press)
(©MN Press)

Saša Ilić: Pojačanja? Ako neko dođe – dobro došao

Vreme čitanja: 2min | ned. 02.08.26. | 22:40

„Očekujem reakciju ekipe u četvrtak“, kaže trener Partizana

Užasan početak sezone za Partizan na domaćoj sceni: remi sa Zemunom, mršava pobeda nad Mačvom i večeras poraz kod kuće od IMT-a (1:2).

Svima, osim upravi Partizana, jasno je da ovaj tim crno-belih nema kvalitet, pogled na tabelu je porazan za klub iz Humske. Ali i dalje nema naznaka da će neko pojačanje stići u klub.

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Na pitanje može li se sa ovim sastavom igrati na dva fronta, Saša Ilić je posle poraza od Traktorista rekao:

„Objektivno, to je to, tako je kako je. Guramo, igramo. Ako se desi da dođe neko pojačanje – dobro došlo“, rekao je Ilić.

Na pitanje ima li pomaka na tom planu, uzvratio je:

„Pričamo, komuniciramo, ali mislim da je bolje za te stvari da pitate direktora Radosava Petrovića“.

Najveći razlog za poraz od IMT-a, po Ilićevom mišljenju je crveni karton Zekovića u 14. minutu.

„Naivno dobijen crveni karton. Posle toga velika energija mojih igrača, momci su dali u drugom poluvremenu sve od sebe. Imamo ozbiljan problem, ekipe nam lako ulaze u šanse, to je mladost“.

Nema za Ilića dileme da je sudija tu dobro postupio.

„Bio je crveni karton“, ocenio je trener Partizana.

Već u četvrtak u Humsku stiže Tobol u prvom meču 3. kola kvalifikacija za Ligu konferencije.

„Sigurno da bi bilo mnogo bolje da smo pobedili, dočekali utakmicu u pozitivnoj atmosferi, ali desilo se što se desilo. Mi smo tu da podižemo ove mlade momke, greške se dešavaju, moraju da ih preleže. Očekujem njihovu reakciju“, poručio je Saša Ilić.

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