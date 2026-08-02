Saša Ilić: Pojačanja? Ako neko dođe – dobro došao

Na pitanje može li se sa ovim sastavom igrati na dva fronta, Saša Ilić je posle poraza od Traktorista rekao:

„Objektivno, to je to, tako je kako je. Guramo, igramo. Ako se desi da dođe neko pojačanje – dobro došlo“, rekao je Ilić.

Na pitanje ima li pomaka na tom planu, uzvratio je:

„Pričamo, komuniciramo, ali mislim da je bolje za te stvari da pitate direktora Radosava Petrovića“.