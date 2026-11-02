Fer-plej, šta to beše?

Razumljivo je i da arbitar ne produži previše utakmicu, jer nema potrebe za tim. Tako je Lazar Lukić i planirao da uradi u nedelju, igrači su već bili spremni za odlazak u svlačionicu. A onda, pri isteku tog 90. minuta Ikoba je totalno nepotrebno uklizao na svojoj polovini i grubo faulirao Igora Miladinovića , koji je pokušao da iznese loptu sa svoje polovine.

Lukić je isprva Ikobu sankcionisao samo žutim kartonom. Generalno nije bio raspoložen previše da se hvata za džep, prethodno je samo javno upozorio još Nikolu Dovedana , takođe Zemunovog napadača. Iako smo videli ukupno 21 faul, utakmica je bila rano rešena i nije bilo previše oštrih duela. Međutim, momentalno su Lukića pozvali iz VAR sobe i rekli mu da ovaj suludi start ne može da prođe sa tako blagom kaznom, da mora da bude isključenje. Tako je i bilo…

Napadač Zemuna nije bio ni blizu lopte. Otvorenim đonom je udario mladog vezistu po stajnoj nozi i sasvim neshvatljivo, nerazumno povredio fudbalera Partizana doslovce u poslednjim sekundama utakmice. U ovom trenutku ne znamo kakva je situacija sa Miladinovićem , ali nije delovala bezazleno u nedelju uveče. Da stvari budu još gore po crno-bele, na poluvremenu je zbog povrede u svlačionici ostao strelac prvog gola Demba Sek .

Ikoba je letos, kada je došao u Zemun, bio projektovan kao najveće pojačanje novog člana elitnog ranga. U biografiji 29-godišnji Amerikanac ima osvojen Kup Mađarske sa Zalaegersegom, kasnije solidne nastupe i u Slovačkoj i Portugaliji, pa su Zemunci verovali da su u njemu dobili kapitalca. Međutim, tokom letnjih priprema stradao mu je meniskus kolena, morao je da se operiše i zbog toga je pauzirao tri meseca.

Zapravo, protiv Partizana je upisao debi u zeleno-plavom dresu. U 77. minutu je Ikoba zamenio Novaka Petrušića, a ubrzo posle toga je promašio prazan gol sa dva metra, u situaciji kada se golman Partizana Marko Milošević već pomirio s tim da neće ostati nesavladan. Ponavljamo, razumemo nervozu posle tog meča, ali ona nikako nije izgovor niti opravdanje za taj faul nad Miladinovićem. I, zato Ikoba zaslužuje suspenziju i novo hlađenje, kako propisi i nalažu.

Zanimljivo, tim crvenim kartonom Zemun je postao najgori tim Mozzart Bet Superlige po fer-pleju. Na tom, poslednjem mestu pao je upravo iza Partizana.

Obe ekipe su od početka sezone dobile po četiri crvena kartona. Pre Ikobe, u zeleno-plavom dresu direktna isključenja takođe zbog grubih faulova su dobili Novak Petrušić, u 2. kolu protiv IMT-a i Dejan Paradina u 5. kolu protiv Mladosti. Uroš Ljubomirac je četiri dana posle tog meča dobio dva žuta kartona protiv OFK Beograda, a posle toga su se Zemunci malo smirili i izdržali su dva i po meseca bez isključenja. Do minulog vikenda.

Uz sve to, sakupili su i 38 žutih kartona, samo tri tima su požutela više puta (Radnik i Radnički Niš imaju po jedan karton više, Mačva dva). Za zbirni negativan učinak od 56 kaznenih poena na fer-plej tabeli.

Partizan, koji je takođe u dosadašnjem toku sezone zaradio tri direktna isključenja i jedno posle dva žuta kartona, dobio je još 31 javnu opomenu. Za 51 kazneni poen, dva više od Surduličana.

Poređenja radi, samo je Novi Pazar zasad dobio tri crvena kartona, svi ostali u ligi imaju po jedno ili dva isključenja. Osim Mladosti iz Lučana, koja je jedina ekipa koja još nije nijednom pocrvenela. Lučanci imaju i najmanje žutih kartona, istina uz jedan odigran meč manje, ali svakako zaslužuju pohvale.

Za razliku od sramotnog Eduvija Ikobe, koji je sada u konkurenciji sa Partizanovim vezistom Milanom Vukotićem za najbesmislenije isključenje u sezoni. Podsetimo, 24-godišnji Crnogorac je u razmaku od nekoliko sekundi dobio dva žuta kartona sredinom septembra protiv Radnika iz Surdulice, zato što nije prestao da prigovara sudiji Srđanu Jovanoviću ni posle javne opomene.Tada barem niko osim njegovog tima nije ispaštao...