Još ima magije u Mesijevim nogama (VIDEO)

Prošao je Mundijal, koji je trebalo da bude labudova pesma Lionela Mesija na velikoj sceni, potom je usledio spektakularni, emotivni oproštaj od dresa reprezentacije Argentine, ali sve to nije smanjilo ni za jotu fudbalsku glad genija iz Rozarija. Njemu se i dalje igra, ništa manje nego ranije.

Novi prvenstveni meč Inter Majamija u MLS-u i nova fenomenalna partija argentinskog veterana. Mesi je bio strelac i asistent u pobedi njegovog tima nad Nju Inglandom – 2:1. Došao je Lionel do brojke od 937 golova u karijeri i nastavio poteru za Kristijanom Ronaldom koji je sve bliži hiljadarki.