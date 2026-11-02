Još ima magije u Mesijevim nogama (VIDEO)
Vreme čitanja: 1min | pon. 02.11.26. | 08:19
Argentinac postigao sjajan gol protiv Nju Inglanda – 2:1
Prošao je Mundijal, koji je trebalo da bude labudova pesma Lionela Mesija na velikoj sceni, potom je usledio spektakularni, emotivni oproštaj od dresa reprezentacije Argentine, ali sve to nije smanjilo ni za jotu fudbalsku glad genija iz Rozarija. Njemu se i dalje igra, ništa manje nego ranije.
Novi prvenstveni meč Inter Majamija u MLS-u i nova fenomenalna partija argentinskog veterana. Mesi je bio strelac i asistent u pobedi njegovog tima nad Nju Inglandom – 2:1. Došao je Lionel do brojke od 937 golova u karijeri i nastavio poteru za Kristijanom Ronaldom koji je sve bliži hiljadarki.
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Mesijev gol protiv Nju Inglanda bio je prava magija. Onako kako to samo on ume da uradi. Prošao je trojicu defanzivaca domaćeg tima pre nego što je raspalio po lopti i pogodio dalji ugao. Bio je to gol koji je timu sa Floride doneo vođstvo, kasnije i pobedu.
Pre toga Mesi je asistirao Hermanu Berterameu za izjednačenje, pošto je Nju Ingland poveo pogotkom Danijela Gazdaga.
Cela ova sezona je potpuno neverovatna kada je Lionel Mesi u pitanju, pošto je u dresu Inter Majamija odigrao 35 utakmica, postigao 30 golova uz 16 asistencija. A, ušao je u 40. godinu...