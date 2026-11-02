Novaku potrebno malo čudo da bi stigao do Torina

Stanje na današnji dan je takvo da su se na završni masters već plasirali Aleksandar Zverev, Karlos Alkaras, Ben Šelton i Danil Medvedev. Iako još nije matematički, 99,9 odsto će u Torinu biti i Flavio Koboli, a 90 odsto su šanse Artura Filsa. Prema tome, u Parizu će se voditi borba za preostala dva mesta.

Situacija je takva da najviše bodova od ostalih igrača ima Frensis Tijafo (3.390), iza njega je Rafael Hodar (3.194), pa Aleks de Minor (3.170). Posle njih na red dolazi Novak Đoković (2.900), pa Tejlor Fric (2.860). Tu se, otprilike, zatvara krug istinskih kandidata za završni masters.

Novak Đoković ima i pakleno težak žreb za turnir koji počinje danas. Protivnik u prvom kolu će mu biti Valentin Vašero, koji je juče osvojio turnir u Bazelu. Teniser iz Monaka je u sjajnoj formi, a u jedinom međusobnom duelu sa Đokovićem do sada je ostvario pobedu, prošle godine u Kini.

Što se tiče ostalih kandidata za put u Torino, Tijafo i De Minor imaju taj luksuz da su slobodni u prvom kolu. Hodar će igrati protiv Čileanca Tabila, a Fric protiv Francuza Bonzija.