NAJAVA DANA (ponedeljak, 2. novembar): Partizan Mozzart Bet u matine terminu, Njukasl protiv tradicije ponedeljkom

LORIJAN - BREST, 20.45 MOZZART RELAX

(Fudbal, Francuska 1)

Lorijan se nalazi u usponu forme nakon što je na tri uzastopne utakmice sačuvao mrežu i želi da seriju dobrih rezultata nastavi pred svojim navijačima. Sa druge strane, Brest je nakon solidnog starta sezone u padu forme, a najveći problem predstavljaju mu, zvučaće pomalo čudno, prvi dolazi do prednosti. Iako je vodio na svakoj od prethodne četiri utakmice, osvojio je samo četiri boda, pa bodovni saldo pokušati da popravi na gostovanju ekipi koja kod kuće ima samo jedan ligaški poraz.

SASUOLO - FJORENTINA, 18.30 MOZZART RELAX

(Fudbal, Italija 1)

Sasuolo i Fjorentina se nalaze u donjem delu tabele sa razlikom od samo tri boda, a oba tima dočekuju ovaj meč u seriji od pet utakmica bez pobede u Seriji A. Sasuolo je u nizu od tri poraza i nedavno je ubedljivo poražen od Lacija, dok je Fjorentina remijem protiv Atalante prekinula niz od tri poraza, ali i dalje ostaje u zoni ispadanja. Obe ekipe muče ozbiljni problemi u odbrani, što ovaj duel čini izuzetno važnim u borbi za opstanak.

ATALANTA - PARMA, 20.45 MOZZART RELAX

(Fudbal, Italija 1)

Atalanta dočekuje Parmu u trenutku kada se muči sa formom i povredama, nalazi se u donjem delu tabele i nema meč bez primljenog gola još od drugog kola. Sa druge strane, Parma se nalazi u zoni ispadanja i beleži najgori start još od sezone 2014/15, najviše zbog velikih problema sa neefikasnošću i slabih izdanja na strani (šest uzastopnih poraza u gostima računajući i prošlu sezonu). Ovaj duel predstavlja veliku priliku za Atalantu da se vrati na pobednički kolosek, s obzirom na to da uglavnom dobro igra kod kuće, gde je osvojila deset od ukupno 11 bodova od starta sezone.

DEPORTIVO - OSASUNA, 21.00 MOZZART RELAX

(Fudbal, Španija 1)

Iako se Deportivo i Osasuna nalaze na sredini tabele sa po 11 bodova, njihova nedavna forma više podseća na ekipe sa dna tabele. Deportivo je bez pobede u poslednjih šest kola, muče ga veliki problemi u odbrani, dok se Osasuna nalazi u sličnoj rezultatskoj krizi sa pet poraza u poslednjih sedam utakmica. Pored toga, oba tima imaju izuzetno loše nizove na domaćem terenu odnosno gostovanjima, što obećava težak meč za obe ekipe.

PARTIZAN MOZZART BET - KLUŽ, 13.00

(Košarka, ABA liga)

Partizan za sada u ABA ligi nema nikakvih problema. Sve funkcioniše u sistemu Đoana Penjaroje, ali najbitnija informacija za ovu utakicu je povratak Vanje Marinkovića. Prvi put još od prošle sezone očekuju se minutu kapitena crno-belih koji se oporavio od teške povrede. Uz to uvek treba gledati da li će se odmarati Karlik Džons, a sve je prilika da hoće.

DUBAI - ZADAR, 16.30

(Košarka, ABA liga)

Nema potrebe da ovde trošimo reči ko je favorit. Dubai izgleda izvanredno i u Evroligi, u ABA ligi trenutno nema ko da mu parira osim Crvene zvezde i Partizana, dok Zadar jednostavno nema dovoljno kvaliteta da pripreti. Trebalo bi da se dogodi nešto čudesno da ne vidimo pobedu tima iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

MEGA – SPARTAK SUBOTICA, 18.30

(Košarka, ABA liga)

Imamo i srpski derbi u ABA ligi u ponedeljak. Mega koja je najmlađa ekipa u ligi igra sa promenljivom formom, ali sada im u dvoranu Dejan Milojević stiže Spartak iz Subotice koja iz nedelje u nedelju izgleda sve bolje. Uostalom, u prošlom kolu su namučili Partizan.

BENFIKA - ALVERKA, 21.15

(Fudbal, Portugal 1)

Jeste Benfika favorit, igra dobro u poslednja dva kola jer su upisana dva trijumfa, ali već sada postaje jasno da im Porto beži koji posle 10 utakmica ima svih 10 ubedljivih pobeda. Alverka u ovaj duel ulazi posle poraza od Aruke, pa je teško očekivati da će i danas izbeći poraz.

KRILA SOVJETOV - ZENIT, 16.00

(Fudbal, Rusija 1)

Ko prati ruski fudbal zna koliko je Zenit krenuo da igra bolje u odnosu na početak sezone. Nanizali su pet pobeda i trenutno su samo bod iza Dinama iz Moskve. Ukoliko pobede i danas, što se svakako očekuje, tim iz Sankt Peterburga će ponovo zasesti na sam vrh šampionata Rusije.