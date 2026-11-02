Mladi Srbin od Instagram analiza do asistenta u Klužu s 21 godinom: Cilj fakultetska diploma i Evroliga
Vreme čitanja: 9min | pon. 02.11.26. | 08:12
"Dobio sam poziv trenera Mihaila Silvašana, da budem asistent. Ovo je velika čast za mene jer je Kluž poznat kao klub sa sjajnom navijačkom bazom, pobedničkom istorijom i sjajnim rezultatima prethodnih godina", reka je asistent rumunskog šampiona Mihajlo Marković
Košarka je u Rumuniji daleko od glavnog sporta. Međutim, zahvaljujući našim ljudima u Klužu igra pod obručima doživela je poslednjih godina pravu ekspanziju, dok je najveći grad Transilvanije postao prestonica ovog sporta kod naših istočnih komšija.
Poznato je koliko je nekadašnji košarkaš i rođeni Zrenjaninac Branko Ćuić uradio kao generalni menadžer šampiona Rumunije i tima koji je standardan član Evrokupa, a sada je Kluž dobio srpski šmek i kad je reč o stručnom štabu.
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Naime, mladi Mihajlo Marković je neko za koga šira košarkaška javnost još nije čula, a on već sada predstavlja važan deo ovog ambicioznog kluba. Momak iz Novog Sada, rođen 2005. godine, neko j ko je u Klužu na mestu drugog asistenta, a u razgovoru za Mozzart Sport pričao je o nadolazećem meču šestog kola ABA lige i gostovanju Partizan Mozzart Betu (danas, 13.00), kao i o tome odakle on tako mlad u ovako ambicioznom klubu, kako je počeo njegov košarkaški put od skauta za džabe...
"Nisam nikad bio nešto talentovan, gledajući iz ove perspektive. Trenirao sam u Sport Kiju u Novom Sadu, klub koji vodi Dragan Lukovski, bivši košarkaš Crvene zvezde, Partizana, Fenerbahčea i reprezentacije. Od malih nogu nam je prikazivao igru na neki drugačiji način, više kao timski sport, gde je preuzeo neku filozofiju od Željka, čiji je poštovalac. Terao nas je od malena na čvrstu odbranu, dosta smo trčali i negde ti neki defanzivni principi su mi dosta pomogli, ali to sam tek video kad sam završio sa košarkom. Doživeo sam povredu kolena sa 18 godina", počeo je priču mladi član stručnog štaba Kluža.
Nastavio je Marković da priča o svom razvojnom putu.
"Sada imam 21 godinu, ali ne bih svakako postao profesionalac. Međutim, gledao sam način da nekako ostanem u košarci, jer zaista mi je ona u venama i ne može da prođe dan da ne pogledam bar jednu ili dve utakmice. U tom periodu kad sam se povredio, počeo sam dnevno da gledam između tri, četiri utakmice različitih liga i shvatio sam da me to zanima i da bih voleo time da se bavim, da ostanem u tome. Krenuo sam kao košarkaški skaut. Prvo sam otvorio stranicu na Instagramu, tu sam kačio analize nekih potencijalno interesantnih igrača za Evropu, pretežno iz Dži lige i počeo polako. Za džabe sam sve radio i počeo polako da se povezujem sa ljudima iz košarkaškog sveta. Slao sam analize igrača, mojih predloga. Oni su mi govorili šta da ubacim, šta da izbacim, šta možda da proširim, šta možda ne treba da se piše i tako, malo po malo, dok nisam došao do nivoa kada su mi oni rekli da je to sve kako treba. Tada sam shvatio kako da napredujem, a to je da pređem da radim usko sa nekim trenerom ili stručnim ljudima u toj oblasti. Javio sam se velikom broju generalnih menadžera, sportskih direktora, trenera, gde sam dobio odmah odgovor od Frančeska Tabelinija".
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Ispričao je mladi Srbin kako je krenuo njegov put i saradnja sa nekadašnjim trenerom Pariza, a tada šefom struke Nimburka.
"Dobio sam odmah odgovor od njega i sutradan smo se čuli. Imali smo sjajan razgovor dva sata smo pričali o svemu, o košarci, on je video to nešto u meni. To je bio period dok je bio u Nimburku, njegova prva sezona. Ja sam bio tad četvrta godina srednje škole, turbulentan period jer sam se pripremao fakultet, ali nadovezalo se i ovo sa skautingom. Tabelini je krenuo da me upoznaje sa tim košarkaškim svetom, kako sve funkcioniše, lige, programi za skautiranje i tako sam počeo da ulazim u celu priču. Sve to je trajalo pet meseci. Radio sam zajedno sa njim, tako što smo se dopisivali, davao sam komentare posle utakmice, predlagao igrače interesantne za njegov sistem, za zahteve koje je on imao za svaku poziciju. Posle poslednje utakmice, kada su osvojili titulu, mi je poslao poruku i pozvao me da dođem u Češku. Tada nisam znao o čemu se dešava, mislio sam turistički, čisto da mi pokaže klub".
Međutim, italijanski stručnjak je vrlo brzo pozvao Novosađanina da srednjoškolsku klupu zameni trenerskom.
"Otišao sam zajedno sa svojim ocem, pošto nam je to bila nepoznanica. Sećam se da se sve desilo tačno na moj rođendan, 18. juna. Došao sam i video prostorije kluba, upoznao se sa čelnim ljudima. Imao sam leptiriće u stomaku jer nisam imao priliku da okusim profesionalnu košarku. Za mene je to sve bilo novo iskustvo i nešto što sam do tada gledao samo na TV-u. Posle toga, kad sam upoznao sve ljude, otišli smo na jezero i u kafiću smo sedeli jedan do drugog Frančesko, moj tata i ja. Tabelini mi je rekao: "Vidi, formiram mlađi stručni štab i želeo bih da ti budeš naš deo". U trenutku sam i dalje gledao u jezero i zaustavio sam pogled u sekundi, nisam mogao da verujem šta je rekao. On je to ponovio i zaista sam bio presrećan. Ostali smo pozitivno iznenađeni jer moj otac i ja uopšte nismo imali tu pomisao kad smo išli u Češku".
Mihajlo se našao pred košarkaškim, ali i akademskim izazovom, jer je morao da uskladi sportske obaveze sa upisom na Fakultet tehničkih nauka.
"Bila je takva situacija da sam upisivao paralelno i fakultet. To se desilo pet dana pre prijemnog, gde sam rekao da prihvatam, ali da mi je bitno da nastavim studiranje, iz tog razloga što sam se pripremao dugo i dosta je profesionalna košarka bila nepoznanica za mene. Na kraju smo našli, zahvaljujući njemu, model saradnje gde sam određeni vremenski period proveo u Češkoj, pa sam se vraćao za Srbiju, pa za Češku i tako smo kombinovali".
Porodica je bila Markoviću najveća podrška, a i sada pored rada u ozbiljnom klubu, kakav je Kluž, nikako ne zapostavlja fakultet.
"Svi u porodici bili su jako srećni, jer znaju koliko volim košarku, koliko mi znači i koliko me čini srećnim. Međutim, bilo je tu pomešanih osećanja jer se znalo da moram da nastavim i sa fakultetom zbog toga što nismo imali predstavu u kom će smeru da ode ovo sa košarkom. Upisao sam sada treću godinu. Prve dve sam bio na budžetu, a za treću sam stekao uslov pre poziva. Za dalje ćemo videti. Potrudiću se da nađem neki model saradnje, ako mogu da studiram paralelno i radim".
Posle skautinga u Nimburku, Marković je sada na potpuno drugom nivou. Mladi Srbin je deo kluba koji igra Evrokup, a rekao je kako je došlo do saradnje sa Klužom.
"Dobio sam poziv trenera Mihaila Silvašana, da budem asistent. Ovo je velika čast za mene jer je Kluž poznat kao klub sa sjajnom navijačkom bazom, pobedničkom istorijom i sjajnim rezultatima prethodnih godina. Hala je uvek puna. Kad se prošetate gradom sa amblemima kluba, svi gledaju, okreću se. To je grad koji živi za taj klub, grad koji voli sport i košarku i fudbal. Osećate se zaista sjajno u takvoj zajednici koja je dosta slična našoj. Velika čast mi je i drago mi je što imam priliku da sarađujem sa Mihaelom, koji je veliki profesionalac i čovek koji konstantno razmišlja o košarci. Vidim po sebi koliko sam za ova tri meseca potpuno drugačije počeo da gledam na neke stvari i koliko napredujem iz dana u dan. Naravno, za to su zaslužni i drugi ljudi iz kluba koji mi daju neprestanu podršku, pre svega ljudi iz stručnog štaba, Ajzek, Mica, Andrej, svi ljudi iz organizacije, i naravno generalni menadžer Branko Ćuić".
Posebne reči hvale za trenera Silvašana.
"Izuzetno sam zahvalan što imam priliku da radim sa trenerom Silvašanom i da budem deo ovakvog stručnog štaba. Ono što ga posebno izdvaja jeste neverovatna posvećenost košarci i klubu. On je čovek koji 24 sata dnevno razmišlja o košarci, obraća pažnju na svaki detalj, stalno analizira, traži nove ideje i načine da unapredi i sebe i ekipu. Mislim da je veoma važno kada imaš trenera koji od sebe, ali i od ljudi oko sebe, svakodnevno zahteva maksimum. To je okruženje u kojem svi žele da napreduju i da jedni druge guraju napred".
Bet obzira na godine, Mihajlo ističe da ga niko nije gledao sa potcenjivanjem, već da je na svakom koraku naišao na podršku.
"Od prvog trenutka su me svi prihvatili i za to sam im zaista zahvalan. Pružili su mi podršku i rekli da su tu za šta god mi nije jasno i za sve šta mi treba, na terenu i van njega. Kada od prvog dana osetiš takvu podršku, da je ljudima stalo do tebe, želiš na svaki mogući način da im uzvratiš. U samom klubu vlada sjajna atmosfera, mnogi zaposleni rade tu duži niz godina, a neki, poput trenera Silvašana ili Branka bili su igrači u Klužu. Svi dišu kao jedan i zalažu se za isti cilj, a to je da Kluž ima što bolje rezultate i da se borimo za naše navijače".
U klubu je veliki broj Srba. Nije reč samo o Branku Ćuiću, već i o centru Urošu Plavšiću, zatim Dušanu Beslaću. Naš sagovornik ističe ovo kao veliko olakšanje.
"Dosta mi to znači iz razloga što pričam naš jezik svaki dan i nemam neki osećaj da sam u inostranstvu. Iz Novog Sada sam, a Kluž je po mentalitetu dosta sličan Novom Sadu. Grad je sa oko 400.000 stanovnika, studentski grad, najlepši grad u Rumuniji. Stil života je malo laganiji, ljudi su opušteniji i meni kao Novosađaninu to prija. Takođe, u mlađim kategorijama imamo naše trenere, kondicioni trener je naš čovek, trener žena je Srbin, tako da nas zaista ima u Klužu".
Za nekog u njegovim godinama normalno je da razmišlja o društvu, prijateljima, a on je daleko od kuće. Prijatelji su ga svakako podržali prilikom velikog koraka u karijeri.
"Drugarima je u jednu ruku bilo drago, bili su ponosni, posebno oni koji prate sport, jer znaju koliko je Kluž veliki klub i izazov. S druge strane, bilo im je krivo jer znaju da će biti manje izlazaka, druženja i kafa posle predavanja. Podržavaju me, konstantno smo na vezi. U ovoj vrsti posla se dosta radi, ali može da se nađe balans između privatnog i poslovnog života".
Nešto i o nadolazećoj utakmici protiv Partizan Mozzart Beta.
"Partizan je evroligaška ekipa, sastavili su sjajan roster i imaju veoma borben tim. Dobro su startovali sezonu, imali su nekoliko poraza koji su bili tesni, možda nisu imali ni sreće. Svakako, kada igrate protiv evroligaške ekipe, motiv je tu sam po sebi jer se borimo protiv nekog koja je u vrhu. Partizan je jedan od favorita za osvajanje ABA lige i svake godine napada plej-of fazu Evrolige. Momci su maksimalno motivisani, kao i za svaku utakmicu".
Za kraj, naš sagovornik nije mogao da se odluči da li bi pre birao diplomu FTN-a ili Evroligu.
"Uf, baš teško pitanje. Izabrao bih oba. Siguran sam da je sve dostižno, pa nek bude i Evroliga i diploma FTN-a", zaključio je Marković.
ABA LIGA, 6. KOLO
Petak
Cibona - Igokea 69:89
/Mekbil 12 - Stefanović 16/
Beč - Bosna 81:88
/Langović 17 - Pips 15/
Subota
Cedevita Olimpija - FMP 96:87
/Gejni 17 - Raš 19/
Budućnost - Borac Mozzart 105:72
/Megi 22 - Roj 22/
Nedelja
Crvena zvezda - Široki 100:82
/Dobrić 17 - Luis 22/
Studentski centar - Ilirija 82:84
/Jordano 20 - Todorović 21/
Slovan Bratislava - Krka 66:64
/Ford 14 - Mahkovic 17/
Ponedeljak
13.00: (1,17) Partizan Mozzart Bet (20,0) Kluž (6,00)
16.30: (1,05) Dubai (27,0) Zadar (11,0)
18.30: (2,40) Mega (15,0) Spartak Subotica (1,70)
*** Kvote su podložne promene