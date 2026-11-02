Luka Dončić je sad zver i u odbrani, a Golden Stejt je ovakvog rukija čekao još od Stefa Karija

Ali odbrana je ono nešto novo u Dončićevoj igri. U duelu sa Reptorstima iznudio je čak osam izgubljenih lopti rivala. Pet je sam ukrao, tri puta iznudio faul u napadu. Prema navodima I-Es-Pi-Ena to nije uradio niko još od sezone 2013/2014 kada su takva merenja i počela.

“Očigledno nisam najbolji defanzivac NBA lige, ali mislim da sam ove godine zaista napravio veliki iskorak. Ljudi će da pričaju šta žele, ali ja znam, moj tim zna, da sam ove godine bolji”, ponosan je bio Dončić, koji je imao i 15 defanzivnih skokova, kao i šest asistencija.

A, da li tim zaista zna ovo o čemu Luka govori?

“Pet ukradenih i tri iznuđena ofanzivna faula? Neverovatno. Baš neverovatno. Ne ceni se dovoljno koliko Luka igra dobru odbranu”, rekao je centar Voker Kesler, koga su Lejkersi i doveli kako bi dobili čvrstinu u defanzivi.

Trener Džej Džej Redik je svakako presrećan.

“To je pravo liderstvo. Kada staviš telo na liniju, sve zarad tima. On se jednostavno trudi da pobeđuje. Videli smo to mnogo puta u napadu. Sad vidimo i u odbrani”.

Kolega sa protivničke klupe Darko Rajaković može samo da se saglasi.

“Ove se godine vratio u sjajnom stanju. Izgleda zdrav. A kada je zdrav i spreman jednostavno je nezaustavljiv. Bio je izvanredan”.

I srećan kada je čuo koliko ga svi hvale.

“Konačno”, nasmejao se Dončić, priznajući doduše da nije igrao ovakvu odbranu tokom šest i po sezona u Dalasu, pa ni na startu avanture u Lejkersima.

Mada mu nije sasvim jasno otkud baš da se priča da je toliko loš defanzivac. Jer zna on dobro koliko znači dobra odbrana.

“Ceo tim se naoštri. Želim da budem bolji u tome. Ovo sada nije bilo loše”.

RUKI IZNENAĐENJE GOLDEN STEJTA

Nešto ranije, Golden Stejt je savladao Los Anđeles Kliperse sa 124:111 uz 37 poena rukija Jaksela Lendeborga. Koji je, ovo je posebno zanimljivo, 30 ili više poena ubacio samo jednom u 112 utakmica u koledž karijeri. A, evo u NBA ligi već drugi put u prve dve nedelje u profesionalnoj košarci.

Pogodio je 13 od 19 šuteva, uključujući tu i šest trojki. Poslednji ruki koji je bio toliko efikasan u dresu Voriorsa bio je Stef Kari još 2010. godine. Protiv Klipersa je mogao da odmori.

“Kada Stef ne igra, to je moja šansa da budem lider, da budem glavni u timu”, samouveren je Lendeborg.

Umeo je on da bude ubojit i na koledžu, ali ga je u NBA ligu doveo renome univerzalca koji radi sve što treba. Ali pošto je Džimi Batler još van stroja zbog pokidanog ligament, Lendeborg je dobio priliku da se istakne. I mnoge je iznenadio.

“Znali smo da je dobar šuter. Kada je u junu došao kod nas videlo se da je vešt. Ali nisam očekivao ovo”, hvali i trener Stiv Ker.

Nije ni mogao ovo da očekuje, jer je Lendeborg većim delom koledž karijere u proseku šutirao jednu trojku po utakmici. Šutirao dakle, ne pogađao. Tek u poslednjoj sezoni na Mičigenu mu je pomoćni trener Majk Bojnton preporučio da radi na šutu, jer je glavni trener Dasti Mej planirao da ga sve više koristi i na poziciji trojke.

Sam Lendeborg je priznao da mu je isprva trebalo 40 minuta da bi ubacio pet uzastopnih trojki. Posle nekoliko meseci već je ubacio po 20 u nizu. I samo je nastavio da se usavršava. Očigledno mu ide, kad već uspeva i u NBA ligi. Protiv Klipersa, četiri trojke su bile iz driblinga. Pomaže i visina od 206 centimetara.

NBA LIGA

Nedelja

Orlando - Boston 97:108

/Blek, Da Silva 23 - Tejtum 32/

Indijana – Bruklin 90:98

/Nembard 23 – Porter Džunior 23/

Ponedeljak

Golden Stejt – LA Klipers 124:112

/Lendeborg 37 – Hačimura 24/

LA Lejkers – Toronto 131:125

/Dončić 45, 15sk – Barns 29, Baret 22, 10sk/