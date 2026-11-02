Na Čairu je vreme za – fudbal: Železničar na suprotnoj strani, kao da je bilo pre sto godina

Dobro, ima i do Dizelke – tada im je fokus bio na dvomeču sa Bragom koji je dolazio, a i sam Radomir Koković je često isticao da njegove ekipe nešto sporije ulaze u ritam. Ima i do zvučnih pojačanja koje je Želja u međuvremenu angažovao. Ima nešto i do suđenja, jer su na Čairu ubeđeni da u najmanju ruku ne bi izgubili, da je na toj utakmici Pavle Ilić isključio Uroša Tegeltiju pri rezultatu 1:1, što je trebalo da uradi i po zvaničnom izveštaju Sudijske komisije, i da bi čitava sezona onda krenula u suprotnom smeru. No, ništa od toga ne menja subjektivni utisak da je utakmica prvog kola igrana pre sto godina, a ne pre nešto više od tri meseca.

Na nekim fudbalskim klinikama moglo bi da se izučava kako se desilo da Radnički u prvom kolu tekućeg šampionata u Pančevu odigra najbolje poluvreme u poslednjih nekoliko godina, a da večerašnju utakmicu dočekuje u seriji od pet uzastopnih poraza, dok njegov rival stiže u Niš u nizu od pet pobeda zaredom.

I možda je neuksuno u tako negativnoj rezultatskoj seriji i pri poziciji na tabeli na kojoj se nalazi Radnički, isticati da su Nišlije dobile drugo poluvreme protiv Partizana, ali bi bilo donekle i nepravedno prema Nikoli Drinčiću ne primetiti taj blagi napredak, jer u najavi večerašnje utakmice temperamentni stručnjak se upravo za tih 45 minuta uhvatio kao za uporište optimizma uoči završnice jesenjeg dela sezone.

„Odradili smo posle Partizana dva dobra treninga toliko smo imali vremena. Popravljali neke stvari, analizirali kako smo izgledali. Po mom mišljenju, sasvim pristojno i dobro za ovaj period koliko sam ja ovde. Mi smo, otkad sam ja došao, odradili devet treninga i imali tri utakmice u kratkom periodu. Za ovo vreme dobili smo određene stvari koje ja želim i to ide u nekom dobrom smeru. Ja sam posle utakmice sa Partizanom rekao da je drugo poluvreme model kako mi treba da izgledamo. To je ta igra, odgovornost, tajming, kada ko treba da se pojavljuje. Igra jedan na jedan, dobijeni dueli. To su motivi i želja”, istakao je Drinčić, iz koga doslovno isijava rešenost da se ne preda dok god postoji šansa za opstanak.

A, besmisleno je preseliti nekoga u niži rang (posebno klub koji je već dokazao da je mačka sa devet života) kad je još 60 bodova ostalo u opticaju...

„Uradili smo neke stvari koje smo trenirali, ali je potrebno vreme da dođemo do automatizama. Imam neki cilj i zapisao sam ga u svoj zapisnik, a on je da ostanemo u ligi. Duboko verujem u to, imamo grupu određenih igrača koji imaju želju i motiv za radom i uz neku dopunu mi možemo da napravimo dobre stvari. Da li kasnimo? Da, debelo kasnimo. Da li je cilj da se mi predamo sada, da dignemo ruke? Sigurno da nije. Ja kao trener i kao neko ko uvek gleda da izvuče sve pozitivne stvari, verujem da možemo da ostanemo u ligi. To je neko moje viđenje“.

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Blago ohrabrenje uoči večerašnjeg susreta je i kadrovska situacija. Posle nešto duže pauze zbog povrede vraća se Uroš Vitas, a nakon odrađenih kartona i kapiten Radomir Milosavljević. Utakmica sa Partizanom nagovestila je i da bi Drinčić mogao da probudi neke igrače koji su u prethodnom delu sezone igrali ispod očekivanja, poput Igora Ivanovića, Nikole Zečevića, i posebno Dušana Jovanovića. Potonja dvojica, obojica bonusi, zanimljivo, prošle sezone nosili su dres upravo Železničara. Jovanović je pre par dana postigao superligaški prvenac protiv jednog svog bivšeg kluba, može li to da ponovi i protiv drugog...

„Što se ekipe Železničara tiče, to je tim sa najboljim trenerom u ligi, tim koji troši ozbiljan novac na pojačanja, to mogu slobodno da kažem. Klub koji dovede jednog Pantovića, to znači da je u ozbiljnom zaletu. Imaju dosta kvalitetnih pojedinaca, da ih ne nabrajam sve. Očekuje nas izazovna i teška utakmica. Mi iz ove perspektive, niti imamo pravo, niti želimo da pričamo priče, već da probamo na terenu da izvučemo što bolji rezultat. Kada je igra u pitanju, da probamo da je unapredimo, da budemo bolji nego što smo bili u meču protiv Partizana“, zaključio je Drinčić.

Utakmica na Čairu počinje u 18 časova (TV Arena premium 1), a sudiće je Miloš Milanović.

MOZZART BET SUPERLIGA SRBIJE - 14. kolo

Subota

Mačva - Crvena zvezda 2:4 (1:2)

/Ristivojević 32, Vidakov 55 - Dijeng 16, 29, 84, Elšnik 86/

Nedelja

IMT - Čukarički 0:0

OFK Beograd Mozzart Bet - Vojvodina 0:2 (0:0)

/Đakovac 85, Veličković 90+4/

Radnički Kragujevac - Novi Pazar 2:0 (0:0)

/Sremčević 70, 86/

Partizan - Zemun 3:0 (1:0)

/Sek 30, Jurčević, Vukotić 74/

Ponedeljak

18.00 (2.55) Mladost Lučani (3.35) Radnik Surdulica (2.80) MOZZART RELAX

18.00 (3.60) Radnički Niš (3.60) Železničar Pančevo (2.00) MOZZART RELAX

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