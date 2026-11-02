Rezzime jučerašnjeg dana (nedelja): Na žilet od savršenstva

ZAOKRUŽENO

LACIO – KALJARI (tip 1, kvota 1,43) – rezultat 2:1

Još prošlog vikenda smo konstantovali da Lacio ima najbolji start u svojoj istoriji, tako da navijači rimskog kluba u ovom trenutku žive svoj san, koji bi uskoro mogao da se pretvori u šampionske ambicije. Koliko god ratnik i pobednik bio tokom svoje igračke karijere, posle onoga što je ostvario u dosadašnjoj trenerskoj karijeri, Đenaro Gatuzo verovatno ni sam ne može da poveruje da njegova ekipa igra fudbal na ovakav način. Bili su opterećeni Nebeskoplavi činjenicom da mogu da se osamostale na liderskoj poziciji posle jučerašnjeg poraza Intera u gradskom derbiju, što je možda bilo i uzrok lošeg otvaranja utakmice protiv Kaljarija na Olimpiku. Ipak, uzdigao se Gatuzov tim, napadao je bukvalno do kraja utakmice i stigao do preokreta u 83. minnutu – 2:1 (1:1).

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LION – ANŽE (tip 1, kvota 1,40) – rezultat 2:0

Lion se pobedom nad Anžeom (2:0) oporavio od poraza protiv Pari Sen Žermena u prethodnom kolu, iako je lako moglo da bude drugačije. Gosti su u 34. minutu preko Prospera Pitera pogodili stativu, a kazna je stigla samo četiri minuta kasnije, kada je Ernest Nuama na asistenciju Korentana Tolisoa doneo prednost domaćinu. Lion je u nastavku preuzeo potpunu kontrolu, a tačku na utakmicu stavio je upravo Toliso, koji je u 86. minutu glavom postavio konačan rezultat.

KOMO – VENECIJA (tip 1, kvota 1,23) – rezultat 1:0

Kriza je prošlost, Komo ponovo seje strah po Italiji. Prekinuo je mini-seriju loših rezultata protiv Fjorentine, samopouzdanje napumpao do maksimuma deklasiravši Mančester Junajted u Ligi šampiona, da bi krajem oktobra nastavio proboj ka vrhu tabele preko Sasuola i Torina. A u istom ritmu započeo je i novembar, lupivši u prvom meču nedeljnog programa deset gola protiv Venecije novu, petu recku u svim takmičenjima - 1:0 (1:0).

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SANTANDER – REAL MADRID (tip 2, kvota 1,20) – rezultat 0:3

Žoze Murinjo je poput magnetnog polja, samo za kritike. Privlači ih. Nekada su opravdane, nekada nisu. Spočitavalo mu se da mu ekipa ne igra i ne izgleda dobro (što u jednom momentu jeste bio slučaj), ali polazi mu za rukom da je našteluje, popravlja deo po deo. Doskočio je Barseloni u El Klasiku, smanjio bodovni jaz, a pobedom nad Rasing Santanderom je po jednom parametru nastavio da prati velikog rivala - 0:3 (0:3).

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MARSELJ - TULUZ (tip 1, kvota 1,90) - rezultat 2:0

Uhvatio je Olimpik Marselj ritam u francuskom prvenstvu i ne planira da stane. Igrači su konačno našli zajednički jezik sa Brunom Ženesioom i ređaju pobede, večerašnja protiv Tuluza na Velodromu sa 2:0 bila im je četvrta u nizu posle isto toliko uzastopnih poraza. Još kada bi dobre rezultate iz Lige 1 uspeli da prenesu u Ligu Evrope, gde su poraženi u sve tri dosadašnje utakmice (od Bešiktaša, Olimpijakosa i Šturma)... Današnje izdanje Olimpikovog tima odlična je uvertira ekipi za gostovanje u Leverkuzenu narednog četvrtka.

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JUVENTUS - NAPOLI (tip 1, kvota 2,15) - rezultat 2:0

Kerim Alajbegović polako osvaja svoje mesto pod suncem u dresu Juventusa, a posle pobedonosnog gola u inače vrlo dosadnom derbiju Serije A protiv Napolija, „akcije“ su mu kod navijača i kod stručnog štaba značajno skočile – 2:0.

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ATLETIK BILBAO - SOSIJEDAD (tip 1, kvota 2,05) - rezultat 2:1

Nigde ne piše, nema ga u statistici, ali Unaj Simon je izrastao u centralnu ličnost „prijateljskog derbija“, u kome je sastav Edina Terzića naneo već četvrti poraz ekipi iz San Sebastijana i primakao joj se na samo četiri koraka zaostatka, najavljujući žestoku borbu za raspodelu evropskih ulaznica. Posle malo sporijeg početka, ekipa nemačkog stručnjaka napokon liči na sebe, jer je posle demoliranja Hetafea i plasmana u osminu finala kupa het-trikom pobeda nagovestila bolje dane – 2:1.

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PALERMO - VIĆENCA (tip 1, kvota 1,45) - rezultat 3:1

Palermo drži čelo Serije B i konačno deluje da bi mogla da se vrati u italijansku elitu. Ipak, nije sve počelo po planu. Rano primljen gol naterao je domaćina da juri zaostatak, a do izjednačenja je uspeo da stigne tek pred kraj prvog poluvremena. Međutim, u nastavku je pokazao zašto se nalazi na vrhu tabele. Sa još dva pogotka potpuno je preokrenuo rezultat i stavio tačku na pitanje pobednika.

BRAGA - FAMALIKAO (tip 1, kvota 1,70) - rezultat 3:0

Braga je opravdala ulogu favorita i pred svojim navijačima savladala Famalikao. Domaćini su od početka pokazali da ih zanimaju samo tri boda, a iako gosti nisu bili bezopasni, uspeli su da nametnu svoj ritam. Drugi gol u 67. minut i samo tri minuta kasnije crveni karton, ugasile su sve nade gostiju. Do kraja Braga je povećala na konačnih 3:0.

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PRECRTANO

FALKIRK – SELTIK (tip 2, kvota 1,45) – rezultat 2:0

Veliko iznenađenje u škotskom prvenstvu! Falkirk je pred svojim navijačima savladao Seltik rezultatom 2:0 i tako stigao do prve pobede nad velikanom iz Glazgova još od 2007. godine. Domaćini su već u trećem minutu poveli golom Itana Rosa, da bi Skot Tanser u 38. udvostručio prednost. Seltik je u nastavku preuzeo inicijativu, ali nije uspevao da pronađe put do mreže raspoloženog Skota Bejna, pa je Falkirk sačuvao prednost i stigao do četvrtog uzastopnog trijumfa.