FIFA nam je uprljala Mundijal i to nećemo da joj oprostimo

Tu teoriju dodatno je podgrejala odluka da za četvrtfinalni susret Francuske i Maroka, koji je na programu ovog četvrtka od 22.00 časova po srednjoevropskom vremenu na Foksborou, delegira za kompletan tim sudija Argentince. Glavni arbitar biće Fakundo Teljo , pomagaće mu Huan Pablo Belati, Gabrijel Čedo, Dario Erera i Kristijan Navaro . Prvi i zasad jedini put od početka turnira da sva petorica sudija budu iz iste zemlje, poređenja radi na meču Španije i Belgije koji je dan kasnije pravdu će da dele tri Engleza (na čelu sa Majklom Oliverom ) i dva Brazilca.

Pred svaki veći turnir javljale su se razne teorije zavera među navijačima, a otkad imamo društvene mreže sve to je postalo još rasprostranjenije. Tako, pred početak ovogodišnjeg Mundijala naslušali smo se raznih priča o tome da će FIFA pogurati Kristijana Ronalda , kako je napravljen lak žreb za Sjedinjene Američke Države, pa naposletku i ono što je najpopularnije ovih dana – da Svetska kuća fudbala namešta Lionelu Mesiju i njegovoj Argentini novu krunu.

Francuzi sumnjaju u Teljovo poštenje najviše zbog činjenice da čitava planeta smatra da su upravo Galski petlovi najveća pretnja po Gaučose na turniru. Očekuje se da u finalu gledamo reprizu meča za titulu iz Katara, iako Francuska pre toga treba da preskoči Maroko i najverovatnije Španiju, dok Argentince čekaju dueli sa Švajcarskom i Engleskom ili Norveškom.

Francuska je zasad pokazala daleko najkvalitetniji fudbal na čitavom Svetskom prvenstvu i opravdano je najveći favorit u kladionicama za osvajanje turnira. I razumemo zašto je ljudima teško da zamisle da može da izgubi, osim ako je neko ne minira... KVOTE ZA ŠAMPIONA SVETA 2,85: Francuska

4,50: Španija

5,00: Argentina

6,00: Engleska

17,0: Norveška

35,0: Belgija, Švajcarska, Maroko Uostalom, Francuzi imaju pravo da se ćale na suđenje zbog utakmice sa Paragvajem u osmini finala (pobedili sa 1:0 golom Kilijana Embapea iz penala). Arbitar Ilgiz Tantašev iz Uzbekistana je dozvolio Paragvajcima grublju igru, nekolicinu prekršaja nije dosudio, a još za nekoliko onih grubljih je propustio priliku da izvadi žuti karton. Paragvajci su napravili na toj utakmici 13 faulova, a nisu dobili nijedan žuti karton. S druge strane, Francuzi su dobili tri. Bredli Barkola u prvom poluvremenu, Manu Kone i Majkl Olise pred kraj meča, pa sada svoj trojici prete suspenzije do kraja turnira. Ako dobiju žuti karton večeras, nemaju pravo da igraju u polufinalu. 22.00: (1,62) Francuska (3,90) Maroko (6,75) Posebno je sporan karton najboljeg asistenta Mundijala Olisea (pet asistencija) u 97. minutu utakmice sa Paragvajem. Došlo je do verbalnog sukoba između njega i Matijasa Galarze, krilni napadač Francuske mu je zapretio prstom, a vezista River Plejta je to iskoristio da kvarnjački padne na zemlju i simulira da je udaren. Tantašev to nije video kako treba, naseo je na glumu i pokazao Oliseu karton. Naravno, Francuska se žalila FIFA, ima snimak kao dokaz šta se tačno desilo. Međutim, nadležni su odbili da ponište žuti karton, tako da Oliseu ostaje da visi suspenzija iznad glave i moraće da bude oprezan do kraja turnira.

“Odluka o žutom kartonu nije promenjena. Dobili smo poruku od FIFA ovog jutra, karton ostaje na snazi”, kratko je saopštio FS Francuske.

Možda je predsednik te zemlje Emanuel Makron trebalo da zove prvog čoveka FIFA Đanija Infantina i urgira kod njega. Videli smo na slučaju Sjedinjenih Američkih Država i Folarina Baloguna da Švajcarac ima moć da tako nešto uradi, pošto je dozvolio predsedniku SAD Donaldu Trampu da obriše zasluženi crveni karton napadača Monaka. Tim slučajem FIFA je samo dodatno ukaljala svoje ime i dokazala ono što smo i ranije znali – ako im se dovoljno plati sve je moguće. Pa zato, Makron je mogao da zavuče ruku u džep i očisti Oliseov karton, nije kao da ga je fudbaler Bajerna uopšte zaslužio. Mada, opet ko može da tvrdi da predsednik Argentine Havijer Milej već nije progurao kod Infantina kovertu sa spiskom sudija koje će se danas naći na terenu u Foksborou. Ovako možemo satima, jednostavno FIFA više ne može da očisti obraz. A najveći gubitnik u celoj toj priči je reprezentacija Maroka, jedna od dve selekcije koje su preostale na turniru, a da nisu iz Evrope. Afrikanci po svemu pokazanom u Severnoj Americi apsolutno nisu zaslužili da ih iko potcenjuje. Fudbaleri Maroka na treningu (©AFP) Situacija je međutim takva da, ukoliko prirede senzaciju i savladaju večeras favorizovanog rivala, planeta će pričati o uticaju argentinskih sudija i baciće se senka na njihov uspeh. Opet, ako Francuska prođe biće priče “kako je uspela uprkos poturanju klipova u točkove”. Jer, već sada niko ne priča o fenomenalnoj pobedi Maroka nad jednim od domaćina, Kanadom (3:0), u osmini finala. Zaboravilo se i na sjajne odbrane Jasina Bona u penal-serijama protiv Holandije u šesnaestini finala, kao i na činjenicu da su Marokanci bez poraza, sa sedam bodova na svom kontu, izašli iz grupe sa Brazilom, Škotskom i Haitijem. Marokanci ćute i pripremaju se za meč, a imaju i oni razloga da se žale. Snašao ih je peh protiv Kanade, povredio im se novi vezista Bajerna Ismael Saibari. Stradao mu je butni mišić i on neće moći da igra večeras protiv Francuza i svog budućeg saigrača Olisea. Moraće da ga menja fudbaler Kristal Palasa Čadi Rijad, što je ozbiljno otežalo posao selekciji koju trenira Mohamed Uahbi.