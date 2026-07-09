Francuzi se pokajali što su kupili Anana

Nije Afrikanac bio toliko loš, samo je prekobrojan. Jednostavno, Sent Etjen nije uspeo da se vrati u Ligu 1, u baražu za promociju je izgubio od Nice, pa će sada smanjiti igrački kadar kako bi rasteretio budžet. Anan više nije prva opcija na levom beku i zato je najbolje za sve da ode.

Kada je tek stigao iz Zvezde školarac Bolonje je bio standardan prvotimac. Tokom jesenje polusezone je propuštao utakmice samo kada je bio povređen, ali sredinom decembra je izgubio svoje mesto.

22.00: (1,62) Francuska (3,90) Maroko (6,75)

Pogodilo se da je tada povredio skočni zglob, a da je Sent Etjen promenio trenera. Novi šef stručnog štaba Filip Montanijer ga nije video u svojim planovima, pa je do kraja sezone Anan ušao samo nekoliko puta sa klupe. Na kraju, sezonu je završio sa 1.244 minuta na terenu, raspoređenih na 18 utakmica, jednom asistencijom i četiri žuta kartona.

Sent Etjen bi najviše voleo da ga proda i povrati uložen novac, ali prihvatio bi i opciju da ga pozajmi. U sličnoj situaciji nalazi se i srpski vezista Igor Miladinović, koji je doduše navodno sam tražio da ode pošto je nezadovoljan ulogom u timu.

Kako stvari stoje, sledeće godine ćemo u zelenom dresu gledati samo jednog igrača sa terena Mozzart Bet Superlige, mladog beka Strahinju Stojkovića.

*******

Jedan gol menja sve! ⚽Zaokruži 3+ u prvih 10 minuta! ⏱️

*******