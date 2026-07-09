Sme li neko da se opkladi u Pola Pogbu?

Posle razočaravjuće sezone u Kneževini i uprava kluba je shvatila da ovako više ne može. Izvršni direktor kluba Tijago Skuro u izjavi za sajt Get French Football News ne krije da se očekivalo više. Uostalom, sam Pogba se nadao da bi mogao čak da se izbori za povratak u reprezentaciju Francuske za Svetsko prvenstvo. Nije mogao da se izbori ni za minute u Monako.

“Komplikovana je tema, jer imamo mnogo poštovanja prema Pogbi, prema njemu kao osobi. Veoma je pozitivan otkako je došao kod nas. Ali istina je i da projekat nije prošao kako treba, očekivanja su bila drugačiija. Moramo da budemo pošteni prema njemu, da pratimo pripreme na reodvnoj bati, da vidimo kako će se fizički sve odvijati, a na kraju – trener će odlučiti”.

Novi trener Monaka je čuveni Filipe Luis, najpoznatiji po mandatu u madridskom Atletiku. Već je najavio da će razgovarati sa Pogbom, ali reči tu neće biti predusne, već stanje Polovog tela.

“Imamo cello leto da vidimo. Sa Polom je sve veoma otvoreno i transparentno od početka. Ako se u nekom trenutku očekivanj igrača i očekivanja kluba raziđu moraćemo da razgovaramo i pronađemo rešenje. Njegove igre daće nam sve odgovore. Možda će ostati, možda će otići”, završio je Skuro.

Prvenstvo Francuske svakako traži izuzetno fizički fudbal. Ako Pogba do kraja leta ne pokaže da je spreman za to, možda će morati sebi da prizna da više nije za vrhunski nivo. Možda će morati da snizi očekivanja i prihvati da ode u neku fudbalski slabiju sredinu.