Sme li neko da se opkladi u Pola Pogbu?
Vreme čitanja: 2min | čet. 09.07.26. | 13:05
Sve je izvesnije da napušta Monako
Na vrhuncu je bio najtraženiji vezista sveta, kad se vraćao u Mančester junajted bio je najskuplji u istoriji fudbala (105.000.000 evra). Deset godina kasnije Pol Pogba je već pomalo zaboravljen, osramoćen pride suspenzijom zbog dopingovanja. Jeste ona sa prvobitne četiri godine skraćene sa 18 meseci, ali ostavila je ožiljak toliki da se čini da se Pogba više nikada neće vratiti. Ne na onaj nivo na kojem je bio, nego ni na približan.
A, tek su mu 33 godine. I iza sebe ima celu jednu sezonu u fudbalu. Ali i samo 115 minuta raspoređenih na šest utakmica. Prvo se mučio da uđe u takmičarski ritam, svaki put kada bi pomislio da je tu neka mala povreda bi ga odvojila od terena. I onda sve iznova.
Izabrane vesti
Posle razočaravjuće sezone u Kneževini i uprava kluba je shvatila da ovako više ne može. Izvršni direktor kluba Tijago Skuro u izjavi za sajt Get French Football News ne krije da se očekivalo više. Uostalom, sam Pogba se nadao da bi mogao čak da se izbori za povratak u reprezentaciju Francuske za Svetsko prvenstvo. Nije mogao da se izbori ni za minute u Monako.
“Komplikovana je tema, jer imamo mnogo poštovanja prema Pogbi, prema njemu kao osobi. Veoma je pozitivan otkako je došao kod nas. Ali istina je i da projekat nije prošao kako treba, očekivanja su bila drugačiija. Moramo da budemo pošteni prema njemu, da pratimo pripreme na reodvnoj bati, da vidimo kako će se fizički sve odvijati, a na kraju – trener će odlučiti”.
Novi trener Monaka je čuveni Filipe Luis, najpoznatiji po mandatu u madridskom Atletiku. Već je najavio da će razgovarati sa Pogbom, ali reči tu neće biti predusne, već stanje Polovog tela.
“Imamo cello leto da vidimo. Sa Polom je sve veoma otvoreno i transparentno od početka. Ako se u nekom trenutku očekivanj igrača i očekivanja kluba raziđu moraćemo da razgovaramo i pronađemo rešenje. Njegove igre daće nam sve odgovore. Možda će ostati, možda će otići”, završio je Skuro.
Prvenstvo Francuske svakako traži izuzetno fizički fudbal. Ako Pogba do kraja leta ne pokaže da je spreman za to, možda će morati sebi da prizna da više nije za vrhunski nivo. Možda će morati da snizi očekivanja i prihvati da ode u neku fudbalski slabiju sredinu.