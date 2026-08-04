Filip Kostić u Ajndhovenu, PSV dobio trku sa Nikolićevim AEK-om
Vreme čitanja: 2min | uto. 04.08.26. | 16:56
Biće to dvogodišnji ugovor srpskog krila i trostrukog uzastopnog šampiona Holandije
Panatinaikos se pominjao u januaru, Benfika i Fenerbahče u martu, Venecija u maju i PSV i AEK iz Atine u julu. To je lista klubova koja je u 2026. godini dovođena u vezu sa Filipom Kostićem, a srpski fudbaler će na kraju završiti u Ajndhovenu.
Igrač koji može da pokrije sve pozicije uz levu aut liniju nalazi se na korak od potpisivanja ugovora sa holandskim velikanom. Nakon što mu je istekao ugovor sa Juventusom, 34-godišnji Kostić je ponovo postao gospodar svoje sudbine na fudbalskom tržištu, a kako javlja najpouzdaniji novinar na planeti za informacija sa transfer pijace, Đanluka Di Marcio, nova baza rođenog Kragujevčanina biće čuveni Filips stadion.
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Iako je interesovanje za iskusnog krilnog fudbalera bilo veliko, a AEK iz Atine danima vršio snažan pritisak i pokušavao da privoli Kostića u svoje redove, presudila je ambicija kluba iz Ajndhovena. PSV je ponudio konkretnije uslove, jasnu sportsku viziju i garantovanu minutažu na evrosceni, što je prelomilo da srpski fudbaler izabere holandski izazov u odnosu na grčku Superligu.
Prema usaglašenim detaljima, Kostić stiže kao slobodan igrač bez obeštećenja, a sa holandskim klubom dogovorio je dvogodišnju saradnju. Klub iz Ajndhovena uspeo je da nadmudri konkurenciju iz Atine i obezbedi kapitalno pojačanje za predstojeće izazove. Zvanična promocija i stavljanje potpisa na dvogodišnju vernost očekuju se vrlo brzo, čime će jedno od najzvučnijih ovosezonskih pojačanja holandskog giganta i zvanično dobiti svoju potvrdu.
Filip Kostić je seniorsku karijeru započeo 2010. godine u rodnom Kragujevcu, a prvi inostrani angažman imao je baš u Holandiji, pošto je 2012. godine prešao iz Radničkog u Groningen. Tamo se zadržao dve sezone, a zatim je u leto 2014. godine usledio transfer u Štutgart i ligu u kojoj je pružao najbolji fudbal u karijeri.
Za Švabe je igrao sve do leta 2016. kada je prešao u Hamburg, a onda se desio Kostićev najbolji potez u karijeri i prelazak u Ajntraht iz Frankfurta 2018. godine, gde je u prvoj sezoni blistao u tandemu sa Lukom Jovićem. Kasnije je na "Šumskom stadionu" došao i do rekorda karijere od čak 17 asistencija u sezoni u Bundesligi 2020/21.
Najunosniji transfer ostvario je u leto 2022. kada je za 14.700.000 evra prešao u Juventus. Za tri godine u Torinu ukupno je odigrao 112 utakmica u svim takmičenjima uz učinak od 6 golova i 6 asistencija, dok je jednu sezonu (2024/25) proveo na pozajmici u Fenerbahčeu, gde je na 35 utakmica dao 2 goloa i imao 9 asistencija.
PSV je ovog leta već doveo Svena Majnansa iz AZ Alkmara za 13.000.000 evra i otkupio golmana Mateja Kovara od Bajera iz Leverkuzena za 5.000.000 evra, Čeha koji je i prošle sezone branio u Ajndhovenu na pozajmici. Baš je danas dogovoren i dolazak Kodaija Sana iz NEC-a, mlađeg brata Majncovog Kaišua Sana.