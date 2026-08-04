Nedović: Da sam igrao za Željka... Miško mi je rekao – ne bi mogao da izdržiš sa njim
Vreme čitanja: 2min | uto. 04.08.26. | 16:59
Nekadašnji srpski reprezentativac prisetio se dana kada je umalo prešao u Fenerbahče
Nemanja Nedović je - košarkaši rečeno - zabio nož u srce Željku Obradoviću kada je onomad pogodio trojku za pobedu u prvom večitom derbiju u Evroligi, na istorijskoj utakmici pred navijačima crno-belih. Ostaće zapamćeno to zauvek, kako je pljusnuo iz levog ugla šut spolja i okrenuo se prema klupi Partizan Mozzart Beta, što je bilo za istorijske knjige, sada kada se gleda sa ove distance.
Mnoge bitke vodili su Crvena zvezda i Partizan Mozzart Bet od tada u elitnom takmičenju i uglavnom su bivši srpski reprezentativac i najtrofejniji evropski trener u istoriji bili jedan protiv drugog, a ono što je zanimljivo posebno je činjenica da su pre svega toga mogli da sarađuju. Međutim, do udruživanja nikada nije došlo.
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Odlična priča bila je u podkastu "Kole Point", gde je Nemanja Nedović otkrio zašto je napustio Crvenu zvezdu, šta se sve desilo i da se nikada neće vraćati, ali je pored svega toga više od sat vremena govorio na razne teme. Čuli smo šta je imao da kaže i o Luki Vildosi i prelasku stranaca iz Crvene zvezde u Partizan Mozzart Bet i obrnuto - i ne direktni prelasci, nego generalno da se igralo za obe ekipe - pa smo tako isto imali prilike da saznamo da je pre osam godina mogao da pređe u Fenerbahče, kada je skrenuo ka Italiji i otišao u milansku Olimpiju.
Kada je bio na vrhuncu karijere, tada eksplozivni bek mogao je da pređe u Fenerbahče i da sarađuje sa Željkom Obradovićem. Imao je priliku da bira da li će otići u redove istanbulskog velikana ili postati "maneken", da bi se na kraju odlučio da ode u grad mode. Na to su uticali mnogi faktori, a mogao je čak i da se vrati u NBA ligu.
Šta se sve tada dešavalo, otkrio je Nedović kod Koleta.
"U leto 2018. birao sam između Fenerbahčea i Milana. To je značilo da sam mogao da radim sa Željkom Obradovićem. Onda mi je moj menadžer Miško Ražnatović rekao – Ne bi izdržao Željka (smeh). Zato sam izabrao Milano. Možda je bila greška što nisam otišao u Fenerbahče. Možda bih napravio mnogo veći iskorak u karijeri da sam igrao kod Željka. U isto vreme imao sam i ponudu Hjuston Roketsa, ali su nudili manje novca od Milana. Pored toga, na mojoj poziciji su bili Džejms Harden i Erik Gordon, pa verovatno ne bih imao veliku minutažu", kaže Nedović.
Trenutno ima ugovor sa Crvenom zvezdom, u koju se neće definitivno vraćati, tako da ostaje da se vidi gde će 35-godišnjak nastaviti karijeru.