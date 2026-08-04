Nedović: Da sam igrao za Željka... Miško mi je rekao – ne bi mogao da izdržiš sa njim

Odlična priča bila je u podkastu "Kole Point" , gde je Nemanja Nedović otkrio zašto je napustio Crvenu zvezdu, šta se sve desilo i da se nikada neće vraćati , ali je pored svega toga više od sat vremena govorio na razne teme. Čuli smo šta je imao da kaže i o Luki Vildosi i prelasku stranaca iz Crvene zvezde u Partizan Mozzart Bet i obrnuto - i ne direktni prelasci, nego generalno da se igralo za obe ekipe - pa smo tako isto imali prilike da saznamo da je pre osam godina mogao da pređe u Fenerbahče, kada je skrenuo ka Italiji i otišao u milansku Olimpiju.

Kada je bio na vrhuncu karijere, tada eksplozivni bek mogao je da pređe u Fenerbahče i da sarađuje sa Željkom Obradovićem. Imao je priliku da bira da li će otići u redove istanbulskog velikana ili postati "maneken", da bi se na kraju odlučio da ode u grad mode. Na to su uticali mnogi faktori, a mogao je čak i da se vrati u NBA ligu.

Šta se sve tada dešavalo, otkrio je Nedović kod Koleta.

"U leto 2018. birao sam između Fenerbahčea i Milana. To je značilo da sam mogao da radim sa Željkom Obradovićem. Onda mi je moj menadžer Miško Ražnatović rekao – Ne bi izdržao Željka (smeh). Zato sam izabrao Milano. Možda je bila greška što nisam otišao u Fenerbahče. Možda bih napravio mnogo veći iskorak u karijeri da sam igrao kod Željka. U isto vreme imao sam i ponudu Hjuston Roketsa, ali su nudili manje novca od Milana. Pored toga, na mojoj poziciji su bili Džejms Harden i Erik Gordon, pa verovatno ne bih imao veliku minutažu", kaže Nedović.

Trenutno ima ugovor sa Crvenom zvezdom, u koju se neće definitivno vraćati, tako da ostaje da se vidi gde će 35-godišnjak nastaviti karijeru.