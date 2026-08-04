Maksi može da uzme skoro 400.000.000 dolara

Maksi je prošle godine bio u jednoj od tri najbolje petorke NBA lige - konkretno u trećoj, ali ovog leta nije mogao da potpiše supermaksugovor jer mu je nedostajala još jedna sezona NBA staža da ispuni uslov od sedam godina igranja u ligi. Još jedno "All-NBA" priznanje otvara vrata supermaks ugovoru jer bi američki plejmejker tokom leta 2027. mogao da stekne pravo na četvorogodišnje produženje ugovora vredno 301.000.000 dolara, međutim, ima još bolje. Morao bi da ponovo bude izabran u jednu od najboljih petorki NBA lige, da bude MVP ili da bude najbolji defanzivac godine i odnese kući DPOY nagradu. Poslednja dva su baš nerealna i može se reći nemoguća, tako da bi još jedan "All-NBA" mogao da bude najrealniji tu.

Ako bi uspeo da uđe još jednom u jednu od najboljih petorki, eto njemu 2028. godine produžetak ugovora na pet godina i neverovatnih 389.000.000 dolara. To uopšte nije nerealno jer Tajris Maksi igra neverovatno. Slobodno može da se kaže da je preuzeo štafetu od Džoela Embida i da je bio najbolji igrač Filadelfija Seventisiksersa, mada je sada pitanje koliko će imati slobode kada su došli Džejlen Braun i Lebron Džejms. Sigurno će mu oteti dosta lopti iz ruku i smanjiti brojke, ali na kraju krajeva ni to ne mora da znači. Ako Nik Nurs vidi da je i dalje Maksi alfa i omega, svoje posede, lopte, šuteve i brojke će imati. Jednostavno jer je najbolji igrač ekipe, uz svako poštovanje svim pomenutim košarkašima.

Zanimljivo je da tokom leta 2026. nijedan NBA igrač nije ispunjavao uslove za potpisivanje supermaks ugovora, što se prvi put dogodilo otkako je na snazi aktuelni kolektivni ugovor lige. U prethodne tri godine takve ugovore potpisali su Džejlen Braun, Džejson Tejtum i Šej Gildžes Aleksander.

Maksi je tokom prošle sezone prosečno beležio 28,3 poena, 6,6 asistencija i 4,1 skok. Vrhunske brojke.