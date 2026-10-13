Filip Stanković dobija novog trenera
Vreme čitanja: 2min | uto. 13.10.26. | 12:43
Venecija smenila Đovanija Stropu
Uveo je Đovani Stropa Veneciju u Seriju A, u junu potpisao novi trogodišnji ugovor, ali 58-godišnji strateg od danas više nije na klupi kluba iz čuvene lagune. To znači i da će Filip Stanković uskoro dobiti novog trenera, što i nije iznenađenje s obzirom na katastrofalan start sezone u vidu šest prvenstvenih poraza.
Venecija je trenutno jedini član Serije A koji nema ni bod, a otkaz Stropi usledio je posle poraza od Atalante sa 1:3, u kojem je za tim iz Bergama sjajan meč odigrao Nikola Krstović.
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Pored toga što je najgora po bodovnom učinku, Venecija je i tim sa najviše primljenih golova ove sezone u prvenstvu Italije - 16, uz samo pet datih. Ne ide to, međutim, na račun Stankoviću, pošto je 24-godišnji čuvar mreže redovno među najbolje ocenjenima u svom tinu. Nastavio je reprezentativac Srbije tamo gde je stao prošle sezone, kada je proglašen za najboljeg golmana Serije B.
U konkurenciji za novog trenera Venecije su tri imena, piše Gazzeta. Najveće šanse daju se Paolu Zanetiju, koji je već radio u klubu i imao sličnu sudbinu poput Stropine: u sezoni 2020/21. je vratio klub u Seriju A posle 19 godina čekanja, ali je nešto manje od godinu danas posle velikog slavlja otpušen usled osam uzastopnih poraza i poslednjeg mesta na tabeli.
Kandidati su još Davide Nikola, koji od marta nema klub (posle rastanka sa Kremonezeom) i Roberto D'Aversa, koji se u junu rastao sa Torinom.
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