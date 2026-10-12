Il grande attaccante! Krstović podvalio loptu, pa smestio dve u mrežu... Mogao i do het-trika (VIDEO)

Ništa nije slučajno, ama baš ništa kod Nikole Krstovića. Zaobilaznim putem stigao je do jedne od 'liga petice', nastanio se pre tri leta u Italiji i pokazuje da mu je tu i mesto. Nije tu tek da popuni broj, da katkad uđe sa klupe i povremeno popuni neku od kolona. Još kako uvećava golgeterski saldo. Radio je to na jugu Apeninskog poluostrva, u Lečeu, a radi to i u Bergamu. Više nego dobro mu ide.

Leče se nije prevarilo kada ga je za nešto jače od 8.000.000 evra dovelo iz Slovačke, a otplaćuje se i Atalanti. Nije načinila krivi korak, nije pogrešila kada je uložila celih 25.000.000 - vredelo je! Jer, već u prvoj sezoni je u plavo-crnom dresu postigao dvocifren broj golova, samo u Seriji A. Nova bi mogla da mu bude i bolja na individualnom planu, ako bude nastavio kao danas protiv Venecije, nju je pocepao - 3:1 (3:1).