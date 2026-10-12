Il grande attaccante! Krstović podvalio loptu, pa smestio dve u mrežu... Mogao i do het-trika (VIDEO)
Vreme čitanja: 10min | pon. 12.10.26. | 20:28
Atalanta se najzad 'sastavila'. Ostvarena prva pobeda u Seriji A još od kraja avgusta
Ništa nije slučajno, ama baš ništa kod Nikole Krstovića. Zaobilaznim putem stigao je do jedne od 'liga petice', nastanio se pre tri leta u Italiji i pokazuje da mu je tu i mesto. Nije tu tek da popuni broj, da katkad uđe sa klupe i povremeno popuni neku od kolona. Još kako uvećava golgeterski saldo. Radio je to na jugu Apeninskog poluostrva, u Lečeu, a radi to i u Bergamu. Više nego dobro mu ide.
Leče se nije prevarilo kada ga je za nešto jače od 8.000.000 evra dovelo iz Slovačke, a otplaćuje se i Atalanti. Nije načinila krivi korak, nije pogrešila kada je uložila celih 25.000.000 - vredelo je! Jer, već u prvoj sezoni je u plavo-crnom dresu postigao dvocifren broj golova, samo u Seriji A. Nova bi mogla da mu bude i bolja na individualnom planu, ako bude nastavio kao danas protiv Venecije, nju je pocepao - 3:1 (3:1).
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Nikola Krstović odigrao je jedno od boljih poluvremena otkako se sa juga Italije preselio na sever. Izvlačio se, tražio loptu, odigravao saigračima i pogađao...
Svuda je danas bilo Nikole Krstovića do odlaska na odmor. U tom periodu sve mu je išlo, počev od lopte koju je podvalio Franku Kesiju. Gurnuo ju je u prostor, utrčao je vezista iz Obale Slonovače i elegantno lobovao Filipa Stankovića. Namestio mu je prvi gol od povratka u Bergamo, a onda je na drugačiji način krenuo da maltretira defanzivce Venecije.
Eljif Elmas je dva minuta kasnije izveo korner, ubacio je sa desne strane, a Nikola Krstović utrčao je na prvu stativu i trznuo glavom. Bio mu je to prvi pogodak još od premijere u Seriji A protiv Sasuola. I nije se tu zaustavio, već je sredinom prvog dela pokupio loptu u kaznenom prostoru i smestio je dve u mrežu.
Kako je igrao, sasvim moguće da se nekome na tribinama otelo: Il grande attaccante!
Mogao je Nikola Krstović i do het-trika danas u Bergamu, međutim, u drugom delu utakmice propustio je iz dve sasvim dobre prilike da ponovo matira Filipa Stankovića i 'zatvori' utakmicu. Atalanta je pružala prilike Veneciji da se vrati u igru. Prve znake života gosti su dali u malo pre odlaska na pauzu, kada je Antoan Eno utrčao na drugu stativu i poklonio se. Davide Zapakosta nije ga ispratio...
Niz promena napravio je Mauricio Sari, prvo je uveo Lazara Samardžića, kasnije i Seada Kolašinca. Menjao je u hodu, ali nije mnogo toga dobio. Odbrana je bila propustljiva membrana i Venecija je u dva navrata dobrano prodrmala prečku - prvo je šutirao Akor Adams, a zatim Džon Jeboa. Nigerijac je u završnici izašao i u situaciju 'jedan na jedan' sa Markom Karnesekijem i tukao pravo u Deinog golmana.
Atalanta je prošla kroz teške trenutke, nije opet kapitulirala, sačuvala je pobedu i najzad se 'sastavila'. Pre reprezentativne pauze svezala je tri poraza u Seriji A, na pobedu je čekala još od poslednjeg dana avgusta, kada je bila bolja od Bolonje i kada je ulovila Džonatana Roua.
SERIJA A – 6. KOLO
Subota
Đenova - Fjorentina 2:1 (2:0)
/Osmajić 8, Mesijas 15 - Vaskez 73ag/
Inter - Parma 3:0 (3:0)
/Sučić 13, Čalhanoglu 18p, Tiram 31/
Napoli - Frozinone 3:0 (2:0)
/De Brujne 29, 90+4, Lang 32/
Nedelja
Komo - Roma 0:0
Lacio - Monca 3:1 (2:0)
/Tavares 3, Isaksen 23, Pinamonti 88 - Gogličidze 46/
Leće - Bolonja 1:2 (0:1)
/Fatah 64 - Orsolini 17, Enem 75/
Sasuolo - Milan 1:1 (0:0)
/Odental 68 - Rabio 63/
Kaljari - Juventus 1:1 (1:0)
/Maldini 20 - Kolo Muani 81/
Ponedeljak
Atalanta - Venecija 3:1 (3:1)
/Kesi 4, Krstović 6, 30 - Ajno 37/
20.45: (2,40) Torino (3,30) Udineze (3,00) MOZZART RELAX
***kvote su podložne promenama