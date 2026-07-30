Flamengo se okliznuo tamo gde nije smeo

Ipak, dogodilo se iznenađenje, koje je sada uvelo Flamengo u mini-krizu od dva uzastopna nerešena rezultata i to protiv timova koji su iz donjeg doma tabele. Internasional je zaista u problemu, jer je u poslednjih pet kola imao četiri poraza i stvarno je bio autsajder u okršaju 21. runde.

Flamengo je od starta rešio da preuzme posed i kontroliše situaciju na terenu. Gosti su držali loptu, ali džabe, domaćin je bio taj koji je poveo. Tim iz Porto Alegrea došao je do prednosti u 28. minutu. Odbrana domaćina nije najbolje reagovala i otklonila opasnost, lopta je došla do Vitinje , a on je sa linije kaznenog prostora uputio udarac i doneo prednost svom timu.

Serija promena u redovima gostiju usledila je početkom drugog dela. Činilo se i dalje da će Flamengo biti taj koji napada, a domaćin traži šansu iz kontre. Napadi crveno-crnih su se ređali i činilo se da odbrana Internasionala mora da popusti. Dogodilo se to u 79. minutu, a ovog puta defanziva domaćina nije dovoljno dobro otklonila opasnost. Na pravom mestu našao se Samuel Lino koji je pokupio loptu i postigao gol za konačnih - 1:1.

U okršaju timova koji se bore za opstanak Mirasol je dočekao Remo, a domaćin je slavio - 2:1.

Radi se o ekipama koje su renomeom možda i za drugu ligu, a opet nalaze se na tabeli u društvu velikana, kao što su Santos, Internasional, Gremio, Vasko, pa je jasno koliko je brazilski šampionat kvalitetan. Ipak, Mirasol je večeras pokazao nešto bolju igru i zasluženo slavio.

Domaćin je poveo posle autogola koji je postigao Marlon u 30. minutu. Gost je uspeo da šokira Mirasol i izjednači pred pauzu, a strelac je bio Piko.

Ipak, bolju igru domaćin je krunisao već na startu drugog poluvremena, a pobedonosni gol delo je Žoaa Viktora u 54. minutu.

BRAZIL, 21. KOLO

Četvrtak

Internasional - Flamengo 1:1

/Vitinja 28 - Samuel Lino 79/

Mirasol - Remo 2:1

/Marlon 30ag, Žoao Viktor 54 - Piko 45+1/

Vitorija - Palmeiras u toku

Fluminense - Baija u toku

Petak

00.30: (1,92) Korintijans (3,35) Atletiko Paranense (4,30)

02.30: (3,25) Koritiba (3,35) Kruzeiro (2,25)

Odloženo

Atletiko Mineiro - Bragantino

Botafogo - Gremio

Šapokoense - Vasko

Sao Paulo - Santos

*** kvote su podložne promenama