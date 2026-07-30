Flamengo se okliznuo tamo gde nije smeo
Vreme čitanja: 3min | čet. 30.07.26. | 03:01
Samo remi protiv Internasionala u Porto Alegreu
Flamengo se trudi da održi korak za vodećim Palmeirasom u šampionatu Brazila, ali mu to teško polazi za rukom. Tim iz Rija napravio je ozbiljan kiks u 21. kolu i u Porto Alegreu samo remizirao sa Internacionalom - 1:1.
Jeste ovo derbi, ali samo na papiru. Odavno Internasional nije na nivou kao iz slavnih dana, dok je Flamengo jedan od najjačih, a verovatno i najbogatiji tim ne samo u Brzailu, već i na čitavom kontinentu, pa se očekivalo da gosti slave i nastave poteru za velikim rivalom.
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Ipak, dogodilo se iznenađenje, koje je sada uvelo Flamengo u mini-krizu od dva uzastopna nerešena rezultata i to protiv timova koji su iz donjeg doma tabele. Internasional je zaista u problemu, jer je u poslednjih pet kola imao četiri poraza i stvarno je bio autsajder u okršaju 21. runde.
Flamengo je od starta rešio da preuzme posed i kontroliše situaciju na terenu. Gosti su držali loptu, ali džabe, domaćin je bio taj koji je poveo. Tim iz Porto Alegrea došao je do prednosti u 28. minutu. Odbrana domaćina nije najbolje reagovala i otklonila opasnost, lopta je došla do Vitinje, a on je sa linije kaznenog prostora uputio udarac i doneo prednost svom timu.
Serija promena u redovima gostiju usledila je početkom drugog dela. Činilo se i dalje da će Flamengo biti taj koji napada, a domaćin traži šansu iz kontre. Napadi crveno-crnih su se ređali i činilo se da odbrana Internasionala mora da popusti. Dogodilo se to u 79. minutu, a ovog puta defanziva domaćina nije dovoljno dobro otklonila opasnost. Na pravom mestu našao se Samuel Lino koji je pokupio loptu i postigao gol za konačnih - 1:1.
U okršaju timova koji se bore za opstanak Mirasol je dočekao Remo, a domaćin je slavio - 2:1.
Radi se o ekipama koje su renomeom možda i za drugu ligu, a opet nalaze se na tabeli u društvu velikana, kao što su Santos, Internasional, Gremio, Vasko, pa je jasno koliko je brazilski šampionat kvalitetan. Ipak, Mirasol je večeras pokazao nešto bolju igru i zasluženo slavio.
Domaćin je poveo posle autogola koji je postigao Marlon u 30. minutu. Gost je uspeo da šokira Mirasol i izjednači pred pauzu, a strelac je bio Piko.
Ipak, bolju igru domaćin je krunisao već na startu drugog poluvremena, a pobedonosni gol delo je Žoaa Viktora u 54. minutu.
BRAZIL, 21. KOLO
Četvrtak
Internasional - Flamengo 1:1
/Vitinja 28 - Samuel Lino 79/
Mirasol - Remo 2:1
/Marlon 30ag, Žoao Viktor 54 - Piko 45+1/
Vitorija - Palmeiras u toku
Fluminense - Baija u toku
Petak
00.30: (1,92) Korintijans (3,35) Atletiko Paranense (4,30)
02.30: (3,25) Koritiba (3,35) Kruzeiro (2,25)
Odloženo
Atletiko Mineiro - Bragantino
Botafogo - Gremio
Šapokoense - Vasko
Sao Paulo - Santos
*** kvote su podložne promenama