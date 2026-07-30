Vasko se mučio, ali u finišu probio bunker Independijentea za osminu finala

Serija loših rezultata na domaćoj sceni nije uzdrmala pristalice Vaska, koji su napunili tribine stadiona Sao Žanuario i tako nosili svoje fudbalere. Ipak, daleko od toga da je brazilski predstavnik prikazao sjajnu igru. Bilo je mučenja, jalovog držanja lopte i u nekim momentima se činilo da domaćin ima posed, ali ne i način da otključa bravu gostujuće ekipe.

Nije bilo nekih velikih šansi, tek po koji udarac na obe strane u prvih 45 minuta. Izgledalo je kao da i jedni i drugi ne žele preterano da rizikuju, jer svaki kiks u ovakvim utakmicama može biti veoma skup. Ipak, nešto kvalitetniju fudbalsku predstavu gledali smo u nastavku utakmice.

Još uvek to nije bilo ništa spektakularno, ali je Vasko pokazao želju da napadne i reši prolazak dalje tokom 90 minuta. Domaćin je počeo da steže obru, a situacija koja je u potpunosti podigla publiku na noge i nagovestila ono što će se dešavati jeste detalj u 74. minutu. Najpre je Independijente tražio penal, da bi malo kasnije sudija Maksimilijano Ramirez dobio informaciju da pogleda situaciju iz kaznenog prostora gostiju.