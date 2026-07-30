Vasko se mučio, ali u finišu probio bunker Independijentea za osminu finala
Vreme čitanja: 2min | čet. 30.07.26. | 02:11
Brazilski tim nastavlja dalje u Kopa Sudamerikani
Muči se Vasko na domaćoj sceni, nalazi se u zoni ispadanja, pa tako kakvu-takvu šansu za spas sezone traži na kontinentalnoj sceni na kojoj armija navijača ima razlog da se raduje.
Slavni klub iz Rija uspeo je da se plasira u osminu finala Kopa Sudamerikane, nakon što je u revanš meču pred svojim navijačima bio bolji od Independijentea iz Medeljima - 1:0.
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Serija loših rezultata na domaćoj sceni nije uzdrmala pristalice Vaska, koji su napunili tribine stadiona Sao Žanuario i tako nosili svoje fudbalere. Ipak, daleko od toga da je brazilski predstavnik prikazao sjajnu igru. Bilo je mučenja, jalovog držanja lopte i u nekim momentima se činilo da domaćin ima posed, ali ne i način da otključa bravu gostujuće ekipe.
Nije bilo nekih velikih šansi, tek po koji udarac na obe strane u prvih 45 minuta. Izgledalo je kao da i jedni i drugi ne žele preterano da rizikuju, jer svaki kiks u ovakvim utakmicama može biti veoma skup. Ipak, nešto kvalitetniju fudbalsku predstavu gledali smo u nastavku utakmice.
Još uvek to nije bilo ništa spektakularno, ali je Vasko pokazao želju da napadne i reši prolazak dalje tokom 90 minuta. Domaćin je počeo da steže obru, a situacija koja je u potpunosti podigla publiku na noge i nagovestila ono što će se dešavati jeste detalj u 74. minutu. Najpre je Independijente tražio penal, da bi malo kasnije sudija Maksimilijano Ramirez dobio informaciju da pogleda situaciju iz kaznenog prostora gostiju.
Činilo se svima da je lopta pogodila u ruku igrača tima iz Medeljina, ali je Ramirez i posle gledanja snimka odlučio da ne pokaže na belu tačku. Usledilo je negodovanje domaće publike i žestok pritisak tima iz Rija, a potom i strašan finiš. Gosti su mogli do gola u 82. minutu, ali je iz dobre pozicije neprecizan posle udarca glavom bio Heison Medina Eskobar. Na drugoj strani je usledio vrlo dobar napad domaćina po desnom boku. Loptu je na peterac poslao Paulo Enrike, a Tijagu Mendesu nije bilo lako da je smesti u mrežu i baci tribine u trans.
Vasko je tako obezbedio prolaz dalje, a imaće lepu šansu i za četvrtfinale, jer ih u osmini očekuje paragvajska Olimpija.
KOPA SUDAMERIKANA – PLEJ-OF ZA OSMINU FINALA (REVANŠ)
Utorak
Tigre - Nasional Montevideo 1:2 (0:2), prvo meč 3:0
Sreda
Santos - Universidad Sentral 4:2 (1:1), prvi meč: 4:1
Vasko da Gama - Independijente Medeljin 1:0, prvi meč 2:2
/ Tijago Mendes 75/
Četvrtak
02.30: (2,25) Sijensijano (3,30) Lanus (3,30) - 0:2
02.30: (1,37) Bragantino (4,90) Sporting kristal (8,50) - 0:0
23.55: (1,35) Gremio (5,00) Bolivar (9,00) - 2:3
Petak
02.30: (3,05) Karakas (3,15) Santa Fe (2,45) - 0:2
02.30: (4,00) O'Higins (3,35) Boka Juniors (2,00) - 0:1
*** kvote su podložne promenama