Posle Fransiska na redu je Vajler Beb: Hapoel kontaktirao nemačkog reprezentativca
Vreme čitanja: 2min | čet. 30.07.26. | 00:59
Toni Parker Crvenima ponudio Džoela Bolomboja i Danijela Tajsa
Evroligaši su uslovno rečeno namirisali krv kod Asvela i spremni su da ga očerupaju.
Ono što je već sasvim izvesno jeste da Silven Fransisko neće dočekati ni da debituje za tim iz Vilerbana, jer je prema navodima iz Grčke Panatianikos platio otkup za njega, a slična sudbina mogla bi da zadesi i Nika Vajlera Beba, koji je potpisao dvogodišnji ugovor sa francuskim timom.
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Kako navodi izraelski Kanal 5, nemački reprezentativac je na radaru Hapoela iz Tel Aviva.
Crveni ne samo da posmatraju kako se stvari u Vilerbanu odvijaju, već su prema rečima pomenutog izvora uspostavili kontakt sa iskusnim organizatorom igre. Hapoel pregovara lično sa Tonijem Parkerom, Kanal 5 tvrdi da je Asvel ponudio timu iz Tel Aviva i nekog iz centarskog tandema koji čine Džoel Bolomboj i Danijel Tajs. Nemac i nekadašnji igrač crveno-belih su navodno u grupi igrača koji su završili sve sa francuskim timom, ali njihovi potpisi nikad nisu obelodanjeni.
Međutim, pomenuti dvojac nije interesantan prošlosezonskom učesniku plej-ofa Evrolige, koji bi pod košem voleo da vidi neke druge igrače. Ovo se ne može reći za Vajlera Beba, jer je upravo takav tip igrača i te kako primamljiv za Dimitrisa Itudisa.
Nemac iza sebe nema blistavu sezonu u Anadolu Efesu. Nekada najbolji defanzivni igrač Evrolige je u minuloj takmičarskoj godini u proseku beležio brojke od 7,7 poena, 4,8 asistencije i 1,2 ukradene lopte, ali je Efes izgledao loše u svim takmičenjima. U Tel Avivu su i te kako zainteresovani za potpis Vajlera Beba, a deluje da je Asvel u sve većim problemima.