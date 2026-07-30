Posle Fransiska na redu je Vajler Beb: Hapoel kontaktirao nemačkog reprezentativca

Crveni ne samo da posmatraju kako se stvari u Vilerbanu odvijaju, već su prema rečima pomenutog izvora uspostavili kontakt sa iskusnim organizatorom igre. Hapoel pregovara lično sa Tonijem Parkerom, Kanal 5 tvrdi da je Asvel ponudio timu iz Tel Aviva i nekog iz centarskog tandema koji čine Džoel Bolomboj i Danijel Tajs. Nemac i nekadašnji igrač crveno-belih su navodno u grupi igrača koji su završili sve sa francuskim timom, ali njihovi potpisi nikad nisu obelodanjeni.

Međutim, pomenuti dvojac nije interesantan prošlosezonskom učesniku plej-ofa Evrolige, koji bi pod košem voleo da vidi neke druge igrače. Ovo se ne može reći za Vajlera Beba, jer je upravo takav tip igrača i te kako primamljiv za Dimitrisa Itudisa.

Nemac iza sebe nema blistavu sezonu u Anadolu Efesu. Nekada najbolji defanzivni igrač Evrolige je u minuloj takmičarskoj godini u proseku beležio brojke od 7,7 poena, 4,8 asistencije i 1,2 ukradene lopte, ali je Efes izgledao loše u svim takmičenjima. U Tel Avivu su i te kako zainteresovani za potpis Vajlera Beba, a deluje da je Asvel u sve većim problemima.