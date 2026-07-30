Ovo nije počelo kako treba! River bez gola i boda posle dva kola
Vreme čitanja: 2min | čet. 30.07.26. | 02:32
Milioneri na dnu Klausure
Ako bi nekim citatom iz domaće kinematografije mogao da se opiše kriminalan start Rivera u novom izdanju Klusure, onda je to svakako replika Ljube Tadića, dok tumači lik Murata.
Ovo nije počelo kako treba i to vide svi navijači jednog od dva najveća argentinska kluba. River posle dva odigrana kola ima nula golova, isto toliko bodova i poslednji je na tabeli B grupe Klausure. Od Milionera je u prvom kolu bolji bio Barakas Sentral, a u drugoj rundi ih je nokautirala Himnasija u La Plati, minimalnim rezultatom - 1:0.
Izabrane vesti
Neshvatljivo i neprihvatljivo je kako RIver izgleda na početku sezone, a kada se na sve ovo doda i poraz od Aldosivija u Kupu Argentine, onda je pitanje koliko navijači još mogu da trpe od čete koju predvodi Eduardo Kude.
Ovo danas je izgledalo baš neubedljivo, bez obzira na činjenicu što je River imao 74 posto posed lopte, daleko veći broj dodavanja, kornera i slično, kada je Himnasija ta koja je postigla pogodak, a samo se to računa. Zapravo, može se reći da je posed lopte Milionera samo tu da zamaskira, jer gost na ovom meču nije stvorio nijednu šansu vrednu pomena. Himnasija je sve vreme bila bliže golu, pokušavala nešto i sa daleko manje poseda i dodavanja na kraju uspela da matira renomiranog rivala.
Momenat odluke dogodio se u 80. minutu, kada je Maksimilijano Zalazar lomio čuvara, a onda uputio centaršut na dalju stativu. Lopta je preletela katastrofalno loše postavljenu odbranu Rivera, a najviši u skoku bio je Aleksis Štajmbah, koji je matirao nemoćnog Santijaga Beltrana.
Sigurno da situacija u Riveru nikom nije prijatna i da se malo ko nadao da će se iz tri utakmice na startu sezone upisati isto toliko poraza.