Ovo nije počelo kako treba! River bez gola i boda posle dva kola

Ako bi nekim citatom iz domaće kinematografije mogao da se opiše kriminalan start Rivera u novom izdanju Klusure, onda je to svakako replika Ljube Tadića, dok tumači lik Murata.

Ovo nije počelo kako treba i to vide svi navijači jednog od dva najveća argentinska kluba. River posle dva odigrana kola ima nula golova, isto toliko bodova i poslednji je na tabeli B grupe Klausure. Od Milionera je u prvom kolu bolji bio Barakas Sentral, a u drugoj rundi ih je nokautirala Himnasija u La Plati, minimalnim rezultatom - 1:0.