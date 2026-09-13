Foden podmuklo šutnuo Bruna, pocrveneo i pokrenuo Siti: Haland i dve stative upropastili Junajted (VIDEO)

I ponovo je Erling Haland bio glavni kuvar u mančesterskom derbiju, međutim, poseban dodatak, specijalan začin u u vreli lonac ubacio je Fil Foden . Sredinom prvog poluvremena je podmuklo šutnuo Bruna Fernandeša u stomak, zaradio je crveni karton i – pokrenuo Mančester Siti?! Nije ga unazadio, niti osakato. Građani jesu imali igrača manje na terenu, ali od tog trena lopta je išla brže, počeli su znatno više problema da prave odbrani Mančester junajteda i probili su je kao i svih klubovi u novoj sezoni Premijer lige – 1:0 (0:0).

Protestovali su navijači Mančester junajteda pred gradski derbi zbog poništavanja određenog broja sezonskih karata, došli su bez zastava i iznad tunela istakli transparent na kome je pisalo: „Način na koji se ophodite prema nama je sramota“. Na momente je Old Traford bio poput kazana, ključalo je unutar njega, ali u njemu nije skuvan Siti, nego domaćin.

Rekonstruisali su vezni red, odbranu nisu ni taknuli i – sada ispaštaju. Hal je spakovao dva komada Mančester junajtedu, toliko mu je dao i Ipsvič, a njih je ispratio i Everton. Pozadi je slabo šta u dosadašnjem toku Premijer lige funkcionisalo u sastavu Majkla Kerika, a ona ni danas nije izdržala… No, zabrinjavajuće po Crvene đavole je i to što su preko sat vremena imali igrača više, a neretko je delovalo kao da ga nemaju. Kao da Fil Foden nije isključen ili barem kao da se igra 10 na 10 na Old Trafordu. Trebalo je sve da se otvori Mančester junajtedu kada je Bruno Fernandeš dobio udarac u stomak i kada je Majkl Oliver momentalno iz džepa izvadio crveni karton.

Baš nikakvu dilemu nije imao, isključio je Fila Fodena i on je prvi igrač Mančester Sitija koji je pocrveneo u mančesterskom derbiju posle dve decenije. Prethodno je Bernardo Korardi pre vremena morao da napusti teren. Fil Foden je naseo kada ga je Bruno Fernandeš pokupio po nogama, posle ga je overio dok je bio na travi, međutim, prošao je Portugalac bez žutog kartona. Sankcionisan je samo ofanzivac Mančester Sitija, a Enco Mareska odlučio je da ništa ne menja do druugog dela kada je Rajana Šerkija zamenio Ilimanom Endijajeom. I kada se pogleda kako je njegov tim igrao, ni u čemu na prvom mančesterskom derbiju nije pogrešio. Jer, tek u dva navrata je Mančester junajted onako izistinski zapretio…

Uradio je to preko Markusa Rašforda, uzdrmao je stativu iz slobodnog udarca. Drugi put bilo je iz igre, ponovo se zatresla stativa, samo u drugom poluvremenu, a raspalio je Kobi Mejnu. Vratio mu je loptu Bruno Fernandeš, malo mu je nedostajalo. Imali su Crveni đavoli desetak minuta dobro fudbala, ali se sve u njihovoj igri raspalo kada je Erling Haland pokupio loptu u petercu i poslao je u mrežu.

VAR soba dugo je analizirala tu situaciju, gledalo se da li je Enco Fernandez dirao loptu koju je sa levog boka poslao Joško Gvardiol. Zakačila je Patrika Dorgua, otišla na drugu stativu i Erling Haland je uspeo da matira Senea Lamensa. Ofsajda nije bilo, mada će biti onih koji će ukazati na to da bi se Lisandro Martinez možda i drugačije kretao da nije išao na Portugalca u sredini, a on je bio ispred svih. Mančester junajted posle primljenog gola nije znao gde udara, brzo je Enco Fernandez mogao da ga dotuče, ali je Sene Lamens skrenuo loptu do stative. Odbrana domaćina bila je dezorijentisana, pogotovo to važi za bekove – Dioga Dalota i Patrika Dorgua. Vreme je proticalo, Majkl Kerik pokušao nešto da promeni ubacivanjem Benjamina Šeška i Džošue Zirkzea, no nije mnogo toga postigao. Gubio je bitku na sredini terena, a tu je gospodario Eliot Anderson.

Veliko letnje pojačanje Građana preoralo je teren na Old Trafordu, iskopao je rovove i kroz njih se Bruno Fernandeš teško probijao. Nije bio svež, videlo se to, i tek u dubokoj nadoknadi je, još od prvog poluvremena i pasa za Markusa Rašforda, kreirao pravu šansu za snekog od saigrača. Uposlio je Brajana Embeuma, a Đanluiđi Donaruma je iščupao loptu, sprečio izjednačenje i sačuvao njegovom klubu pobedu, ali i maksimalan učinak.