Milutinov se opet povredio

Nikola Milutinov se povredio u Pezaru, kada je Srbija igrala kvalifikacioni meč protiv Italije za plasman na Svetsko prvenstvo u Kataru 2027. godine, a tada je stradala potkolenica. Sada košarkaš Olimpijakosa ima novi problem jer je morao da napusti igru u Nikoziji posle nešto više od dva minuta meča protiv Makabija iz Tel Aviva.

Požalio se srpski reprezentativac na povredu i odmah zatražio izmenu Jorgosu Barcokasu, koji ga je izveo iz igre i za njega je utakmica bila završena. Ništa nije hteo da rizikuje srpski trener, kao ni srpski košarkaš.