Milutinov se opet povredio
Najnovije vesti
Vreme čitanja: 1min | ned. 13.09.26. | 19:06
Srpski centar tražio izmenu posle 129 sekundi
Nikola Milutinov se povredio u Pezaru, kada je Srbija igrala kvalifikacioni meč protiv Italije za plasman na Svetsko prvenstvo u Kataru 2027. godine, a tada je stradala potkolenica. Sada košarkaš Olimpijakosa ima novi problem jer je morao da napusti igru u Nikoziji posle nešto više od dva minuta meča protiv Makabija iz Tel Aviva.
Požalio se srpski reprezentativac na povredu i odmah zatražio izmenu Jorgosu Barcokasu, koji ga je izveo iz igre i za njega je utakmica bila završena. Ništa nije hteo da rizikuje srpski trener, kao ni srpski košarkaš.
Izabrane vesti
Kada se povredio u meču Srbije, uspeo je da se vrati u igru i sve je bilo u redu, ali sada je drugačija situacija. Osetio je nelagodnost i odlučio da nije pametno da nastavi sa igrom, što je aminovao trener Olimpijakosa i tu je utakmica za njega završena. Zamenio ga je Donta Hol.
Kako prenose grčki mediji, prva dijagnoza pokazuje da Milutinov ima tendinitis levog mišića natkolenice (m. rectus femoris), tako se navodi u tekstu.
Zbog toga neće igrati više, kako se ne bi ništa rizikovalo.