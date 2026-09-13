Sam protiv svih - jednosmerna ulica ka Zlatnoj lopti: Bajernove muke u selu, Kejn izmislio pobedu

Igrao se 72. minut kada je Hari Kejn primio loptu u zoni gde realne opasnosti po gol uglavnom nema, pogotovo ako ste okrenuti golu leđima kao što je Kejn bio. Engleski golgeter je sam izmislio poziciju za šut, prevario svog čuvara i filigranski preciznim udarcem pogodio ugao nemoćnog Nikolasa Kristofa . Bio je to potez vanserijskog majstora, trenutak u kom je suvi kvalitet vredan mesta prvog favorita za najboljeg igrača sveta presudio u utakmici koja je Bajernu lako mogla da izmakne iz ruku. Ovako je Bajern pobedio i došao do sedmog boda od mogućih devet iz dosadašnja tri kola, Elverzberg je ostao na šest.

U prvom poluvremenu , sve je delovalo spremno za još jednu rutinsku egzekuciju Bajerna kada je supertalentovani Lenart Karl u 26. minutu preciznim udarcem probio bedem domaćina i doveo Bajern u vođstvo od 1:0. Do tog momenta, Bajern je držao loptu u posedu, pleo mrežu oko kaznenog prostora i činilo se da će se pridošlice u Bundesligu brzo pomiriti sa sudbinom.

Međutim, Elverzberg je ekipa koja je pre ovog kola već uzela meru Leverkuzenu i Menhengladbahu. Umesto kapitulacije, u nastavku smo videli čist seoski inat.

U 61. minutu stadion je bukvalno eksplodirao. Rezervista Moris Kratenmaher, koji je ušao na poluvremenu, iskoristio je mnogo prostora za šut i matirao mladog golmana Jonas Urbiga za šokantnih 1:1. Projektil je poslao Kratenmaher u rašlje Bajernovog gola. Vensan Kompani je odmah reagovao, poslao na teren Musijalu, Kimiha i Dejvisa, ali mašinerija iz Minhena je delovala bezidejno pred fanatičnom odbranom Elverzberga.

I baš kada je mirisalo na istorijsku senzaciju i treći uzastopni podvig domaće ekipe, na scenu je stupio čovek koji ove sezone korača jednosmernom ulicom ka Zlatnoj lopti.