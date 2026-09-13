Sam protiv svih - jednosmerna ulica ka Zlatnoj lopti: Bajernove muke u selu, Kejn izmislio pobedu
Vreme čitanja: 7min | ned. 13.09.26. | 19:39
Maleni Elverzberg posle šest bodova iz prva dva kola bio nadomak osvajanja boda protiv giganta, razliku napravio izvesni osvajač Zlatne lopte za 2026.
Kada sistem zakaže i kada se moćni Bajern nađe u slepoj ulici, razlika između proseka i istorije zove se - Hari Kejn. Bavarci su se propisno mučili u Elverzbergu, mestu od oko 10.000 stanovnika koje zvanično ima status sela, ali nova tri boda na kontu ne duguju nikakvoj taktičkoj zamisli, već čistom, vanserijskom geniju svog najboljeg fudbalera.
U trenucima kada je meč visio u vazduhu i bilo 1:1 na oko 20 minuta pred kraj, engleski napadač je odlučio da sve uradi potpuno sam, dao gol za pobedu 2:1 (1:0), poslao jasnu poruku čitavoj planeti i napravio novi korak u trci za najprestižnije individualno priznanje u svetu fudbala (jeste da se gleda sezona 2025/26, ali će na pojedine glasače sigurno utisati i ovaj gol).
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Igrao se 72. minut kada je Hari Kejn primio loptu u zoni gde realne opasnosti po gol uglavnom nema, pogotovo ako ste okrenuti golu leđima kao što je Kejn bio. Engleski golgeter je sam izmislio poziciju za šut, prevario svog čuvara i filigranski preciznim udarcem pogodio ugao nemoćnog Nikolasa Kristofa. Bio je to potez vanserijskog majstora, trenutak u kom je suvi kvalitet vredan mesta prvog favorita za najboljeg igrača sveta presudio u utakmici koja je Bajernu lako mogla da izmakne iz ruku. Ovako je Bajern pobedio i došao do sedmog boda od mogućih devet iz dosadašnja tri kola, Elverzberg je ostao na šest.
U prvom poluvremenu , sve je delovalo spremno za još jednu rutinsku egzekuciju Bajerna kada je supertalentovani Lenart Karl u 26. minutu preciznim udarcem probio bedem domaćina i doveo Bajern u vođstvo od 1:0. Do tog momenta, Bajern je držao loptu u posedu, pleo mrežu oko kaznenog prostora i činilo se da će se pridošlice u Bundesligu brzo pomiriti sa sudbinom.
Međutim, Elverzberg je ekipa koja je pre ovog kola već uzela meru Leverkuzenu i Menhengladbahu. Umesto kapitulacije, u nastavku smo videli čist seoski inat.
U 61. minutu stadion je bukvalno eksplodirao. Rezervista Moris Kratenmaher, koji je ušao na poluvremenu, iskoristio je mnogo prostora za šut i matirao mladog golmana Jonas Urbiga za šokantnih 1:1. Projektil je poslao Kratenmaher u rašlje Bajernovog gola. Vensan Kompani je odmah reagovao, poslao na teren Musijalu, Kimiha i Dejvisa, ali mašinerija iz Minhena je delovala bezidejno pred fanatičnom odbranom Elverzberga.
I baš kada je mirisalo na istorijsku senzaciju i treći uzastopni podvig domaće ekipe, na scenu je stupio čovek koji ove sezone korača jednosmernom ulicom ka Zlatnoj lopti.
BUNDESLIGA – 3. KOLO
Petak
Union Berlin - Šalke 1:3 (0:1)
/Skarke 90+6 – Gosens 25, Aušiš 46, Veber 90+13/
Subota
Augzburg - Bajer Leverkuzen 2:2 (0:1)
/Gregorič 50, 55 - Kofan 18, Šik 89/
Borusija Dortmund - Paderborn 3:0 (1:0)
/Fabio Silva 5, Nmeča 80, 89/
Frajburg - Borusija Menhengladbah 5:0 (1:0)
/Engelhart 23, 79, Matanović 29, 77, Egeštajn 86/
Hofenhajm - Štutgart 2:1 (1:0)
/Hložek 13, 67 - Mitelštet 48/
Majnc - Ajntraht Frankfurt 1:3 (0:2)
/Tic 89 - Uzun 9, 60, Burkart 45+1/
Keln - Verder Bremen 1:1 (1:0)
/Majna 11 - Filkrug 69/
Nedelja
Lajpcig - Hamburger 5:0 (2:0)
/Gomiz 18, Nusa 28, Orban 72, Nkunku 74, Romulo 77/
Elverzberg - Bajern 1:2 (0:1)
/Kratenmaher 61 - Karl 26, Kejn 72/