Karlik plesao na zidinama Kalemegdana, Partizan pokazao da je bolji od evroligaškog Bešiktaša

Karlik je bio prva violina meča, a utakmicu je okončao sa 22 poena, dvocifren je bio još Lamar Stivens sa 11. Đoan Penjaroja je svima dao šansu da igraju osim Kevarijusu Hejsu koji se oporavlja od lakše povrede,, dok je odmarao Itan Tompson.

Ceo ambijent jeste bio spektakularan, ali isto tako i pomalo čudan za većinu igrača. Posebno u prvoj deonici, kada smo videli veći broj promašaja, čudnih odluka, ali umalo i jednu težu povredu. U momentu kada je hteo savetom da pomogne igračima na parketu, asistent Đoana Penjaroje, Aca Matović, okliznuo se. Na momenat je i utakmica prekinuta jer je izgledalo ozbiljno, ali na kraju nije bilo ništa strašno, a i taj mali incident „upalio“ je ekipu Partizana, pre svega Karlika Džonsa.

Bez ikakve dileme najbolji igrač Partizana plesao je na terenu i bio ubedljivo najbolji pojedinac utakmice u prvom poluvremenu. Pronalazio je saigrače, pogađao iz reketa, ali najveće oduševljenje izazvao je kada je pogodio trojku uz faul. Bio je najzaslužniji što je Partizan na poluvremenu imao prednost 43:38.

Daleko od toga da je sve funkcionisalo dobro, posebno kada je Karlik bio na klupi. Pajola nije bio na tom nivou kreacije, ali je odrađivao posao odbranom. Međutim, prednost od pet poena koju je Partizan imao na poluvremenu u poslednjem minutu obezbedio je Luka Vildoza, koji je vezao nekoliko sjajnih poteza, a treba istaći i dve trojke Arijana Lakića.

Vrlo brzo je Lakić ubacio i treću trojku, koja je donela dvocifrenu prednost crno-belima sredinom trećeg kvartala. Sve ovo se dešavalo dok je Karlik Džons bio na klupi. Bio je to period u kom se videlo da ne mora baš sve i u svakom momentu da zavisi od Karlika, koji je, doduše, ponovo ušao u igru u finišu treće deonice, kada je ponovo nekoliko puta promešao odbranu protivnika i dobio skandiranje sa tribina.

U poslednjih deset minuta ušlo se s opipljivom prednošću domaćih, na semaforu je stajalo 66:55 što je bilo sasvim dovoljno da se obezbedi trijumf. Jeste Skoti Vilbekin pogađao da distance, ali pobeda Partizana u ovom meču se nije dovodila u pitanje zbog maksimalne koncentracije što bi mogao da bude veoma dobar znak kada sezona zapravo počne.

Na kraju, Partizan je upisao zasluženu pobedu u meču koji je ponudio mnogo više od običnog pripremnog odmeravanja snaga. Pored trijumfa nad kvalitetnim rivalom, crno-beli se spremaju za završnu fazu priprema jer u četvrtak putuju u Atinu na poslednji pripremni turnir, a prvi protivnik je solunski Paok.