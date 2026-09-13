Maks Alegri specijal: Ne mora mnogo, i jedan je vredan
Vreme čitanja: 4min | ned. 13.09.26. | 19:54
Minimalac Napolija protiv Bolonje, nije bilo baš ni lako, ni lepo
Došlo je vreme da malo i Napoli progleda. Odlično su ušli u novu sezonu, odlično je sve to izgledalo, da bi onda usledila crna serija kojoj je mora da dođe kraj. Da ne bi otišla mast u propast već posle nekoliko utakmica u novoj sezoni. Izgubili su od Koma kod kuće, od Intera u gostima iako su imali dva gola prednosti, Arsenal ih je savladao u Napulju u Ligi šampiona i buđenje je moralo da dođe. I došlo je.
Napoli je slavio na domaćem terenu protiv Bolonje 1:0 (0:0), u meču četvrtog kola italijanske Serije A i tako je prekinuo gubitnički niz. Bio je to jedan specijal Masimilijana Alegrija, gde je jedan gol dovoljan. Ono njegovo, što bi se reklo.
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Moglo je odmah da bude bolno za domaćina, da spas u zadnji čast nije stigao iz VAR sobe. Teate je pogodio za vođstvo posle dobrog centaršuta Luisa Fergusona iz slobodnog udarca, mada je tada strelac gola u sedmom minutu bio u malom ofsajdu, zbog čega je pogodak poništen. Mogao je da odahne Maks Alegri posle toga, ali nije imao čime da bude zadovoljan. Jeste da je njegov stil fudbala takav kakav je, da se igra tvrdo i na sigurno, međutim sa ovakvim ofanzivnim delom ekipe, mora to bolje. Konkretnije pre svega. Sem jednog udarca glavom Hojlunda, nije bilo ništa posebno vredno pomena u prvom poluvremenu. Nekako sve mlako i nedorečeno. Već u drugom delu igre, imalo je šta da se vidi.
Krenuo je Napoli u ozbiljnije napade, gde se pre svega probudio Kevin de Brujne. Imao je nekoliko lepih poteza, krenuo je da deli lopte i svi su progledali. Posebno što su ušli Vergara i Favasuli na poluvremenu, malo sveže krvi za svežiji fudbal, sve je bilo drugačije. Kada se igra muški, napadački i kako to dolikuje ovakvoj ekipi, dođe nagrada. Pogotovo kada majstori rade ono što najbolje rade.
Tako je baš Favasuli ispoštovao kombinacije po desnoj strani sa De Brujneom, ubacio je na peterac, gde Stanislav Lobotka u stilu najboljih napadača današnjice daje lep gol, odličnom realizacijom za vođstvo u 66. minutu. Pet minuta kasnije mogao je i Hojlund da reši utakmicu, ali se istakao Pesina vrhunskom odbranom.
Nije Bolonja mogla u završnih dvadesetak minuta da nešto napravi jer jednostavno Napoli je napravio bedem. Zna se kako to ide kod Alegrija, pa promene rezultata nije bilo. Ne bi je bilo ni da se igralo još jedno poluvreme...
SERIJA A – 4. KOLO
Petak
Venecija - Fjorentina 2:4 (1:2)
/Adams 22, Eno 86 - Mastantuono 29, 30, 84, Pelegrino 66/
Subota
Đenova - Frozinone 1:1 (0:1)
/Vaskez 50 - Kvernadze 14/
Lacio - Milan 2:2 (2:0)
/Kančeleri 10, Noslin 39 - Moreira 65, 67/
Atalanta - Kaljari 1:2 (1:1)
/Skamaka 41 - Mendi 19, Maldini 61p/
Nedelja
Leče - Monca 3:2 (3:1)
/Kulubali 3, 21, Gabrijel 10 - Mangas 20, Sebaljos 89/
Napoli - Bolonja 1:0 (0:0)
/Lobotka 66/
20.45: (5,30) Sasuolo (3,60) Juventus (1,70) - MR
Ponedeljak
18.30: (1,23) Komo (6,00) Parma (14,0) - MR
18.30: (6,25) Torino (4,10) Roma (1,55) - MR
20.45: (1,22) Inter (6,50) Udineze (12,0) - MR
***Kvote su podložne promenama