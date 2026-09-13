Maks Alegri specijal: Ne mora mnogo, i jedan je vredan

Moglo je odmah da bude bolno za domaćina, da spas u zadnji čast nije stigao iz VAR sobe. Teate je pogodio za vođstvo posle dobrog centaršuta Luisa Fergusona iz slobodnog udarca, mada je tada strelac gola u sedmom minutu bio u malom ofsajdu, zbog čega je pogodak poništen. Mogao je da odahne Maks Alegri posle toga, ali nije imao čime da bude zadovoljan. Jeste da je njegov stil fudbala takav kakav je, da se igra tvrdo i na sigurno, međutim sa ovakvim ofanzivnim delom ekipe, mora to bolje. Konkretnije pre svega. Sem jednog udarca glavom Hojlunda, nije bilo ništa posebno vredno pomena u prvom poluvremenu. Nekako sve mlako i nedorečeno. Već u drugom delu igre, imalo je šta da se vidi.

Krenuo je Napoli u ozbiljnije napade, gde se pre svega probudio Kevin de Brujne. Imao je nekoliko lepih poteza, krenuo je da deli lopte i svi su progledali. Posebno što su ušli Vergara i Favasuli na poluvremenu, malo sveže krvi za svežiji fudbal, sve je bilo drugačije. Kada se igra muški, napadački i kako to dolikuje ovakvoj ekipi, dođe nagrada. Pogotovo kada majstori rade ono što najbolje rade.

Tako je baš Favasuli ispoštovao kombinacije po desnoj strani sa De Brujneom, ubacio je na peterac, gde Stanislav Lobotka u stilu najboljih napadača današnjice daje lep gol, odličnom realizacijom za vođstvo u 66. minutu. Pet minuta kasnije mogao je i Hojlund da reši utakmicu, ali se istakao Pesina vrhunskom odbranom.