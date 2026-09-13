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KSS

Holanđani razbili basketaše trojkama i poslali ih u borbu za bronzu

Vreme čitanja: 1min | ned. 13.09.26. | 19:37

Srbija nije imala rešenje za dalekometnu paljbu

Možda smo se razmazili što se tiče basketa. Navikli smo na zlato i ništa manje od toga. Ipak, na evropskom prvenstvu ćemo morati da se pomirimo sa činjenicom da nas neće biti u finalu.

Srbija je izgubila od Holandije 12:20 u basketu u kome nije ni imala šanse da pobedi. Sledi kratka pauza, pa kasnije večeras borba za bronzanu medalju sa poraženim iz duela Francuska - Letonija.

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Zašto Srbija nije imala šanse? Holandija je bila brutalna u šutu za dva poena i time držala Orlove na distanci. Dodatno je energiju Holanđana podigao Nesta Agasi sa dva zakucavanja na startu.

Srbija u sastavu Đorđe Simeunović, Marko Branković, Nenad Nerandžić i Strahinja Stojačić nije uspevala da uhvati priključak uprkos svim naporima.

Dogodio se i sukob na basketu između Nerandžića i Jana Drisena. Zamalo da on postane fizički. Ipak, sve je ostalo u granicama sporta, a Holandija je ta koja je bolje reagovala na ovu situaciju.

Povela je sa 12:7 i od tog momenta davala samo dvojke. Očas posla je bilo 20:12 i onda je prosto isteklo vreme.

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