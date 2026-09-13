Raspad sistema u Humskoj: Partizan pretposlednji, Grobari poslali igrače u svlačionicu (VIDEO)

Bilo je godina kada je Partizan loše otvarao prvenstvo, ali ovakav raspad sistema se ne pamti! Crno-beli su posle osam odigranih mečeva na pretposlednjem mestu Mozzart Bet Superlige. Da se danas završava prvenstvo, Parni valjak bi ispao iz lige.

Klub iz Humske 1 od moguća 24 boda (ima jednu utakmicu manje) osvojio je – sedam. Čak su više ubrali Mačva i OFK Beograd Mozzart Bet, jedina dva tima koje je Partizan pobedio ove sezone.