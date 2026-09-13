Raspad sistema u Humskoj: Partizan pretposlednji, Grobari poslali igrače u svlačionicu (VIDEO)
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Vreme čitanja: 4min | ned. 13.09.26. | 19:29
Nezapamćen fijasko crno-belih u uvodnom delu prvenstva
Bilo je godina kada je Partizan loše otvarao prvenstvo, ali ovakav raspad sistema se ne pamti! Crno-beli su posle osam odigranih mečeva na pretposlednjem mestu Mozzart Bet Superlige. Da se danas završava prvenstvo, Parni valjak bi ispao iz lige.
Klub iz Humske 1 od moguća 24 boda (ima jednu utakmicu manje) osvojio je – sedam. Čak su više ubrali Mačva i OFK Beograd Mozzart Bet, jedina dva tima koje je Partizan pobedio ove sezone.
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Posebno šokantno zvuči podatak da Partizan ima pet poraza od osam odigranih utakmica. U poslednjih šest kola bilans mu je pet poraza i jedna pobeda.
Izgleda da su i navijači izgubili strpljenje sa fudbalerima, pa posle utakmice nisu hteli da ih pozdrave na uobičajeni način, međusobnim dozivanjem i zajedničkim pevanjem čak i kada se gubi, nego su im pokazali da bez reči odu u svlačionicu.
Današnjom pobedom u Humskoj Vojvodina je pobegla crno-belima čak 14 bodova! A, tek je sredina septembra... Četvrto mesto na tabeli, poslednje koje vodi u Evropu, sada je daleko Partizanu sedam bodova.
Do prve prvenstvene pauze Partizanu je ostalo da gostuje u Surdulici sledeće nedelje. Ali kako izgledaju crno-beli, neće biti nikakvo iznenađenje da ovu prvu etapu u prvenstvu završe u zoni ispadanja!