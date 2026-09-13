Sedma uzastopna pobeda Borca, Čačani ozbiljno hoće u Superligu

Bor je došao u Kruševac u dobrom raspoloženju, pošto je vezao dve pobede i četiri utakmice bez poraza. Rešio je trener Miljan Đurović da primeni isti recept kao i na prethodnim mečevima, da njegov tim igra defanzivno i čeka šanse iz kontranapada.

Jednu takvu dočekao je već u 5. minutu, Damjan Đokanović je šutirao glavom za malo pored stavie gola Nikole Petrića. Mogao je ofanzivac Bora da bude junak crno-belih, ali na kraju je bio tragičar ovog meča.

Igrao se 12. minut kada je Borac imao korner. Kapiten Milan Jevtović je poslao loptu u šesnaesterac, a u gužvi se Đokanović nije najsrećnije snašao. Pogodila ga je lopta u ruku i sudija Miroslav Milenković je opravdano pokazao na belu tačku.

Odgovornost je preuzeo Jevtović i pogodio je. Imao je malo 33-godišnjak i sreće, pošto je pogodio levu stativu, od koje se lopta odbila u malu mrežu desnog ugla. Dakle, nije joj trebalo mnogo da ostane u terenu. No, iako je Jovan Miladinović pogodio stranu, savladan je, a nekadašnji vezista Crvene zvezde i Rozenborga je došao do pogotka na četvrtom uzastopnom meču!

Posle ranog vođstva domaćin je u potpunosti kontrolisao utakmicu. Nije bilo potrebe da srlja i napada sa previše igrača, a Bor jednostavno nije imao rešenje kako da mu uzvrati. U prvom poluvremenu je malo nedostajalo da Čačani dupliraju prednost, ali su iz dobrih pozicija bili neprecizni. Prvo Jevtović u 29. minutu, pet minuta kasnije i Ognjen Alempijević posle uigrane akcije iz slobodnog udarca, a šutem iz daljine su zapretili gosti i u samom finišu prvog dela meča.

U nastavku je Borac još više oborio tempo, dok je Bor uglavnom pokušavao iz sličnih akcija da dođe do izjednačenja. Kroz bokove, na jedinoj strani gde su im Čačani ostavili koliko-toliko više prostora. Međutim, ne možemo da izdvojimo nijednu konkretniju šansu, pošto su centaršutevi kapitena Dejana Milićevića i rezerviste Đorđa Belića bili lak plen za odbranu Čačana.

Na kraju, tek u poslednjem minutu, posle jednog takvog očajničkog centaršuta lopta je završila u mreži Petrićevog gola, ali pogodak je opravdano poništen. Napadač Bora Jevgen Pavlov je bio u dubokom ofsajdu, tako da je ostalo 0:1.

Ovim trijumfom Borac se ponovo osamio na liderskoj poziciji Mozzart Bet Prve lige. Sada ima 21 bod, tri više od TSC-a, a po šest više od Javora, Spartaka i OFK Vršca. Da nije bilo onog poraza od Smedereva u prvom kolu, sada bismo pričali o savršenoj sezoni Krtoličinih junaka. No, i ovako crveno-beli zaslužuju sve pohvale iako im tek sleduju utakmice protiv ekipa koje su prošle sezone igrale u elitnom rangu.

Još jedan detalj iz Kruševca moramo da izdvojimo. U finišu meča je u igru ušao Stefan Đurić, krilni napadač Borca koji je nedavno ozbiljno povredio šaku na meču sa OFK Vršcem. Propustio je zbog toga meč sa Grafičarom, a sada je odigrao poslednjih petnaestak minuta i video da može i tako povređen da igra.

To je izuzetno važan momenat za Čačane, jer nekadašnji napadač Voždovca je trenutno na deobi prvog mesta liste strelaca sa pet golova. Mnogi od njih direktno su doneli crveno-belima pobede.

Što se tiče Bora, ovo mu je bio četvrti poraz u sezoni, prvi od 15. avgusta. Završen je jedan uspešan ciklus, a novi će crno-beli probati da započnu već kroz četiri dana, kada budu gostovali trenutno najslabijoj ekipi na tabeli Grafičaru.

BOR 1919 – BORAC 1926 ČAČAK 0:1 (0:1)

/Jevtović 14/

Stadion: Mladost (Kruševac)

Sudija: Miroslav Milenković

Žuti kartoni: Medić, Miladinović, Varga (Bor)

Bor: Miladinović, Redžić (od 79. Ikena), Klop (od 46. Belić), Denić (od 79. Dubačkić), Medić, Srbijanac, Varga, Peranović (od 58. Marinković), Đokanović (od 58. Pavlov), Matejević, Milićević

Borac: Petrić, Kolarević, Desančić (od 90. Ibrahim), Majstorović, Kilibarda (od 74. Spasojević), Jevtović, Nikić, Popadić, Alempijević (od 74. Đurić), Vidović (od 46. Živadinović), Mijić (od 84. Jusuf)

MOZZART BET PRVA LIGA SRBIJE – 8. KOLO

Četvrtak

Teleoptik – Proleter 023 1:1 (1:1)

/Radović 11 – Savanović 27/

Petak

Metalac – Dubočica 5:0 (3:0)

/Tešić 29, Luković 33, 36, Entim 59m 90+2/

Spartak – Napredak 1:0 (0:0)

/Kuveljić 53/

Subota

OFK Vršac - Grafičar 4:1 (4:1)

/Bašić 2, 30, Glavinić 27, 45 – Bijelović 39/

Javor - Voždovac 1:1 (0:0)

/Mirosavljev 65 - Ristić 79ag/

Jedinstvo Ub - Smederevo 2:1 (1:0)

/Denzel 45+2, 58 - Mitrović 72/

TSC - Loznica 4:0 (1:0)

/Nikolić 40, Stojanović 67, Milosavić 70, Mladenović 83/

Nedelja

Bor – Borac 0:1 (0:1)

/Jevtović 14/

***Kvote su podložne promenama