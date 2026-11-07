Fonseka pred debi: Da ne verujem u titulu ne bih ni dolazio

Osim toga, u njegovoj lepezi klubova koje je vodio, nedostajalo je ime poput Sportinga, iako je u Portugaliji vodio Porto (2013/14) i Bragu (2016/16).

Jasno je da sa Fonsekom na klupi u Sportingu žele da se bore za povratak titule u Lisabon i iskusni stručnjak je svestan da je to prioritet.

"Ne volim da kreiram bilo kakva očekivanja kod ljudi kada imamo jasan scenario. Prirodno je da imam vere u ovaj tim. Igraćemo da pobedimo na svakoj utakmici, bez obzira ko je protivnik, mada znamo da će to biti teško. Lično, da ne verujem u to da možemo do titule, ne bih ni dolazio. To kažem posle samo tri dana rada, počinjem da verujem još više. Teško je, ali uvek ćemo misliti samo na naredni meč, ne gubeći iz vida tu mogućnost", kaže Fonseka.

21.30: (1,15) Sporting (7,00) Moreirense (17,0)

Najveći rivali su Porto i Benfika koje sa klupe predvode stručnjaci kao što su Frančesko Farioli i Marko Silva.

"Oni su veliki treneri, znam ih dobro. Veliki su stručnjaci, zato su ovde. Reč je o trenerima koje vode šampionski tim Porta i Benfiku, Marko u Lisabonu radi sjajan posao. Nemam šta da dodam osim toga. Da li će biti žestoka borba do kraja? Nadam se", dodao je Fonseka.

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Za njega je najvažnije da se od početka krene pobednički, kako bi se što pre steklo poverenje navijača.

"Pritisak je normalna stvar za tim koji želi pobedu na svakoj utakmici. Ne bežimo od toga, nema se kuda. Sporting uvek želi pobedu i to je pozitivan pritisak. Negativan je kada se borite da opstanete u ligi. Ovaj je pozitivan i moramo da naučimo kako da se nosimo sa njim. Sjajno je što odmah igramo pred našim navijačima, nadam se punom stadionu i podršci sa tribina. Uz navijače bićemo još jači", uveren je novi trener Sportinga.

Sledi međunarodna pauza, ali pred Lavovima iz Lisabona je serija interesantnih utakmica. U narednih mesec dana, Sporting će igrati u kupu sa Uniaom de Serom, potom će u Ligi šampiona 25. novembra dočekati Mančester Junajted. Odmah ide i derbi sa Portom (29. novembar), pa meč sa Maritimom pet dana kasnije i konačno gostovanje Romi 8. decembra.

"Nema vremena u fudbalu. Odmah moramo da beležimo dobre rezultate. Mogu samo da kažem da mi ovaj kratak period sa igračima daje nadu da imamo veliku budućnost. Pred nama je serija komplikovanih mečeva, a nema vremena za treniranje. Ipak, imam utisak da možemo da budemo drugačiji. Znamo da naredne utakmice nisu lake, vreme je kratko. Pokušaćemo da ubrzamo proces, nadam se da će moje ideje uskoro biti vidljive i po onom što pokazujemo na terenu", zaključio je novi trener Sportinga.

Ekipa iz Lisabona ima tri pobede zaredom u svim takmičenjima, dok je Moreirense dobio dve poslednje utakmice i nalazi se na devetom mestu.

PORTUGALIJA, 11. KOLO

Petak

Famalikao - Aruka 1:0 (0:0)

/Moreira 90+6/

Subota

16.30: (3,00) Nasional (3,45) Akademiko Viseu (2,35)

19.00: (1,82) Alverka (3,70) Kasa Pija (4,20)

21.30: (1,15) Sporting (7,00) Moreirense (17,0)

Nedelja

16.30: (2,15) Estoril (3,60) Maritimo (3,25)

16.30: (2,30) Santa Klara (3,20) Žil Visente (3,30)

19.00: (5,60) Vitorija Gimarais (4,20) Porto (1,55)

21.30: (10,5) Estrela Amadora (6,50) Benfika (1,25)

21.30: (5,60) Rio Ave (4,20) Braga (1,55)

*** kvote su podložne promenama