Dragojević još pod kaznom zbog meča od pre dva i po meseca, ali nije precrtan
Vreme čitanja: 3min | sub. 07.11.26. | 13:57
Tako bar tvrdi škotski portal Dejli Rekord, dobro upućen u dešavanja u Glazgov Rendžersu
Šta se dešava sa Vanjom Dragojevićem u Glazgovu? Nije to pitanje koje imamo samo mi u Srbiji, jer smo zabrinuti zbog slabe minutaže našeg reprezentativca, već ga postavljaju i navijači Rendžersa kojima nije jasno zašto su Policajci letos platili Partizanu 5.000.000 evra za obeštećenje ako ne planiraju da im igra.
Od početka prvenstva Škotske je prošlo 11 kola, a 20-godišnji vezista je proveo na terenu samo 45 minuta. Odigrao je prvo poluvreme u 2. kolu protiv Hibernijana (1:2), skrivio je penal i posle toga se preselio na klupu.
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Zato se lokalni portal Dejli Rekord, inače dobro upućen u dešavanja u Rendžersu, raspitao zašto je trener Derek Mekinis sklonio Srbina. Saznao je da je reč o svojevrsnoj kazni pod kojom su Dragojević, ali i još nekoliko fudbalera uključujući i drugog srpskog reprezentativca Kosta Nedeljković.
To je uzrok šokantnog i bolnog poraza od češkog Jabloneca u avgustu u plej-ofu za Ligu konferencije. Policajci su tada u prvom meču pobedili na Ajbroksu sa 1:0, ali su revanš odigrali veoma loše. Česi su poveli u 73. minutu sa 1:0, izborili produžetke potom i penale, a tamo su bili bolji u izvođenju jedanaesteraca. Tada je Dragojević igrao do 60. minuta, Nedeljković je u igru ušao u 79. minutu, a obojica su se utopili u sivilo čitave ekipe.
21.00: (6,75) Sent Miren (4,60) Rendžers (1,38)
Kako piše Dejli Rekord, Mekinis je tada rešio da kazni većinu aktera zbog previše mlakog, nezainteresovanog pristupa. Daisuke Jokota i Toči Čukvuani su takođe pali na status rezervista, a Konor Beron i Telo Asgard su poslati na pozajmice.
Ono što je Mekinis želeo da postigne time je da nametne ekipi “musketarski pristup”, da igrači ozbiljno shvate onu repliku “svi za jednog, jedan za sve”. Ako jedan fudbaler loše odigra ceo tim ispašta.
To međutim ne znači da će Dragojević postati višak na Ajbroksu. Naprotiv, 55-godišnji strateg ga je izazvao da na treninzima pokaže karakter i da se radom nametne za novu šansu.
Isti list piše da je Dragojeviću zamereno što je protiv Jabloneca igrao previše ishitreno, prebrzo se oslobađao lopte. Protiv Hibernijana pak, kada je stavljen na poziciju desnog beka, previše je lutao sa svoje pozicije i ulazio u sredinu uprkos instrukcijama koje je dobio. To nešto što prvenstveno mora da popravi. Ono što je pozitivno je što se dosta dobro uklopio u ekipu, na treninzima se vidi da ima odličan odnos sa saigračima, sa kojima se često šali.
Ono što je dobro za Rendžers, ali ne i za samog Dragojevića je što su generalno u poslednje vreme rezultati veoma dobri. A, dok je tako, Mekinis insistira na tome da igra sa istim timom kada god je to moguće. To znači da Nikolas Raskin i Den Nil imaju prednost u veznom redu.
Dalje se navodi da Dragojevića štiti jak, četvorogodišnji ugovor, zbog kojeg će svakako pre ili kasnije dobiti šansu da se nametne. To međutim ne važi za Nedeljkovića, koji je samo na pozajmici iz Aston Vile. Rendžers ne vidi razlog da ga forsira, osim ako ne proceni da vredi otkupiti ugovor. A, to najviše zavisi od forme Dažona Sterlinga, koji je starter na poziciji desnog beka.
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ŠKOTSKA 1 – 13. KOLO
Subota
16.00: (2,50) Sent Džonston (3,45) Dandi (2,50)
16.00: (2,00) Dandi Junajted (3,70) Madervel (3,15)
18.45: (2,45) Aberdin (3,40) Hibernijan (2,60)
21.00: (6,75) Sent Miren (4,60) Rendžers (1,38)
Nedelja
16.00: (1,57) Harts (4,10) Falkirk (4,80)
17.00: (1,17) Seltik (6,25) Kilmarnok (14,0)
***kvote su podložne promenama