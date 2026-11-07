Dragojević još pod kaznom zbog meča od pre dva i po meseca, ali nije precrtan

Zato se lokalni portal Dejli Rekord, inače dobro upućen u dešavanja u Rendžersu, raspitao zašto je trener Derek Mekinis sklonio Srbina. Saznao je da je reč o svojevrsnoj kazni pod kojom su Dragojević, ali i još nekoliko fudbalera uključujući i drugog srpskog reprezentativca Kosta Nedeljković.

To je uzrok šokantnog i bolnog poraza od češkog Jabloneca u avgustu u plej-ofu za Ligu konferencije. Policajci su tada u prvom meču pobedili na Ajbroksu sa 1:0, ali su revanš odigrali veoma loše. Česi su poveli u 73. minutu sa 1:0, izborili produžetke potom i penale, a tamo su bili bolji u izvođenju jedanaesteraca. Tada je Dragojević igrao do 60. minuta, Nedeljković je u igru ušao u 79. minutu, a obojica su se utopili u sivilo čitave ekipe.

21.00: (6,75) Sent Miren (4,60) Rendžers (1,38)

Kako piše Dejli Rekord, Mekinis je tada rešio da kazni većinu aktera zbog previše mlakog, nezainteresovanog pristupa. Daisuke Jokota i Toči Čukvuani su takođe pali na status rezervista, a Konor Beron i Telo Asgard su poslati na pozajmice.

Ono što je Mekinis želeo da postigne time je da nametne ekipi “musketarski pristup”, da igrači ozbiljno shvate onu repliku “svi za jednog, jedan za sve”. Ako jedan fudbaler loše odigra ceo tim ispašta.

To međutim ne znači da će Dragojević postati višak na Ajbroksu. Naprotiv, 55-godišnji strateg ga je izazvao da na treninzima pokaže karakter i da se radom nametne za novu šansu.