Nije igrao četiri godine zbog dopinga – sada mora da vadi Makabi iz kanala
Vreme čitanja: 2min | sub. 07.11.26. | 13:51
Pjerija Henri blizu dolaska u Ponos Izraela, poslednji put je igrao u januaru 2023.
Iz rubrike, kucamo na vrata zaboravljenih asova – Pjerija Henri trebalo bi da se vrati na košarkaške terene i to odmah u Evroligu. Prema informacijama koje su objavili Čema de Lukas i izraelski novinar Mozes Barda, plejmejker koji je ranije nastupao za Baskoniju i Fenerbahče mogao bi da se vrati na teren posle gotovo četiri godine i pojača Makabi iz Tel Aviva.
Poslednju utakmicu Henri je odigrao u januaru 2023. godine, u dresu kluba iz Vitorije. Istog meseca Baskonija je suspendovala njegov ugovor, pa četiri godine nije nastupao zbog kršenja antidoping pravila.
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Pjerija Henri je suspendovan zbog upotrebe, odnosno pokušaj upotrebe zabranjene metode tokom antidoping kontrole. Henri je optužen za manipulisanje uzorkom urina, odnosno korišćenje sintetičkog urina, prilikom testiranja sprovedenog nakon evroligaške utakmice između Baskonije i Makabija iz Tel Aviva, odigrane 3. novembra 2022. godine.
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FIBA mu je u februaru 2024. godine zvanično izrekla četvorogodišnju zabranu igranja, odnosno suspenziju od 48 meseci, koja ističe u januaru 2027. godine. To znači da bi Henri mogao da stekne pravo nastupa taman pomogne Makabiju iz Tel Aviva. Sud za sportsku arbitražu (CAS) odbio je njegovu žalbu 2025. godine i potvrdio izrečenu kaznu, koja se sada bliži kraju.
Zanimljivo, eto mogao bi da igra za tim zbog kog je indirektno i suspendovan. Potreban im je bilo ko da ih izvadi iz kanala, pošto se nalaze na pretposlednjem mestu evroligaške tabele sa učinkom od dve pobede i osam poraza.
Ako je Pjerija Henri od 33 godine i četiri sezone bez košarke rešenje... Valjda bolje znaju u Tel Avivu.