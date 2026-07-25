Tajna veza iz Ohaja: Kako je čovek koga je Lebron pobedio pre 25 godina doveo Kralja u Filu

Gensi je iz Ohaja, iste savezne države iz koje je i Lebron , a i sam je bio profesionalni košarkaš. Igrao je na poziciji kombo beka, a u srednjoj školi nastupao je za Olmsted Fols, a upravo iz tog perioda se poznaje sa Džejmsom . Tokom svoje poslednje godine u srednjoj školi prosečno je beležio 27,2 poena, 10,5 skokova, 3,2 asistencije i čak 3,3 ukradene lopte, čime je na sebe skrenuo pažnju brojnih skauta sa koledža.

Potpisati Lebrona Džejmsa i Džejlena Brauna za jedno leto je manevar koji mogu da izvedu isključivo sportski sektori najmoćnijih franšiza, odnosno timovi koji svoju budućnost mogu i znaju da predstave kao ozbiljan i dugoročan projekat. U stanju da izvedu takvu vrstu poduhvata su isključivo najmoćniji i najvispreniji ljudi iz sveta sporta, menadžmenta i biznisa, a jedan od njih definitivno jeste i Majk Gensi .

Gensi je nakon takvih partija bio vodeći u konkurenciji za nagradu Ohio Mr Basketball, koja se dodeljuje najboljem srednjoškolskom košarkašu u pomenutoj saveznoj državi. Učenik završne godine, takva statistika, delovalo je da Gensi nema konkurenciju. Međutim, jedan dečak, čak dve godine mlađi (što je u tom periodu izuzetno velika razlika), igrao je kao lud za školu Sent Vinsent – Sent Meri. Taj dečak je bio, ko drugi nego – Lebron. Beležio je preko 25 poena u proseku tokom 2001. godine, predvodivši svoju ekipu do druge uzastopne titule prvaka države Ohajo i iz tog razloga sa sobom odneo laskavo priznanje. Iz ovog ugla, priča deluje kao početak velikog rivalstva, ali ne, jer je Gensi bio izuzetno mudar u donošenju odluka u budućnosti.

Momak iz Olmsted Folsa nije uspeo da nastavi na istom nivou na koledžu, a kako opadaju brojke, opada i interesovanje NBA ekipa, te je sve dovelo do toga da Gensi na kraju ne bude draftovan. Pokušao je da oživi karijeru u Italiji, Nemačkoj, a kada je jasno shvatio da ne ide, doneo je najpametniju odluku u karijeri – završio je sa profesionalnom košarkom i okrenuo se menadžmentu. Krenuo je, naravno, od nižih nivoa, pre svega u Razvojnoj ligi. Aprila 2017. godine izabran je za rukovodioca godine u Dži ligi, a već u julu iste godine ozvaničen je kao pomoćnik generalnog menadžera Klivlend Kavalirsa, Kobija Altmana. Jasno je da je tih godina upravo Lebron gospodario Kevsima, 2016. im je doneo obećani prsten nakon istorijskog preokreta, te je Klivlend bilo idealno mesto da se ponovo sretne sa Gensijem. Ohajo, gde je sve i počelo, samo u drugim ulogama ovaj put.

Gensi je kasnije, tokom godina, postao i GM Kavalirsa, a maja ove godine je odlučio da prihvati poziv Filadelfija Seventisiksersa i postane predsednik za košarkaške operacije. Nakon ove informacije, cela priča dobija dodatni kontekst i potpuni smisao. Ponekad je neverovatno kako se u životu kockice poklope na gotovo savršen način, te će osoba sa kojom je Lebron vodio bitke u svojim košarkaškim počecima, sada biti na njegovoj strani u poslednjem poglavlju velike karijere. Upravo je na ovu povezanost mislio ESPN-ov Dejv Mekmanaman, koji je izveštavao o tome da je Fila sa svih strana pokušavala da dopre do Kralja, a da je upravo Gensi bio u konstantoj komunikaciji, kako sa Lebronom, tako i sa njegovim agentom Ričom Polom, te da je on zapravo bio ključni faktor u celoj sagi.