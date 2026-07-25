Barsa i definitivno odustala od Šengelije
Vreme čitanja: 3min | sub. 25.07.26. | 12:23
Reprezentativac Gruzije napušta redove katalonskog velikana
Došao je kraj saradnje Tornikea Toka Šengelije i Barselone. Barselona trenutno u sastavu ima samo petoricu igrača koji su ostali iz prošle sezone - Kevina Pantera, Darija Brizuelu, Huana Nunjeza, Džoela Paru i Toka Šengeliju, a kako stvari stoje, ostaće ih samo četvorica. Otvorio je vrata reprezentativac Gruzije, spakovao je kofere i uskoro će napustiti katalonski klub, samo je pitanje u kom drugom evroligaškom velikanu će nastaviti karijeru.
Pisali smo već da ima izlaznu klauzulu od 900.000 evra i da svaki klub koji hoće da dovede Šengeliju mora toliko da uplati na račun Barselone, pošto ima važeći ugovor sa sadašnjim timom do 2028. godine. Pominjalo se da je Partizan Mozzart Bet zainteresovan za iskusnog krilnog centar, kojem je saopšteno - kao i svim ostalim zainteresovanima - da će morati da plate pomenuto obeštećenje. Deluje da je za sada najbliži odlasku u Fenerbahče. Ono što stopostotno sigurno, za Barselonu naredne sezone neće igrati, prenosi "Radio Katalonija".
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Pokušala je Barsa da mu poboljša finansijske uslove, ali Šengelija je navodno već doneo odluku i prihvatiće jednu od atraktivnijih ponuda koje ima na stolu. Dolazak Tosana Evbuomvana, za koji španski "Sport" navodi da je praktično završen, dodatno je podgrejao priče o odlasku Gruzijca. Britanac može da igra i na poziciji krilnog centra, a pošto se nije očekivao još jedan igrač na toj poziciji, zaključak je bio da njegov dolazak ima smisla samo ukoliko neko napusti tim.
Barselona podmlađuje ekipu, većina novih pojačanja mlađa je od 30 godina, pa i to donosi sledeću stavku zbog čega Šengelija odlazi. Gruzijac, međutim, ne odlazi zbog novca, već zbog želje da bude deo projekta koji realno može da se bori za plasman na Fajnal-for Evrolige. Sa 34 godine smatra da mu se prilike za osvajanje evropske titule polako smanjuju, pa je ozbiljno zainteresovan za jednu od ponuda koje je dobio. Mnogi mediji već ga povezuju sa Fenerbahčeom, koji predvodi Šarunas Jasikevičijus, što i deluje kao najrealnija opcija.
Kako pišu Španci, Šengelija navodno nije uveren da potpuno novi projekat Barselone može odmah da donese rezultate. Klub je promenio gotovo ceo sastav, a uz to su stigli i novi trener Aleksander Sekulić, kao i sportski direktor Ćevi Pujol, koji će predvoditi veliku rekonstrukciju ekipe. Već se pojačava Barselona, stigli su Džoš Nibo, Džastin Robinson, Umodža Gibson, Agustin Ubal, Stenli Umude, Tajris Martin i Aleksander Balcersovski, još se čeka da potpiše i pomenuti Tosan Evbuomvan i možda još neko pojačanje, pre nego što se i završi kompletna rekonstrukcija ekipe.
Došao je prošle godine u Barselonu da bi osvajao trofeje, bio konkurentan u Evroligi, ali od toga na kraju u Barseloni nije bilo ništa. Jedna baš slaba sezona bez ikakvog trofeja i igranja tek plej-ina, tako da u poznim igračkim godinama nema šta da čeka. Ne želi da bude deo rekonstrukcije i definitivno odlazi.