Barsa i definitivno odustala od Šengelije

Došao je kraj saradnje Tornikea Toka Šengelije i Barselone. Barselona trenutno u sastavu ima samo petoricu igrača koji su ostali iz prošle sezone - Kevina Pantera, Darija Brizuelu, Huana Nunjeza, Džoela Paru i Toka Šengeliju, a kako stvari stoje, ostaće ih samo četvorica. Otvorio je vrata reprezentativac Gruzije, spakovao je kofere i uskoro će napustiti katalonski klub, samo je pitanje u kom drugom evroligaškom velikanu će nastaviti karijeru.

Pisali smo već da ima izlaznu klauzulu od 900.000 evra i da svaki klub koji hoće da dovede Šengeliju mora toliko da uplati na račun Barselone, pošto ima važeći ugovor sa sadašnjim timom do 2028. godine. Pominjalo se da je Partizan Mozzart Bet zainteresovan za iskusnog krilnog centar, kojem je saopšteno - kao i svim ostalim zainteresovanima - da će morati da plate pomenuto obeštećenje. Deluje da je za sada najbliži odlasku u Fenerbahče. Ono što stopostotno sigurno, za Barselonu naredne sezone neće igrati, prenosi "Radio Katalonija".