Real agresivno radi na Rodriju i sprema drugi napad na Diomandea
Vreme čitanja: 3min | sub. 25.07.26. | 11:52
U Madridu shvataju da pod hitno moraju da dovedu još jedno do dva pojačanja kako bi bili konkurentniji Barseloni
Dosadašnji prelazni rok za Real Madrid može se okarakterisati kao odličan, ali da bi bio spektakularan nedostaju još jedno ili dva ozbiljna pojačanja. Toga su izgleda vrlo dobro svesni u glavnom gradu Španije, a pre svega Žoze Murinjo koji je vraćen kako bi prekinuo Barseloninu dominaciju i vratio Blankose na krov Evrope.
Zato i ne čudi što se, suprotno želji Florentina Pereza, sad ipak agresivno radi na dovođenju Rodrija i što je u pripremi drugi napad na Jana Diomandea! Dok pojedini, manje etablirani novinari tvrde da su Blankosi već postigli dogovor sa agentima španskog kapitena oko ličnih uslova saradnje, mnogo pouzdaniji novinar kakav je Dejvid Ornštajn javlja da Real zaista aktivno pokušava da zatvori potpis novog svetskog šampiona što pre, iako klubovi još nisu imali nijedan formalan razgovor na tu temu.
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Ranije se pisalo i pričalo da je Perez samo obavestio ljude iz Sitija da ne žele Rodrija i da se džentlmenski neće mešati u njegov transfer, ali izgleda da Murinjo ipak insisitira na dovođenju najboljeg veziste današnjice. I ptice na grani znaju da u Madridu strašno pate i da nemaju praktično nikakvo rešenje za Tonija Krosa i Luku Modrića, zbog čega je Rodri obeležen kao prioritet za povratnika na trenersku klubu Kraljevića, jer zna šta bi mu taj potpis doneo.
Murinjo sada igra na kartu Rodrijeve krštenice, pošto je rođen u Madridu i nije tajna da mu je odavno želja da obuče dres Reala. On sa Sitijem ima ugovor na još godinu dana, a već tokom Mundijala sa Etihada su kontaktirali njegove agente i ponudili produžetak ugovora oko kojeg se sada razgovara. U priču se zatim uključio i Real koji je posle Mundijala shvatio da je Rodri možda i ključno pojačanje ovog leta, kako bi se konačno stabilizovao vezni red.
Rodrija sada čeka manji zahvat kako bi rešio problem sa leđima, ali osim toga njegovo stanovište se nije promenilo. U martovskim kvalifikacijama priznao je da bi voleo da se vrati u domovinu i indirektno da bi voleo da igra ponovo u Madridu, ali za najveći klub na svetu. S druge strane, novi trener Građana Enco Mareska nedavno je izjavio da nije zabrinut da bi Rodri mogao da napusti klub i da je normalno da postoji interesovanje za osvajača Mundijala, pogotovo nakon igara koje je prikazao.
Dok se Siti i Real sada rvu oko Rodrija, u Madridu se fokusiraju i na Diomandea. Prvi pokušaj sa ponudom od 90.000.000 evra fiksno i 10.000.000 evra na bonuse nije prošao, Lajpcig je to glatko odbio, ipak u ovom trenutku se ne zna koliko je Real spreman da ide finansijski dalje sa ponudom. Liverpul je ranije već udario o zid kada je probao da dovede reprezentativca Obale Slonovače baš za 100.000.000 evra, navodno je Diomande već pružio ruku čelnicima Pari Sen Žermena, a u Lajpcigu su spremni da unovče veliko interesovanje za njihovog najboljeg igrača. Zato 100.000.000 evra više nije dovoljno, već se navodno spekuliše o sumi između 130.000.000 i 150.000.000 evropskih novčanica.
Real igra dve vrlo rizične utakmice na tržištu i lako bi mogao da ostane bez oba željena pojačanja. Dosad su potpisani Mark Kukurelja i Denzel Damfris za zbirno gotovo 80.000.000 evra, plus Bernardo Silva i Ibrahima Konate bez obeštećenja.