Real agresivno radi na Rodriju i sprema drugi napad na Diomandea

Dosadašnji prelazni rok za Real Madrid može se okarakterisati kao odličan, ali da bi bio spektakularan nedostaju još jedno ili dva ozbiljna pojačanja. Toga su izgleda vrlo dobro svesni u glavnom gradu Španije, a pre svega Žoze Murinjo koji je vraćen kako bi prekinuo Barseloninu dominaciju i vratio Blankose na krov Evrope.

Zato i ne čudi što se, suprotno želji Florentina Pereza, sad ipak agresivno radi na dovođenju Rodrija i što je u pripremi drugi napad na Jana Diomandea! Dok pojedini, manje etablirani novinari tvrde da su Blankosi već postigli dogovor sa agentima španskog kapitena oko ličnih uslova saradnje, mnogo pouzdaniji novinar kakav je Dejvid Ornštajn javlja da Real zaista aktivno pokušava da zatvori potpis novog svetskog šampiona što pre, iako klubovi još nisu imali nijedan formalan razgovor na tu temu.