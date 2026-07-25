Sivert Mansverk i Lukaš Haraslin (Sparta Prag)
Sivert Mansverk i Lukaš Haraslin (Sparta Prag)
Novinar V. Nikolić

PREDLOZZI I TIPOVANJA (subota): Zbrojovka nema municiju za Spartu

Vreme čitanja: 1min | sub. 25.07.26. | 11:33

Pročitajte nekoliko predloga za 25. jul...

NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana, i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.

Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?

Izabrane vesti

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Fiksevi dana
RUSIJA 1 | 15:15
Akron Togliatti - Zenit
ID: 9862104

Ovo ne bi trebalo da bude suviše teško gostovanje za šampiona Rusije. Akron, koji vodi doskorašnji trener Partizana Srđan Blagojević borio se za opstanak, a status u eliti zadržao je preko doigravanja sa Rotorom. Razmotrite i kombinaciju sa 3+ ukoliko želite da pojačate kvotu.

Konačan ishod

Tip: 2 (1.4)
Fiksevi dana
RUSIJA 1 | 19:45
Spartak Moscow - Rodina
ID: 9862110

Iza Spartaka je sezona koja je bila uzbudljiva (i to ne uvek u pozitivnom smislu), ali u kojoj je ipak osvojen domaći Kup (a prošle nedelje bio je vrlo blizu i Superkupa). Rodina, još jedan klub iz Moskve debitant je u najjačem takmičenju i bilo bi iznenađenje da ne izgubi.

Konačan ishod

Tip: 1 (1.35)
Fiksevi dana
ČEŠKA 1 | 20:00
Brno - Sparta Praha
ID: 9862162

Zbrojovku je u Drugoj ligi Češke odlikovala rafalna paljba (a kako i ne bi), međutim, to što je protutnjala do elite ne znači da Sparta treba da je se plaši, naprotiv, najslavniji dani domaće ekipe odavno su prošli. Dvojka i I1-3&II1-3 su izgledni. Mi biramo konačni ishod.

Konačan ishod

Tip: 2 (1.7)
Fiksevi dana
ŠVAJCARSKA 1 | 20:30
Luzern - Thun
ID: 9862141

Odlazak Maura Lustrinelija u Union Berlin je veliki udarac za Tun i sumnjamo da će gost uspeti da odbrani istorijsku titulu, koju mu je doneo pomenuti trener, tim pre što mu je i ekipa slabija nego lani. Rizikujte s kecom, koji bi mogao da se isplati ili tipujte na GG3+.

Konačan ishod

Tip: 1 (1.95)
Vredi probati
DANSKA 1 | 18:00
Aarhus - Brondby
ID: 9862165

Odbranu titule Orhus počinje protiv najvećeg rivala. Taj animozitet potiče još iz osamdesetih godina prošlog veka i minule decenije ga nisu ublažile. Tipujte na keca (iako je tradicija ubedljivo na strani gostiju), ali preskočite golove jer je na njihovim duelima sve realno.

Konačan ishod

Tip: 1 (2.25)
Vredi probati
ČEŠKA 1 | 17:00
Plzen - Liberec
ID: 9862168

Svih šest titula Plzenj je osvojio od 2010. godine, a u tom periodu samo jednom je završio sezonu ispod trećeg mesta na tabeli. Liberecov učinak i ambicije znatno su skromniji i očekujemo da Viktorija krene u skladu sa imenom i uz tradicionalno 2-4. Mami nas kombinacija.

Mozzart kombinazzije

Tip: 1&2-4 (2.1)
Vredi probati
ŠVAJCARSKA 1 | 18:00
Servette - Basel
ID: 9862131

Servet i Bazel, vicešampiona i prvaka Švajcarske iz sezone 2024/25. nećemo gledati u evropskim takmičenjima i to im daje priliku da se rehabilituju i vrate u vrh domaćeg fudbala. Tradicija je na strani gostiju, ali ukoliko sumnjate u dvojku (koja je isplativa) tipujte na X2&GG.

Konačan ishod

Tip: 2 (2.95)
Za izbegavanje
FINSKA 1 | 16:00
Kups - VPS
ID: 9862164

Aktuelni šampion i lider na tabeli ima šest bodova više nego trećeplasirani VPS, ali bilo bi dobro da ipak budete oprezni sa ovom utakmicom zato što su i jedni i drugi skloni nerešenim ishodima (imaju ih po šest). Samo je Inter Turku češće remizirao - sedam puta. Sve je realno.

Konačan ishod

Tip: 1 (1.97)

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