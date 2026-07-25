PREDLOZZI I TIPOVANJA (subota): Zbrojovka nema municiju za Spartu
Vreme čitanja: 1min | sub. 25.07.26. | 11:33
Pročitajte nekoliko predloga za 25. jul...
NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana, i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.
Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?
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Ovo ne bi trebalo da bude suviše teško gostovanje za šampiona Rusije. Akron, koji vodi doskorašnji trener Partizana Srđan Blagojević borio se za opstanak, a status u eliti zadržao je preko doigravanja sa Rotorom. Razmotrite i kombinaciju sa 3+ ukoliko želite da pojačate kvotu.
Konačan ishod
Iza Spartaka je sezona koja je bila uzbudljiva (i to ne uvek u pozitivnom smislu), ali u kojoj je ipak osvojen domaći Kup (a prošle nedelje bio je vrlo blizu i Superkupa). Rodina, još jedan klub iz Moskve debitant je u najjačem takmičenju i bilo bi iznenađenje da ne izgubi.
Konačan ishod
Zbrojovku je u Drugoj ligi Češke odlikovala rafalna paljba (a kako i ne bi), međutim, to što je protutnjala do elite ne znači da Sparta treba da je se plaši, naprotiv, najslavniji dani domaće ekipe odavno su prošli. Dvojka i I1-3&II1-3 su izgledni. Mi biramo konačni ishod.
Konačan ishod
Odlazak Maura Lustrinelija u Union Berlin je veliki udarac za Tun i sumnjamo da će gost uspeti da odbrani istorijsku titulu, koju mu je doneo pomenuti trener, tim pre što mu je i ekipa slabija nego lani. Rizikujte s kecom, koji bi mogao da se isplati ili tipujte na GG3+.
Konačan ishod
Odbranu titule Orhus počinje protiv najvećeg rivala. Taj animozitet potiče još iz osamdesetih godina prošlog veka i minule decenije ga nisu ublažile. Tipujte na keca (iako je tradicija ubedljivo na strani gostiju), ali preskočite golove jer je na njihovim duelima sve realno.
Konačan ishod
Svih šest titula Plzenj je osvojio od 2010. godine, a u tom periodu samo jednom je završio sezonu ispod trećeg mesta na tabeli. Liberecov učinak i ambicije znatno su skromniji i očekujemo da Viktorija krene u skladu sa imenom i uz tradicionalno 2-4. Mami nas kombinacija.
Mozzart kombinazzije
Servet i Bazel, vicešampiona i prvaka Švajcarske iz sezone 2024/25. nećemo gledati u evropskim takmičenjima i to im daje priliku da se rehabilituju i vrate u vrh domaćeg fudbala. Tradicija je na strani gostiju, ali ukoliko sumnjate u dvojku (koja je isplativa) tipujte na X2&GG.
Konačan ishod
Aktuelni šampion i lider na tabeli ima šest bodova više nego trećeplasirani VPS, ali bilo bi dobro da ipak budete oprezni sa ovom utakmicom zato što su i jedni i drugi skloni nerešenim ishodima (imaju ih po šest). Samo je Inter Turku češće remizirao - sedam puta. Sve je realno.
Konačan ishod