Fudbal nema uvek smisla: Delap sa tri gola zaradio Čelsiju 23.000.000 i otišao u Forest

Pa iako je na Stamfordu postalo očigledno da on nije vrhunski špic tražili su ga brojni premijerligaški klubovi, među kojima i Everton, i naravno – niko van Engleske. Ne sa tom cenom. Forest je na kraju istresao skoro sve što je Čelsi od starta tražio (pomenutih 50.000.000 funti iliti 58.000.000 evra) i oborio rekord Omarija Hačinsona koga je prošlog avgusta doveo iz Ipsviča za 37.500.000 funti (skoro 44.000.000 evra).

To znači da bi Čelsi na korpulentnom centarforu mogao da zaradi okruglo 23.000.000 evra, iako je on imao blago rečeno razočaravajuću sezonu na severu Londona. No, Čelsi ga je prošlog leta dobio “jeftino”, jer je u ugovoru sa Ipsvičom Delap imao izlaznu klauzulu u visini od 30.000.000 funti ako Traktor Bojsi ispadnu u Čempionšip što se i desilo.

Svejedno, Notingem Forest mu je izgledao zapamtio onih 12 u Ipsviču sezonu ranije i za 23-godišnjeg špica istresao 52.500.000 evra fiksno, dok bi sa sve bonusima mogao da prebaci i granicu od 58.000.000.

Šta je onda nagnalo Forest da plati ovoliko novca za Delapa? To što je Englez, a oni su u Premijer ligi često precenjeni jer svaki klub mora da ima odrešen broj domaćih igrača, makar u sastavu, ako ne na terenu. Dalje, on je klasična devetka, takvih je malo, a trener Oliver Glazner uvek ih je voleo i najbolje je igrao kad je u špicu imao koga da gađa, poput ranije Žan Filipa Matete, Randala Kolo Muanija ili Vouta Veghorsta.

U Forestu ima Krisa Vuda, ali se on mučio sa povredama. Igor Žezus je bio odličan, mada on voli i da se spusti po loptu i nije baš tip klasičnog “target-mena”.Taivo Avoniji je prodat Koventriju, tu je još Arno Kalimuendo, on sa svojih 175 centimetara svakako nije “sidraš”. Otud se Forest opkladio u Delapa, setivši se da je Glazner Matetu lansirao i u reprezentaciju Francuske.

Pa opet, ne možemo da se otmemo utisku da je Lijam Delap, iako jeste igrač u koga se vredi opkladiti, u bar u ovom trenutku istinski precenjen. Toliko da ponekad jednostavno ne može da verujemo koliko se Englezi razbacuju s parama. A opet, ako se Delap raspuca možda nas sve demantuje?