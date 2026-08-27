Igrač sa otkupnom klauzulom od 200.000.000 evra stigao u Pančevo
Vreme čitanja: 2min | čet. 27.08.26. | 12:31
Železničar doveo Brazilca Leonarda Agostinja iz Korintijansa
Odjeknulo je pre godinu dana kada je u Spartak iz Subotice stigao Linkoln, napadač koji je svojevremeno u Flamengu imao otkupnu klauzulu od 54.000.000 evra. A, sada je Železničar iz Pančeva doveo još „jačeg“ štiha!
Iz iste zemlje, iz Brazila, u Pančevo je stigao Leonardo Agostinjo, dosadašnji fudbaler Korintijansa. Mladić od 21 godine, koji je do skoro imao u ugovoru otkupnu klauzulu od 200.000.000 evra! Slovima – dvesta miliona evra.
Izabrane vesti
Nije to nešto neobično za klubove iz Brazila, za svakog klinca za kojeg procene u omladinskoj školi da je naročito talentovan, ubacuje se ogromna klauzula, da ga ne bi neki evropski velikan odveo za „kikiriki“. Hvalio ga je i čuveni Vonderlej Luksemburgo, nekadašnji selektor Brazil, hvalio njegov talenat, ali... Kao što je slučaj sa mnogima, Agostinjo nije postao igrač tog kalibra, od dvesta miliona evra.
Štaviše, novi fudbaler Železničara se pre mesec dana rastao sa Korintijansom, iako je imao ugovor do nove godine. Pošto je prerastao granicu da može da igra za mlade timove, a u A sastavu nije dobijao šansu, Leonardo Agostinjo je zatražio novi izazov u karijeri i put ga je doveo u Pančevo. Kako pišu brazilski mediji, Leonardo je počeo kao desni bek, a vremenom je napredovao ka napadu, te je u Železničar stigao kao krilni ofanzivac.
„Oduvek mi je bio san da igram van Brazila. Kada se pojavila ova prilika, odmah sam poželeo da dođem“, rekao je Leonardo, pored ostalog, za klupski sajt Železničara.
Priliku za debi mogao bi da ima već za vikend, kada u Pančevo dolazi Radnik.
A, Železničar je u dva dana doveo dvojicu krilnih napadača, pošto je prethodno ugovor potpisao Srđan Plavšić.