Igrač sa otkupnom klauzulom od 200.000.000 evra stigao u Pančevo

Nije to nešto neobično za klubove iz Brazila, za svakog klinca za kojeg procene u omladinskoj školi da je naročito talentovan, ubacuje se ogromna klauzula, da ga ne bi neki evropski velikan odveo za „kikiriki“. Hvalio ga je i čuveni Vonderlej Luksemburgo, nekadašnji selektor Brazil, hvalio njegov talenat, ali... Kao što je slučaj sa mnogima, Agostinjo nije postao igrač tog kalibra, od dvesta miliona evra.

Štaviše, novi fudbaler Železničara se pre mesec dana rastao sa Korintijansom, iako je imao ugovor do nove godine. Pošto je prerastao granicu da može da igra za mlade timove, a u A sastavu nije dobijao šansu, Leonardo Agostinjo je zatražio novi izazov u karijeri i put ga je doveo u Pančevo. Kako pišu brazilski mediji, Leonardo je počeo kao desni bek, a vremenom je napredovao ka napadu, te je u Železničar stigao kao krilni ofanzivac.

„Oduvek mi je bio san da igram van Brazila. Kada se pojavila ova prilika, odmah sam poželeo da dođem“, rekao je Leonardo, pored ostalog, za klupski sajt Železničara.

Priliku za debi mogao bi da ima već za vikend, kada u Pančevo dolazi Radnik.

A, Železničar je u dva dana doveo dvojicu krilnih napadača, pošto je prethodno ugovor potpisao Srđan Plavšić.