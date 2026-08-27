PAOK i na severu bez Živkovića, Liši oduševljen dolaskom Ugrešića

Živković je ove sezone u prva četiri meča u kvalifikacijama postigao gol i asistenciju za ukupno 339 minuta na terenu. Prvi meč suspenzije odradio je u Solunu, tako da će moći da igra za PAOK u slučaju da se Grci plasiraju u ligaški deo takmičenja.

19.00: (2,55) Bran (3,35) PAOK (2,75)

Taman je Andrija upalio motore, za vikend u prvenstvu Grčke u pobedi nad Levadijakosom od 4:0, bio je asistent kod dva gola, a potom je i sam u finišu meča iz jedanaesterca zatresao mrežu. Nažalost, neće igrati protiv Brana koji može da se pohvali da je doneo dobar rezultaz od pre sedam dana iz Grčke (1:1).

Ipak, u taboru PAOK-a su optimisti, jer se ispostavilo da su igrajući sa norveškim klubovima imali dosta uspeha. PAOK je na prethodnim gostovanjima u Norveškoj pobedio pre 20 godina Lin sa 3:0 i potom dva puta Valenrengu. Prvi put 2009/10 kada je bilo 2:1 za grčki tim, a drugi u sezoni 2011/12 kada su slavili sa 2:0.

U svakom slučaju, PAOK očekuje težak zadatak, ali trener Alesio Liši je uveren da je moguće iz svega izaći kao pobednik i igrati ligaški deo takmičenja na jesen.

"Spremni smo da igramo pod pritiskom, tako je to u fudbalu. Mi smo PAOK i moramo da znamo kako da se nosimo sa tim. Mislim da ovaj tim ima snažan mentalitet. Svesni smo da će na utakmici biti teških momenata, jer igramo protiv dobre ekipe, ali generalno smo spremni na sve", kaže Liši.

Ekipa sa Tumbe je ovih dana dobila veliko pojačanje iz redova Partizana, Ognjena Ugrešića. Očekuje se da Ugrešić u Solun dođe petak, a vrednost celog transfera uz bonuse mogla bi da dosegne 8.000.000 evra. Nema dileme da je PAOK time uradio veliki posao, a veliko zadovoljstvo ovim transferoim izrazio je i Liši.

"To je odličan potez uprave. Na taj način pokazujemo u kom smeru želimo da idemo i kako želimo da gradimo tim. Sada je najvažniji meč sa Branom, jer nam je konačni cilj da igramo ove jeseni u Evropi", podvukao je trener PAOK-a.





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PLEJ-OF ZA LIKU KONFERENCIJE (REVANŠ)

Sreda

Rapid - Harts 3:4p (2:2, 1:0) - prvi meč 2:2

Četvrtak

17.00: (2,00) KuPS (3,25) Šamrok (3,70) - prvi meč 1:1

18.00: (3,20) Karabag (3,50) Tvente (2,20) - 1:0

18.00: (3,10) Jablonec (3,40) Rendžers (2,30) - 0:1

18.00: (2,35) Makabi TA (3,45) Lugano (2,95) - 1:2

18.45: (1,17) Frajburg (6,50) Madervel (14,0) - 3:1

18.45: (1,37) Monako (5,10) Gornjik (7,75) - 3:2

19.00: (2,00) Inter Eskaldes (3,35) Drita (3,50) - 2:2

19.00: (3,40) Hradec (3,40) Panatinaikos (2,15) - 2:2

19.00: (2,20) Rakov (3,40) Hajduk (3,30) - 2:2

19.00: (1,45) Riga (4,20) Ki Klaksvik (6,50) - 0:0

19.00: (1,30) Pafos (4,80) Dinamo Tirana (9,50) - 1:1

19.00: (1,28) Kopenhagen (5,20) Inter Turku (9,50) - 0:0

19.00: (2,55) Bran (3,35) PAOK (2,75) - 1:1

20.00: (1,33) Ajaks (5,50) Sion (8,00) - 4:2

20.00: (2,25) Sent Galen (3,60) Nordsjiland (3,05) - 0:1

20.00: (6,00) Hapoel (4,00) Atalanta (1,50) - 0:0

20.30: (3,60) Austrija (3,45) Braga (2,05) - 0:2

20.30: (1,97) Borac (3,45) Vikingur (3,50) - 3:1

20.30: (1,15) Brajton (8,00) Tromso (16,0) - 0:0

20.45: (3,00) Rijeka (3,40) Midtjiland (2,35) - 0:2

21.00: (3,25) Partizan (3,35) Hetafe (2,25) - 1:3

21.00: (2,90) Hibernijan (3,15) Gent (2,55) - 0:0

21.00: (2,00) Larn (3,35) Linkoln (3,50) - 2:0

***kvote su podložne promenama