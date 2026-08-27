Radi slovenačka veza u Ubu – stigao i četvorostruki šampion
Vreme čitanja: 2min | čet. 27.08.26. | 12:23
Novi sportski direktor Jedinstva Žiga Ribič doveo još jednog sunarodnika u Mozzart Bet Prvu ligu
Zbog ovoga su Matići nedavno angažovali Žigu Ribiča za sportskog direktora Jedinstva. Slovenački funkcioner je demonstrirao svoje kontakte i poznavanje fudbala u rodnoj zemlji, pa je u Ub doveo isksunog levog beka Aljaza Krefla. Trebalo bi da to bude izuzetno važno pojačanje za Jedinstvo, koji u novu sezonu Mozzart Bet Prve lige nije ušao idealno.
Krefl je drugi slovenački fudbaler koji je došao u Ub ovog leta. Prethodno je Ribič doveo svog brata Jura (25), nekadašnjeg golmana Krška da bude treći golman iza Merdana Ganića i Ivana Jovanovića, a sada je angažovao i pojačanje koje bi trebalod a ozbiljno konkuriše za startnu postavu.
Izabrane vesti
Očekuje se da 32-godišnji Krefl donese preko potrebno iskustvo u poslednju liniju Ubljana. Reč je o nekadašnjem mladom reprezentativcu Slovenije, koji je tokom karijere igrao između ostalih za Rudar Velenje, Olimpiju iz Ljubljane i Celje. Čak četiri puta je osvajao titulu u domovini, triput sa Olimpijom i 2024. godine sa Celjem. Uz to ima i dva nacionalna kupa, po jedan sa oba tima.
Ima Krefl čak i nekoliko meseci iskustva iz srpskog fudbala, pošto je proleće 2017. godine proveo na pozajmici u Spartaku iz Subotice. Odigrao je Krefl tada 10 utakmica u Mozzart Bet Superligi. Za Jedinstvo je možda još važnije od svega toga što je iskusni bek 2025. godine izborio promociju iz druge u prvu ligu Slovenije sa Aluminijom.
🎁🎁🎁
Registruj se i verifikuj nalog – čeka te paket vredan do 250.000 RSD
🎁🎁🎁