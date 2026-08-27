Radi slovenačka veza u Ubu – stigao i četvorostruki šampion

Zbog ovoga su Matići nedavno angažovali Žigu Ribiča za sportskog direktora Jedinstva. Slovenački funkcioner je demonstrirao svoje kontakte i poznavanje fudbala u rodnoj zemlji, pa je u Ub doveo isksunog levog beka Aljaza Krefla. Trebalo bi da to bude izuzetno važno pojačanje za Jedinstvo, koji u novu sezonu Mozzart Bet Prve lige nije ušao idealno.

Krefl je drugi slovenački fudbaler koji je došao u Ub ovog leta. Prethodno je Ribič doveo svog brata Jura (25), nekadašnjeg golmana Krška da bude treći golman iza Merdana Ganića i Ivana Jovanovića, a sada je angažovao i pojačanje koje bi trebalod a ozbiljno konkuriše za startnu postavu.