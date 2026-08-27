Dobrić zove na oprez protiv Islanda: Biće problem ako uđemo u njihov ritam
Vreme čitanja: 2min | čet. 27.08.26. | 12:29
Košarkaši Srbije spremni za novu rundu kvalifikacija za Mundobasket
Srpski reprezentativac Ognjen Dobrić obratio se medijima uoči izuzetno važne utakmice protiv selekcije Islanda u okviru kvalifikacija za Mundobasket (petak, 20.00). Iako je Srbija na papiru apsolutni favorit, Dobrić poziva na oprez i ističe da ekipa mora od samog starta ući sa maksimalnim fokusom i bez ikakvog potcenjivanja protivnika.
Naredni rival Srbije poznat je po specifičnom stilu igre sa dosta brzih napada i ranih šuteva, što može postati neprijatno ukoliko im se dozvoli da uđu u svoj prepoznatljiv napadački ritam.
„Pokazali su u ovom završnom delu kvalifikacija da mogu da igraju jako dobru i kvalitetnu košarku na veliki broj poena. Ako ih pokrenemo i dozvolimo im njihov ritam, mislim da mogu da nam naprave problem. Zato je ključ broj jedan da od samog starta uđemo jako, bez ikakvog potcenjivanja. Sve je do nas – moramo da nametnemo naš tempo i način na koji mi volimo da igramo, baš onako kako smo odigrali protiv Francuske. To je model koji nas vodi do pobede.“
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Iako javnost i navijači već uveliko razmišljaju o narednom okršaju protiv Italije, u taboru „Orlova“ vlada jasna disciplina. Zbog ranijih neuspeha u kvalifikacijama, mesta za kiks više nema.
„Italija je tek druga utakmica i o njoj još nismo ni pričali. Moramo prvo da dobijemo Island, pa tek onda da razmišljamo dalje. Stvarno moramo ići utakmicu po utakmicu. Svaka je izuzetno bitna – imali smo dva poraza od Turske u prvom delu kvalifikacija i sada nam je svaki meč od presudnog značaja. Dakle, prvo Island, a od subote razmišljamo o Italiji.“
Dobrić naglašava da pored nosilaca igre veliku ulogu igraju i košarkaši iz drugog plana koji svojom energijom i zalaganjem sa klupe često prelamaju utakmice.
„Ti takozvani X faktori su izuzetno bitni jer svojom energijom mogu u potpunosti da promene tok utakmice. Mi imamo mnogo igrača koji to mogu da urade. Pored glavnih igrača koji nose tim, imamo momke sa naizgled manjom, ali zapravo ogromnom ulogom. Svi ulaze sa klupe sa ogromnom željom da pokažu šta umeju i da promene ritam u našu korist. Najvažnije je da budemo fokusirani od prvog minuta i da igramo čvrsto i fizički – baš onako kako je Srbija igrala svih ovih godina. Ako to ispoštujemo, nema razloga za brigu.“