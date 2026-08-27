Dobrić zove na oprez protiv Islanda: Biće problem ako uđemo u njihov ritam

Srpski reprezentativac Ognjen Dobrić obratio se medijima uoči izuzetno važne utakmice protiv selekcije Islanda u okviru kvalifikacija za Mundobasket (petak, 20.00). Iako je Srbija na papiru apsolutni favorit, Dobrić poziva na oprez i ističe da ekipa mora od samog starta ući sa maksimalnim fokusom i bez ikakvog potcenjivanja protivnika.

Naredni rival Srbije poznat je po specifičnom stilu igre sa dosta brzih napada i ranih šuteva, što može postati neprijatno ukoliko im se dozvoli da uđu u svoj prepoznatljiv napadački ritam.

„Pokazali su u ovom završnom delu kvalifikacija da mogu da igraju jako dobru i kvalitetnu košarku na veliki broj poena. Ako ih pokrenemo i dozvolimo im njihov ritam, mislim da mogu da nam naprave problem. Zato je ključ broj jedan da od samog starta uđemo jako, bez ikakvog potcenjivanja. Sve je do nas – moramo da nametnemo naš tempo i način na koji mi volimo da igramo, baš onako kako smo odigrali protiv Francuske. To je model koji nas vodi do pobede.“