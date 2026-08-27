Alimpijević: Đurišić neće biti u sastavu, ima istegnuće i ne želimo da rizikujemo

O tome je pričao selektor Dušan Alimpijević na treningu dan pred meč sa Islandom.

"Đurišić neće biti u sastavu, ima istegnuće koje nije strasno, ali nećemo da rizikujemo. On je doneo dobru i lepu energiju, pronašao se u prozorima i odradio ove pripreme na sjajan način".

Selektor je naveo i da je pripremni period prošao sjajno.

"Čitav ovaj period koji je iza nas je prošao odlično. Sve smo postigli što smo hteli u ove dve prijateljske utakmice. Očekujem da vrhunac forme bude sada na utakmicama koje su ispred nas".

Mečevi sa Francuskom su bili sve samo ne prijateljski.

"Francuska je drugačija od svih, to je atletski najbolja selekcija. Imali smo visok intenzitet dve utakmice, vodili smo računa o minutima. Intenzitet je dobro došao za naredne dve utakmice, jer mečevi sa Francuzima su bili sve samo ne prijateljski".

Srbija je zaista veliki favorit protiv Islanda.

"Nemamo problem da objasnimo to igračima, svesni su kako igra Island. Jesmo favoriti, ali ako protivnik uđe u ritam može da nam se desi isto sto se desilo Litvaniji. Takođe, 80% pripreme za Italiju je taj njihov meč protiv Bosne i Hercegovine".

Govorio je Alimpijević i opširnije o Islanđanima.

"Island gaji moderan stil košarke. Igraju brzo i glavni zadatak je da zaustavimo njihov napad u prvih osam sekundi. To im je najveći kvalitet, ako to rešimo ne bi trebalo da imamo neke druge neprijatnosti".

Na kraju, Alimpijević je i pozvao navijače u dvoranu.

"Atmosfera je odlična, i u timu i oko tima. Pozivam publiku da dođe i podrži ove momke. Neka to bude priznanje njima za to sto svako leto posvećuju reprezentaciji".