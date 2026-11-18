Fudbale, hvala ti, a Huane hvala i tebi: Mata završio karijeru
Vreme čitanja: 2min | sre. 18.11.26. | 11:59
Svetski šampion sa Španijom 2010. objavio video u kojem se oprašta od igranja
Još u mlađim kategorijama navikao je na trofeje. Sa Španijom je bio omladinski, pa mladi šampion Evrope. Onda je dostigao vrhunac 2010, kada je postao seniorski prvak sveta, a dve godine kasnije opet je osvojio Evropsko prvenstvo. Sa Čelsijem i Mančester Junajtedom je osvajao Ligu Evrope i engleske kupove (FA i Liga), sa Galatom je 2023. bio šampion Turske, sa Vicel Kobeom prvak Japana, a ima i Kup kralja osvojen početkom profesionalne karijere, sa Valensijom 2008.
Karijera Huana Mate obeležena je uspesima, kako timskim tako i individualnim. Reč je o jednom od najboljih ofanzivnih vezista svog vremena, koji je ove srede, u 39. godini, saopštio da završava sa igranjem fudbala.
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Španac je na društvenim mrežema postavio emotivan video, u kojem sedi u praznoj svlačionici zagledan u kopačke.
"Nekada voleti znači pustiti. Fudbale, hvala ti", poručuje osmehnuti Mata.
Hvala i tebi Huane. Na odličnim partijama, fantastičnom pregledu igre, pasovima, prekidima, golovima (među kojima je najznačajniji s početka karijere, u finalu Kupa kralja za pobedu Valensije nad Real Madridom sa 3:2).
Huan Mata je prošao kroz omladinske škole Ovijeda i Real Madrida. Igrao je za Realovu Kastilju, ali nikada za prvi tim. Afirmisao se u Valensiji, a onda prešao u Čelsi, pa Mančester Junajted, Galatasaraj, japanski Vicel, da bi karijeru priveo kraju u Australiji, gde je igrao za Vestern Sidnej i Melburn Viktori.