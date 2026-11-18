Još u mlađim kategorijama navikao je na trofeje. Sa Španijom je bio omladinski, pa mladi šampion Evrope. Onda je dostigao vrhunac 2010, kada je postao seniorski prvak sveta, a dve godine kasnije opet je osvojio Evropsko prvenstvo. Sa Čelsijem i Mančester Junajtedom je osvajao Ligu Evrope i engleske kupove (FA i Liga), sa Galatom je 2023. bio šampion Turske, sa Vicel Kobeom prvak Japana, a ima i Kup kralja osvojen početkom profesionalne karijere, sa Valensijom 2008.

Karijera Huana Mate obeležena je uspesima, kako timskim tako i individualnim. Reč je o jednom od najboljih ofanzivnih vezista svog vremena, koji je ove srede, u 39. godini, saopštio da završava sa igranjem fudbala.