Taj jedini gol primili su u Budimpešti , u prvom poluvremenu, posle ukupno 500 minuta mirne mreže, ali su pogotkom Stoukovog Džastina Devenija 25 minuta pre kraja stigli do izjednačenja koje ih je na kraju sačuvalo na prvom mestu. Grčevito su se branili gosti i odbranili od konstantnih napada Dominika Soboslaja i njegovih saigrača. Nije to bila partija u kojoj se uživa, ali su pokazali da volja u fudbalu može da bude snažnija od kvaliteta. Pokazali su Ostrvljani inat po kojem su naširoko poznati. Odigrali su kao što smo se nadali da će igrati Srbija u duelima sa Holandijom, Nemačkom i Grčkom. Sa krvavim pogledom gladnog vuka, sa upornošću onoga koji ne želi da se preda i odustane. Sa fanatiznom prema grbu na grudima... I Severna Irska je u prvom poluvremenu protiv Mađarske jedva videla loptu u prvom poluvremenu, posed joj je bio ispod 30 odsto, ali je umela da se trgne. Ulasci Džoša Magenisa, Brodija Spensera i Kirana Morisona dali su željeni efekat. "Bili smo u zaostatku i bilo je teško. Veliki stadion, sjajna atmosfera... Ali izašli smo na teren sa samopouzdanjem, odigrali dobro u drugom poluvremenu i ostvarili ono što nam je bilo potrebno. Veoma me raduje što ova ekipa, uprkos tako mladim igračima, već poseduje takve kvalitete. Tehnički aspekt igre je nešto na čemu uvek mora da se radi i što se unapređuje, ali kada je reč o fizičkom, taktičkom i mentalnom segmentu, daleko smo ispred tačke na kojoj sam očekivao da ćemo biti u ovoj fazi" , izjavio je Majkl O'Nil posle jučerašnje utakmice.

Selektor Majkl O'Nil uspeo je da sa ekipom kojoj je prosek godina nešto ispod 23 napravi veliki uspeh u konkurenciji probuđene Mađarske (tri vezana učešća na Evropskom prvenstvu), iskusne Ukrajine i Gruzije sa jednim od najboljih krilnih napadača današnjiće Hvičom Kvarachelijom (koji se u međuvremenu povredio). Severnoirci su prethodno u B diviziji Lige nacija imali dva remija i osam poraza, ovogodišnji ciklus završili su sa tri pobede, tri remija i samo jednim primljenim golom. U 2026. godini su od 10 utakmica izgubili dve: od Italije u martu (0:2), u baražu za Svetsko prvenstvo, i od Francuske u junskom prijateljskom meču (1:3).

Dosad je Larn minimalno davao reprezentativce iz svojih redova; u 21. veku samo napadača Lia Bonisa koji trenutno nastupa za engleskog niželigaša Česterfild (četiri utakmice za A selekciju), ali ko zna, možda se i to promeni u skorijoj budućnosti jer nekoliko igrača ovog kluba igra u mlađim kategorijama nacionalnog tima. A, upravo su mladi trenutno snaga Severne Irske.

Nastaviće u trostrukom prvaku Severne Irske (sve tri titule osvojene u poslednje četiri sezone) da maštaju o međunarodnom društvu i čekaju novu šansu narednog leta (ako je bude, pošto trenutno prilično zaostaju za Linfildom i Kolrajnom; ako ne - onda kada dođe), a maštaće igrači Larna i o pozivu u nacionalni tim. Jer, reprezentacija Severne Irske od sinoć je među kremom evropskih selekcija i u narednom izdanju Lige nacija (sezona 2028/2029) igraće u A diviziji.

Kroz istoriju, nije Severna Irska totalni autsajder. Igrala je ova zemlja triput na Svetskom prvenstvu, 1958. stigla do četvrtfinala, potom 1982. prošla u drugi krug, a 1986. ispala u grupnoj fazi. Na Evropskom prvenstvu je učestvovala samo 2016, kada je prošla kroz grupnu fazu kao jedna od najboljih trećeplasiranih ekipa, a zatim ju je zaustavio Vels, autogolom Vest Bromovog štopera Gereta Mekaulija.

I tada je na klupi sedeo Majkl O'Nil, koji je prvi put pažnju šire javnosti privukao kada je sa Šamrokom 2011. izbacio Partizan u plej-ofu kvalifikacija za Ligu Evrope. Da zna šta radi, pokazao je i kada je u sezoni 2019/2020 sačuvao Stouk u Čempionšipu. Angažovan je u novembru, dok je ekipa bila na začelju tabele, a sezonu je završila kao 15, sa osam bodova iznad zone ispadanja. Isti podvig napravio je prošle sezone, kada je paralelno sa ulogom selektora početkom 2026. preuzeo tim Blekburna i obezbedio mu ostanak u drugoligaškom rangu engleskog fudbala.

Nema Majkl 0'Nil velike zvezde u reprezentaciji Severne Irske, štaviše, kroz B diviziju Lige nacija morao je značajno oslabljen: bez povređenog Liverpulovog defanzivca Konora Bredlija, bez Prestonovog veziste Alija Mekena, dok je Sanderlendov štoper Den Balard zbog povrede odigrao samu jednu utakmicu, a Arsenalov napadač Kejdan O'Nil nije mogao da se odazove za novembarske utakmice. Protiv Mađarske je, zbog kartona, nedostajao i Totenhemov (na pozajmici u Lutonu) napadač Džejmi Doneli.

"Ohrabrujuće je to što smo ostvarili cilj bez nekih važnih igrača, koji će nam se vratiti. Imamo dobru konkurenciju za mesta u timu, to nam je potrebno jer će nam širok igrački kadar pomoći u budućnosti", konstatovao je O'Nil.

Nema Severna Irska igrača kao što su Soboslaj u Mađarskoj, Hviča u Gruziji, Dovbik i Zabarnji u Ukrajini... Ideja Majkla O'Nila zasnovana je na zajedništvu i disciplini. Na poverenju jednih u druge, jer drugačije i ne može u zemlji razorenoj političkim podelama. Ima tamošnja situacija mnogo sličnosti sa nama, osim što su njihovi fudbaleri (i irski i severnoirski) mnogo motivisaniji od naših kada treba da se odazovu selektorovom pozivu, "poginu" i "ostave srce na terenu" za grb na dresu. Ali, ostavimo politiku po strani... Kada je reč o fudbalu, interesantno je da i pored tri učešća na Mundijalu, to nije bilo sa najboljim igračem u istoriji ove reprezentacije, pa i čitavog ostrvskog fudbala - Džordžom Bestom. Za razliku od njega, Džoni Evans, koji je najpoznatije ime u novijoj istoriji, osvajač Lige šampiona i tri Premijer lige sa Mančester Junajtedom, odigrao je sve četiri utakmice na Evropskom prvenstvu u Francuskoj.

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Među najveća imena severnoirskog fudbala svakako spada i golman Pet Džening, čovek koji je od 1964. do 1986. godine 119 puta čuvao gol reprezentacije, a ima preko 470 nastupa za Totenhem, preko 230 za Arsenal...

Sada su tu neki novi momci, čije se karijere tek zahuktavaju. Ne treba se zanositi i očekivati da će Severna Irska praviti čuda u A diviziji Ligi nacija (doduše, zavisi od grupe), ali ih posle prikazanog u 2026. godini možemo očekivati na Evropskom prvenstvu leta 2028.

"Za nas je ovo sjajan osećaj. Cilj nam je bio da sačuvamo mesto u B diviziji, ali znali smo i da će nam mesto među prve dve selekcije u grupi pomoći prilikom žreba kvalifikacija za EURO. To što smo ostali neporaženi i završili prvi u grupi, to je veoma ohrabrujuće za sve nas", istakao je selektor O'Nil.

Posle završene grupne faze Lige nacija, poznato je da Srbija i Severna Irska ne mogu da se nađu u istoj grupi kvalifikacija za Evropsko prvenstvo, pošto će obe selekcije biti u drugm šeširu na žrebu. Ali, ako Orlovi uspeju da se kroz baraž domognu ostanka u A diviziji Lige nacija, možda ih budemo gledali u istoj grupi. Do tada, mogli bi naši fudbaleri da pogledaju neku utakmicu Ostrvljana...