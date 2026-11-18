Protiv petoplasiranog tima u zemlji, Ilinois je prekinuo niz Djuka od 35 uzastopnih trijumfa pred domaćom publikom, a Stojaković je pogodio 14 od 21 šuta iz igre, uključujući dve trojke iz tri pokušaja, uz 16 realizovanih slobodnih bacanja iz 20 pokušaja. Postigao je 20 poena u prvom i još 26 u drugom poluvremenu, a dopisao je i šest skokova. Ipak, posle utakmice mnogo više govorio je o svojim saigračima i zajedničkom pristupu utakmici nego o sopstvenoj statistici.

"Mislim da je ono što se posebno izdvojilo bio naš pristup od samog početka. Svi su bili potpuno posvećeni i koncentrisani na određeni plan igre. Upravo je to lepota ovog tima. Momci ulaze sa klupe i daju svoj doprinos. Recimo, Džejson Jakstis je neko o kome sam razmišljao tokom utakmice, gledajući kako ulazi u igru i praktično pravi zid ispred njihovih visokih igrača. Svi su potpuno posvećeni ekipi. Mislim da su naš pristup i mentalitet bili važniji od svega ostalog", rekao je Stojaković.

03.30: (2,40) Denver (15,0) Boston (1,70)

Na pitanje kada je postao svestan da je oborio rekord Kamerona, odgovorio je da za njegovo postojanje nije ni znao.

"Nisam znao. Nisam imao pojma da taj rekord postoji. Saznao sam tek posle utakmice, kada su ljudi počeli da mi govore o tome. Nisam uopšte razmišljao o bilo kakvim rekordima. Najvažnije mi je bilo to što sam, kada sam izašao iz igre, mogao da vidim izraze lica svojih saigrača i koliko su svi srećni zbog pobede".

Čak ni broj svojih poena nije precizno pratio.

"Mislim da mi je Tomislav (Ivišić) prvi u nekom trenutku utakmice rekao koliko imam poena. Iskreno, tokom utakmice sam uglavnom gledao koliko ličnih grešaka imaju njihovi visoki igrači. Nisam znao tačan broj svojih poena sve dok nisam izašao. Ipak, najlepše od svega bilo je videti osmehe na licima saigrača i koliko smo srećni jedni zbog drugih kada neko od nas ima svoje veče. Mislim da je upravo to bilo posebno".

Ovakva partija imala je dodatnu težinu zbog okolnosti u kojima je Ilinois stigao u Daram. David Mirković i Džejk Dejvis nisu bili na raspolaganju treneru Bredu Andervudu, dok je mladi Kventin Kolman imao zdravstvenih problema. Uprkos tome, Ilinois je ostvario najubedljiviju gostujuću pobedu protiv Djuka u Kameronu još od 1983. godine. Stojaković i Kolman, koji je meč završio sa 27 poena, zajedno su postigli čak 73 od ukupno 99 poena Ilinoisa. Njih dvojica su ujedno ubacili i prva 24 poena svog tima u drugom poluvremenu, kada je prednost gostiju porasla na više od 20 razlike.

"Na treninzima se apsolutno svaki igrač u našem rosteru takmiči podjednako snažno kao i svi ostali. Nema favorizovanja, nema ničega sličnog. Mislim da nas upravo to priprema za utakmice poput ove. Ako se neko povredi ili mu je potreban predah, sledeći igrač koji uđe biće jednako koncentrisan na plan igre i tačno će znati šta treba da radi. Momci koji su ulazili sa klupe znali su šta rade i pridržavali su se plana igre", objasnio je Andrej.

Novinari su potom pokušali da ga navedu da prizna koliko je neočekivana bila pobeda sa 21 poenom razlike u Kameronu, posebno bez dvojice važnih igrača. Čak i kada su mu kroz šalu poručili da bude malo iskreniji, Stojaković nije odstupio od svog stava.

"Možda to drugim ljudima deluje ludo, ali mi verujemo u sebe više nego što bilo ko sa strane veruje u nas. Nismo nameravali da spuštamo gas bez obzira na to kakav je rezultat bio u bilo kom trenutku utakmice. Mislim da odlično motivišemo jedni druge i ulivamo samopouzdanje jedni drugima. Upravo to se večeras dogodilo".

MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan

Trener Ilinoisa Bred Andervud objasnio je posle utakmice kako je njegova ekipa stvarala prostor Stojakoviću da napada koš, praktično bez korišćenja blokova na lopti. Ilinois je pogodio svega šest trojki iz 32 pokušaja, ali je konstantnim napadanjem reketa i traženjem pravih individualnih rešenja uspeo da poremeti odbranu Djuka. Ostvario je prednost u skokovima (54:34), postigao 48 poena iz reketa i iznudio veliki broj slobodnih bacanja. Stojaković je bio glavni realizator tog plana, a Andervud je otkrio da je njegova ekipa ovoga puta gotovo potpuno odustala od igre kroz blokove na lopti.

"Praktično nismo postavljali blokove na lopti. Umesto toga, tražili smo povoljne individualne duele i situacije koje možemo da iskoristimo. Neke od njih pronašli smo veoma rano. Ovaj način igre odgovara našem timu. Suština je u agresivnom napadanju koša. Andrej je veoma nezgodan za čuvanje i izuzetno talentovan u takvim situacijama. A sve smo to uradili iako nismo naročito dobro šutirali", govorio je Andervud.

Djuk je pokušavao da ograniči šut Ilinoisa za tri poena, ali je time ostavljao više prostora za Stojakovićeve prodore i igru jedan na jedan.

"Njihovi igrači su ostajali uz naše šutere, zatvarali su veliki broj pokušaja za tri poena i dobro ih ometali. Time su, međutim, ostavljali prostor za situacije jedan na jedan. A Andreja je u takvim situacijama izuzetno teško zaustaviti".

Iako je Andrej postigao 46 poena, Andervud je posle utakmice posebno govorio o njegovom ponašanju na terenu i tokom tajm-auta.

"Postoji nešto što mi je od Andreja potrebno, a što sam večeras video. I to nema veze sa poenima. Reč je o liderstvu, o komunikaciji sa saigračima, o tome kako je govorio tokom tajm-auta".