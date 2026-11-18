Povrede ozbiljno skraćuju karijeru Ifea Lundberga, koji ne može da se izbori sa nedaćama koje su ga zadesile u poslednjih nekoliko godina. U oktobru, na samom početku sezone, doživeo je povredu kolena, konkretno zadobio je delimično pucanje tetive kvadricepsa na desnoj nozi.

Prvi pregledi i prvobitne procene govorile su da će oporavak trajati između šest i osam nedelja, ali proces rehabilitacije nije protekao prema očekivanjima. Moraće na pauzu danski reprezentativac do februara.