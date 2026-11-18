Lundberg mora na operaciju i pauzu do februara
Vreme čitanja: 2min | sre. 18.11.26. | 11:38
Loše vesti za Makabi, mogli bi i da ga sklone iz registracije stranih igrača
Povrede ozbiljno skraćuju karijeru Ifea Lundberga, koji ne može da se izbori sa nedaćama koje su ga zadesile u poslednjih nekoliko godina. U oktobru, na samom početku sezone, doživeo je povredu kolena, konkretno zadobio je delimično pucanje tetive kvadricepsa na desnoj nozi.
Prvi pregledi i prvobitne procene govorile su da će oporavak trajati između šest i osam nedelja, ali proces rehabilitacije nije protekao prema očekivanjima. Moraće na pauzu danski reprezentativac do februara.
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Nije dobro zalečio tu povredu košarkaš Makabija iz Tel Aviva, pa umesto skorijeg povratka na parket, mora na operaciju. To znači da se neće vratiti na teren pre februara, što je veliki udarac za Ponos Izraela i za nastavak sezone. Muči muku Lundberg sa tim povredama, i prošle sezone imao je veliku pauzu, kada je delimično pokidao Ahilovu tetivu i nekako izbegao ono najgore. Ovog puta je morao na operaciju, tako da mu sledi barem tri do četiri meseca pauze.
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Tu se pojavljuje novi problem za tim iz Tel Aviva, s obzirom da će morati da traže novo pojačanje na poziciji beka. Kako prenosi tamošnji "Sport5", Makabi razmatra mogućnost da Lundberga izbaci iz registracije stranih igrača za domaće takmičenje, čime bi oslobodio mesto za još jednog stranca, potencijalno za nedavno angažovanog Kamara Boldvina.
Jedini problem za Makabi je što se dolazi do situacije taknuto-maknuto, pošto ako bi ga sklonili iz registracije za domaće prvenstvo, ne bi imao pravo da ponovo nastupa u izraelskom prvenstvu tokom ove sezone. Lako može da se desi da ga se već sada odreknuo za domaće takmičenje.
Lundberg je pre povrede odigrao šest utakmica u Evroligi, uz prosečno 7,7 poena, 2,5 skokova i tri asistencije za 23 minuta po meču.