18.00: (3,20) Bešiktaš (16,0) Real Madrid (1,45)

Tokom prvog od predviđena tri termina, 29. aprila, snage će odmeriti sedmoplasirana i osmoplasirana ekipa Top 8 faze. Petog maja na programu je duel prvoplasiranog i drugoplasiranog tima plej-auta, dok će se 8. maja sastati poraženi iz prvog plej-in okršaja i pobednik drugog.

Četvrtfinalne serije plej-ofa igraće se od 14. do 25. maja, a kao i prethodnih godina, biće organizovane po sistemu na dve pobede. Završnica sezone, odnosno Fajnal for, zakazana je za period od 3. do 6. juna 2027. godine.

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Domaćin završnog turnira još nije određen, a kako nezvanično saznaje Mozzart Sport najviše se trenutno razmišlja o Zagrebu i Dubaiju.

Kako je objavljeno, klubovi zainteresovani za organizaciju Fajnal fora imaju rok do 1. decembra da dostave svoje kandidature. Utvrđeni su i predloženi termini kvalifikacija za ulazak u ABA ligu. Za mesto u regionalnoj eliti boriće se pretposlednji tim plej-aut faze i drugoplasirana ekipa ABA 2 lige, a serija će se igrati na dve pobede.

Predviđeni termini su 5, 7. i 9. maj, s tim da će datumi biti zvanično potvrđeni naknadno.