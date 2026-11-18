ABA liga promenila kalendar: Odloženo prvo kolo u februaru, F4 u junu
Vreme čitanja: 2min | sre. 18.11.26. | 12:01
Zasad se najviše razmišlja o Zagrebu i Dubaiju, nezvanično saznaje Mozzart Sport
Skupština ABA lige usvojila je izmene kalendara takmičenja za sezonu 2026/27, nakon što su odložene utakmice prvog kola. Odluka je doneta na predlog sportskog direktora regionalnog takmičenja Ibrahima Erkana, a promene su uslovile pomeranje početka druge faze, kao i završnice sezone.
Odloženi mečevi uvodnog kola biće odigrani od 5. do 8. februara 2027. godine, dok će Top 8 i plej-aut faza početi u periodu od 12. do 15. februara. Top 8 faza trebalo bi da bude završena najkasnije do 26. aprila, dok je završetak plej-auta zakazan za 3. maj. Nakon toga slede utakmice plej-ina, koje će biti odigrane 29. aprila, 5. i 8. maja.
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Tokom prvog od predviđena tri termina, 29. aprila, snage će odmeriti sedmoplasirana i osmoplasirana ekipa Top 8 faze. Petog maja na programu je duel prvoplasiranog i drugoplasiranog tima plej-auta, dok će se 8. maja sastati poraženi iz prvog plej-in okršaja i pobednik drugog.
Četvrtfinalne serije plej-ofa igraće se od 14. do 25. maja, a kao i prethodnih godina, biće organizovane po sistemu na dve pobede. Završnica sezone, odnosno Fajnal for, zakazana je za period od 3. do 6. juna 2027. godine.
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Domaćin završnog turnira još nije određen, a kako nezvanično saznaje Mozzart Sport najviše se trenutno razmišlja o Zagrebu i Dubaiju.
Kako je objavljeno, klubovi zainteresovani za organizaciju Fajnal fora imaju rok do 1. decembra da dostave svoje kandidature. Utvrđeni su i predloženi termini kvalifikacija za ulazak u ABA ligu. Za mesto u regionalnoj eliti boriće se pretposlednji tim plej-aut faze i drugoplasirana ekipa ABA 2 lige, a serija će se igrati na dve pobede.
Predviđeni termini su 5, 7. i 9. maj, s tim da će datumi biti zvanično potvrđeni naknadno.